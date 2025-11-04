दूल्हे की मां को दुल्हन के पिता से हुआ प्यार, बच्चो की सगाई से पहले समधन-समधी फरार
उज्जैन के बड़नगर से हैरान करने वाला मामला, बच्चों की सगाई से पहले दूल्हे की मां को दुल्हन के पिता से हुआ प्यार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2025 at 9:32 AM IST
उज्जैन: आजकल आपको कई अतरंग खबरें पढ़ने को मिल रही होगी. कभी नाबालिग बच्चे भाग गए, तो गांव वालों ने उनकी शादी करा दी. कहीं महिला अपने प्रेमी तो कहीं समधी के साथ चली गई. तो कहीं भाभी को अपने देवर या जेठ से मोहब्बत हो जाती है. आजकल इस तरह की खबरें देश के अलग-अगल हिस्से में सुनने मिलती है. ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी हुआ है. जहां बड़नगर तहसील क्षेत्र में एक महिला और पुरुष पर प्यार का परवान इस कदर चढ़ा की, वे रिश्तों की सारी मर्यादा ही भूल गए.
दूल्हे की मां को दुल्हन के पिता से प्यार
ये कहानी है दूल्हे की मां और दुल्हन के पिता की. जहां दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया. बात बस प्यार तक आकर नहीं रुकी. इसके बाद दोनों जो अपने बच्चों की शादी के लिए रिश्ता तय कर रहे थे, इससे पहले वे खुद फरार हो गए. जब परिवार की शिकायत पर पुलिस दोनों को ढूंढ कर लाई तो दोनों ने साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया. अब उज्जैन के बड़नगर की ये जोड़ी सोशल मीडिया और समाज में चर्चा का विषय बन गई है.
बच्चों की सगाई से पहले फरार हुआ ये कपल
बड़नगर थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने बताया कि "गांव उंटवासा की रहने वाली महिला 8 दिन से घर से गायब थी. जिसकी उम्र 45 साल है. पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया और महिला को ढूंढ निकाला. फिर उसे थाने लेकर आई. महिला ने पुलिस को बताया उसके बड़े बेटे की शादी गांव चिकली के किसान की बेटी से तय हुई थी. दोनों की सगाई की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी दौरान दुल्हन के पिता (किसान) से प्यार हो गया. मेरी उनसे बात हुई, फिर हम दोनों ही अपने आगे के जीवन को साथ बिताने के लिए घर से चले गए थे. महिला के इस बयान से हर कोई हैरान रह गया. इस दौरान लड़की का पिता महिला के साथ थाने में मौजूद था."
- छतरपुर में पत्नी को चढ़ा आशिकी का बुखार, अधेड़ उम्र में बच्चों को छोड़ प्रेमी संग फरार
- शादीशुदा प्रेमी के साथ 2 बच्चों की मां फुर्र, बच्चों की गुहार- मां जल्दी आओ
महिला ने घर जाने से किया इंकार
थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने बताया चूंकि महिला और पुरुष का व्यक्तिगत निर्णय है. महिला ने खुद के घर जाने से इंकार किया है. वो गांव चिकली में प्रेमी किसान के साथ ही रहना चाहती है. दोनों का व्यक्तिगत मामला होने से इसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है. ये परिवार आपस में सुलझा सकता है. महिला के 18-20 वर्ष के दो बच्चे और पति हैं. जिन्हें छोड़कर वो गई है."