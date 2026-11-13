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दुष्कर्म मामले में फंसे इंद्रदेव की महामंडलेश्वर पद से छुट्टी, हर्षानंद गिरी ने संत समाज पर उठाए सवाल

इंद्रदेव की महामंडलेश्वर पद से छुट्टी, हर्षानंद गिरी के सवाल ( ETV BHARAT )

उज्जैन/सतना : उज्जैन के भूखी माता मंदिर रोड पर आश्रम और गौशाला का निर्माण करवा रहे स्वामी इंद्रदेव महाराज को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है. मुंबई की महिला ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. इंद्रदेव के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. इसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज ने इस मामले में पंचों को बिठाकर जांच की बात कही थी.

साध्वी हर्षानंद गिरी ने किया कटाक्ष