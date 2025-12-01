ETV Bharat / state

विदिशा के पहलवानों ने उज्जैन में दिखाया मसल्स पॉवर, गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता

उज्जैन में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में विदिशा के खिलाड़ियों का जलवा. 4 राज्यों के पहलवानों के बीच अलग छाप छोड़ी.

Vidisha wrestler win gold medal
विदिशा के पहलवानों ने उज्जैन में दिखाया जलवा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 12:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

विदिशा : 36 वीं वेस्टर्न जोन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में विदिशा के पहलवानों ने धूम मचाई. उज्जैन में आयोजित विदिशा की टीम के उदय सिंह ने स्वर्ण पदक जीता. चैंपियनशिप में विदिशा के अन्य खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर जिले का नाम मध्य प्रदेश में गौरवान्वित किया. इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के तत्वावधान में राज्य शरीर सौष्ठव संस्था और नगर निगम उज्जैन द्वारा ये चैंपियनशिप आयोजित की गई.

विदिशा की 9 सदस्यीय टीम ने दिखाया जलवा

चैंपियनशिप में विदिशा के 9 सदस्यीय दल ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का दमदार प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता में चार राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लगभग ढाई सौ खिलाड़ी शामिल हुए. विभिन्न भार वर्गों में बेहद कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली. प्रतियोगिता शाम 5 से शुरू होकर देर रात 2 बजे तक चली. विदिशा के उदय सिंह चौहान ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान पाया. इस प्रकार उदय ने स्वर्ण पदक जीता.

विदिशा के पहलवानों ने उज्जैन में दिखाया मसल्स पॉवर (ETV BHARAT)

उदय चौहान की मसल्स देख दर्शक हैरान

उदय सिंह चौहान ने अपनी शानदार बॉडी स्ट्रक्चर, आकर्षक पोजिंग और मजबूत मसल डिफिनेशन के दम पर निर्णायकों और दर्शकों को अचंभित कर दिया. उदय को फर्स्ट प्राइज के रूप में कैश प्राइज, मोमेंटो, मेडल और प्रशस्ति पत्र (प्रमाण पत्र) प्रदान किया गया. मंच पर सम्मानित किए जाने के दौरान दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साह बढ़ाया. इसके साथ ही प्रियेश शर्मा ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के बीच उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त किया.

Vidisha wrestler win gold medal
उज्जैन में आयोजित बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप (ETV BHARAT)

रजत पदक विजेता प्रियेश शर्मा ने बताया टारगेट

रजत पदक जीतने वाले प्रियेश शर्मा ने कहा "यह उपलब्धि उनके लिए बहुत खास है. उनका टारगेट आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतना है." इसके अलावा सुनील गोस्वामी ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में दमदार संघर्ष करते हुए 5वां स्थान हासिल किया, जिसे आयोजन स्थल पर मौजूद खेल प्रेमियों द्वारा सराहा गया. विदिशा टीम की इस शानदार सफलता के लिए जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन विदिशा के अध्यक्ष अंशुल चौरसिया और सचिव पंकज भार्गव को भी सम्मानित किया गया.

Vidisha wrestler win gold medal
विदिशा की 9 सदस्यीय टीम ने दिखाया जलवा (ETV BHARAT)

शानदार प्रदर्शन से जिले के युवाओं में जोश

विदिशा जिला बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अंशुल चौरसिया और सचिव पंकज भार्गव ने बताया "विदिशा में बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं, निरंतर मार्गदर्शन और मानसिक प्रेरणा ने टीम को ये कामयाबी दिलाई. वहीं, इस शानदार उपलब्धि के बाद विदिशा में युवाओं के बीच खेल और फिटनेस को लेकर नया उत्साह देखने को मिल रहा है."

TAGGED:

UJJAIN BODYBUILDING CHAMPIONSHIP
VIDISHA UDAY CHAUHAN GOLD MEDAL
VIDISHA PRIYESH SHARMA WIN SILVER
VIDISHA NEWS
VIDISHA WRESTLER WIN GOLD MEDAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.