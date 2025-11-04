ETV Bharat / state

दूल्हे की मां को दुल्हन के पिता से हुआ प्यार, बच्चो की सगाई से पहले समधन-समधी फरार

उज्जैन के बड़नगर से हैरान करने वाला मामला, बच्चों की सगाई से पहले दूल्हे की मां को दुल्हन के पिता से हुआ प्यार.

UJJAIN LOVE AFFAIR NEWS
दूल्हे की मां को दुल्हन के पिता से हुआ प्यार (ETV Bharat Caricature)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 9:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

उज्जैन: आजकल आपको कई अतरंग खबरें पढ़ने को मिल रही होगी. कभी नाबालिग बच्चे भाग गए, तो गांव वालों ने उनकी शादी करा दी. कहीं महिला अपने प्रेमी तो कहीं समधी के साथ चली गई. तो कहीं भाभी को अपने देवर या जेठ से मोहब्बत हो जाती है. आजकल इस तरह की खबरें देश के अलग-अगल हिस्से में सुनने मिलती है. ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी हुआ है. जहां बड़नगर तहसील क्षेत्र में एक महिला और पुरुष पर प्यार का परवान इस कदर चढ़ा की, वे रिश्तों की सारी मर्यादा ही भूल गए.

दूल्हे की मां को दुल्हन के पिता से प्यार

ये कहानी है दूल्हे की मां और दुल्हन के पिता की. जहां दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया. बात बस प्यार तक आकर नहीं रुकी. इसके बाद दोनों जो अपने बच्चों की शादी के लिए रिश्ता तय कर रहे थे, इससे पहले वे खुद फरार हो गए. जब परिवार की शिकायत पर पुलिस दोनों को ढूंढ कर लाई तो दोनों ने साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया. अब उज्जैन के बड़नगर की ये जोड़ी सोशल मीडिया और समाज में चर्चा का विषय बन गई है.

थाना प्रभारी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

बच्चों की सगाई से पहले फरार हुआ ये कपल

बड़नगर थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने बताया कि "गांव उंटवासा की रहने वाली महिला 8 दिन से घर से गायब थी. जिसकी उम्र 45 साल है. पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया और महिला को ढूंढ निकाला. फिर उसे थाने लेकर आई. महिला ने पुलिस को बताया उसके बड़े बेटे की शादी गांव चिकली के किसान की बेटी से तय हुई थी. दोनों की सगाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी दौरान दुल्हन के पिता (किसान) से प्यार हो गया. मेरी उनसे बात हुई, फिर हम दोनों ही अपने आगे के जीवन को साथ बिताने के लिए घर से चले गए थे. महिला के इस बयान से हर कोई हैरान रह गया. इस दौरान लड़की का पिता महिला के साथ थाने में मौजूद था."

महिला ने घर जाने से किया इंकार

थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने बताया चूंकि महिला और पुरुष का व्यक्तिगत निर्णय है. महिला ने खुद के घर जाने से इंकार किया है. वो गांव चिकली में प्रेमी किसान के साथ ही रहना चाहती है. दोनों का व्यक्तिगत मामला होने से इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है. ये परिवार आपस में सुलझा सकता है. महिला के 18-20 वर्ष के दो बच्चे और पति हैं. जिन्हें छोड़कर वो गई है."

TAGGED:

UJJAIN WOMAN RUN AWAY WITH SAMDHI
GROOM MOTHER LOVE WITH BRIDE FATHER
UJJAIN WOMAN RUN AWAY
UJJAIN NEWS
UJJAIN LOVE AFFAIR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश में 24 घंटे भारी, पश्चिमी विक्षोभ लाएगा तूफानी बारिश, 4 नवंबर से बदलेगा मौसम

उज्जैन में बनेगा ब्रांड न्यू एयरपोर्ट, सिंहस्थ 2028 में देव दर्शन कराएगी दताना की फ्लाइट्स

घर के बाहर से गायब हुआ बच्चा, जंगल-पहाड़ ढूंढ रहे 500 पुलिसकर्मी, पिता पर किडनैपिंग का आरोप

मोहन यादव का खजाना खोलने का ऐलान, गदगद सीएम देंगे क्रांति गौड़ को 1 करोड़ रुपए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.