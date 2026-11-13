दुष्कर्म मामले में फंसे इंद्रदेव की महामंडलेश्वर पद से छुट्टी, हर्षानंद गिरी ने संत समाज पर उठाए सवाल
मुंबई में दुष्कर्म की एफआईआर के बाद कथावाचक इंद्रदेव पर गिरी पहली गाज. हर्षानंद गिरी ने जारी किया वीडियो. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 4:31 PM IST
उज्जैन/सतना : उज्जैन के भूखी माता मंदिर रोड पर आश्रम और गौशाला का निर्माण करवा रहे स्वामी इंद्रदेव महाराज को पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी ने महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है. मुंबई की महिला ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी. इंद्रदेव के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है. इसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज ने इस मामले में पंचों को बिठाकर जांच की बात कही थी.
साध्वी हर्षानंद गिरी ने किया कटाक्ष
अखाड़ा परिषद ने इंद्रपुरी महाराज को महामंडलेश्वर पद से निष्कासित कर दिया है. रवींद्र पुरी महाराज ने बताया "आरोपों की गंभीरता और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अखाड़े ने यह निर्णय लिया है." मामला सामने आने के बाद साध्वी हर्षानंद गिरी ने भी इंद्रदेव पर कटाक्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. हर्षानंद गिरी ने संत समाज और अखाड़ा परिषद की चुप्पी पर सवाल उठाए. उनका कहना है "यह वीडियो संतों या सनातन धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि अपराधियों के खिलाफ है."
अखाड़ा परिषद क्यों नहीं करता कार्रवाई
हर्षानंद गिरी ने कहा "किसी भी संत महंत या महामंडलेश्वर पर गंभीर आरोप लगने और अपराध साबित होने की स्थिति में उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए. जब किसी संत के खिलाफ कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो चैट और मैसेज जैसे साक्ष्य सामने आते हैं, तब अखाड़ा परिषद कार्रवाई क्यों नहीं करता. एक वो इंद्र थे एक ये इंद्र हैं. हालांकि वो इंद्र ज्यादा अच्छे थे."
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ढाबे पर गुंडागर्दी, तोड़फोड़ और मारपीट
सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रीवा रोड स्थित कारगिल ढाबे पर बुधवार-गुरुवार की दरमियानी रात हथियारबंद बदमाशों ने उत्पात मचाया. आधा दर्जन से अधिक लोग तलवार, बेसबॉल बैट, लाठी-डंडे और बेल्ट लेकर ढाबे में घुसे और कर्मचारियों पर हमला बोल दिया. ढाबे में तोड़फोड़ भी की. हमले में 5 कर्मचारी घायल हुए हैं.
ढाबा संचालक रमेश सिंह ने बताया "देर रात कुछ युवक ढाबा पर आए और कर्मचारियों से उधार सामग्री और शराब पीने के पैसे की मांग करने लगे. कर्मचारियों से मारपीट करने लगे." हमला करने वाले अमान और अंकित पाल हैं. आरोपियों में एक नेता के भतीजा अंकुर सिंह को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है. सीएसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया "शिकायत दर्ज कर ली गई है. आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी."