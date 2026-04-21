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बड़े आंदोलन की तैयारी में भारतीय किसान संघ, गेंहू खरीदी में अव्यवस्था से प्रदेश भर के किसानों में आक्रोश

गेंहू खरीदी में अव्यवस्था पर किसान संगठनों ने जताया आक्रोश, भारतीय किसान संघ प्रदेश भर में आंदोलन की बना रहा रणनीति.

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उज्जैन में मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 2:51 PM IST

2 Min Read
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उज्जैन: भारतीय किसान संघ एक बार फिर प्रदेश स्तरीय आंदोलन की राह पर दिखाई दे रहा है. गेंहू खरीदी में अव्यवस्था के चलते प्रदेश भर के किसानों में भारी आक्रोश है. किसान संघ ने सरकार से सैटेलाईट सत्यापन को अमान्य करने और स्लॉट बुकिंग की अवधि 10 मई और खरीदी की अंतिम तिथि 20 मई करने की मांग की है.

प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन की चेतावनी

संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है. अगर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन करेंगे. प्रदेश भर में समर्थन मूल्य पर गेंहू खरीदी देरी से शुरू करने के कारण किसान वैसे ही परेशान था, लेकिन अब सैटेलाईट सर्वे में खसरों के असत्यापन होने के कारण छोटे बड़े सभी किसान स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं. साथ ही नरवाई जलाने के प्रकरण और जुर्माना किसानों पर लादा जा रहा है. जिसके कारण प्रदेश भर के किसानों में सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है.

गेंहू खरीदी में अव्यवस्था पर किसान संगठनों ने जताया आक्रोश (ETV Bharat)

उपार्जन में फैली अव्यवस्था के खिलाफ किसान लामबंद

प्रांत मंत्री भारतीय किसान संघ के भारत सिंह बैस ने कहा, "भारतीय किसान संघ के तीनों प्रांतों के पदाधिकारियों के नेतृत्व में उपार्जन व्यवस्था में फैली अव्यवस्था के खिलाफ किसानों ने लामबंदी शुरू कर दी है. भारतीय किसान संघ चेतावनी देता है कि पराली जलाने के नाम पर प्रशासन किसानों पर प्रकरण दर्ज करना और जुर्माने की कार्रवाई बंद करे."

स्लॉट बुकिंग और खरीदी समय बढ़ाने की मांग

भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने सरकार से मांग करते हुए कहा स्लॉट बुकिंग की तारीख 10 मई व खरीदी की अंतिम तिथि 20 मई तक बढ़ाई जाये। साथ ही छोटे बड़े सभी पंजीकृत किसानों की तय सीमा में गेंहू खरीदी सुनिश्चित करने की व्यवस्था सरकार तत्काल करे.

भारतीय किसान संघ के मालवा प्रांत के महामंत्री रमेश दांगी ने कहा, "सैटेलाइट सत्यापन के नाम पर किसानों को परेशान करना प्रशासन बंद करे. जब सैटेलाइट का डाटा सही नहीं है तो उसके आधार पर सत्यापन क्यों किया जा रहा है. हमारी सरकार से मांग है कि तत्काल सैटेलाइट सर्वे के नाम पर किया गया सत्यापन को अमान्य किया जाए. पटवारी की गिरदावरी को ही आधार मान स्लॉट बुकिंग शीघ्र प्रारंभ की जाए."

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