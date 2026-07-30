ETV Bharat / state

श्रावण मास में महाकाल दर्शन के लिए रेलवे की खास तैयारी, स्पेशल ट्रेनों के साथ नए टिकट काउंटर शुरू

श्रावण मास में उज्जैन में श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होगी. रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार पांडे ने बताया, "एक अनुमान के मुताबिक श्रावण मास में प्रतिदिन औसतन 80 से 90 हजार यात्री उज्जैन पहुंचेंगे. वहीं शनिवार, रविवार और सोमवार जैसे पीक दिनों में यह संख्या एक से डेढ़ लाख तक पहुंच सकती है. ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों के साथ कई व्यवस्थाएं की जा रही हैं."

उज्जैन: बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रावण मास में उज्जैन में श्रद्धालुओं की भीड़ धीरे-धीरे बढ़ने लगी है. इसे देखते हुए पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने उज्जैन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए विशेष व्यवस्था की हैं. उज्जैन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन बढ़ाने, अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने के साथ-साथ स्टेशन परिसर में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के कदम उठाए जा रहे हैं.

स्पेशल ट्रेनों के साथ कई ट्रेनों के फेरों में वृद्धि (ETV Bharat)

'स्पेशल ट्रेनों के साथ कई ट्रेनों के फेरों में वृद्धि'

जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार पांडे ने बताया, "वर्तमान में उज्जैन के लिए 5 से 7 स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही हैं. हाल ही में उज्जैन से भोपाल के बीच 3 स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है. साथ ही इंदौर से होकर उज्जैन आने-जाने वाली 5 ट्रेनों के फेरों में भी वृद्धि की गई है. इस व्यवस्था से श्रद्धालुओं को उज्जैन पहुंचने में आसानी होगी.

'बढ़ाई गई टिकट काउंटरों की संख्या'

जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार पांडे ने बताया, "यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उज्जैन रेलवे स्टेशन पर यूटीएस (अनारक्षित) और पीआरएस (आरक्षित) टिकट काउंटरों की संख्या बढ़ाई गई है. पीआरएस कार्यालय में एक अतिरिक्त टिकट काउंटर शुरू किया गया है, जहां आरक्षित और अनारक्षित दोनों तरह के टिकट उपलब्ध कराए जा रहे हैं."

'एग्जिट और एंट्री की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं'

जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार पांडे ने बताया, "रेलवे ने स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने स्थित सर्कुलेटिंग एरिया को अस्थायी रूप से नो-व्हीकल जोन घोषित किया गया है. पार्किंग व्यवस्था को फिलहाल बंद रखा गया है, जबकि केवल एक लेन को यात्रियों के पिक एंड ड्रॉप के लिए चालू रखा गया है, जिससे स्टेशन परिसर में यातायात सुचारु बना रहे. फिलहाल एग्जिट और एंट्री की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है."

'रेलवे का अतिरिक्त रेक भी तैयार'

जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार पांडे ने बताया, "यदि श्रावण मास में यात्रियों की संख्या और बढ़ती है तो रेलवे ने अतिरिक्त रेक भी तैयार रखा है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत संचालित किया जाएगा. अधिकांश ट्रेनों में अग्रिम आरक्षण लगभग पूरा हो चुका है और यात्रियों को कन्फर्म टिकट रिजर्वेशन कैंसिल होने की स्थिति में ही मिलेगी."