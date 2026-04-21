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बड़े आंदोलन की तैयारी में भारतीय किसान संघ, गेंहू खरीदी में अव्यवस्था से प्रदेश भर के किसानों में आक्रोश

उज्जैन में मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी ( ETV Bharat )