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कई राज्यों के यात्रियों को फेस्टीवल गिफ्ट, नवंबर तक चलती रहेंगी स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा शेड्यूल

पश्चिम रेलवे ने रतलाम मंडल से संबंधित कई स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए. कई राज्यों के यात्रियों को मिली राहत. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.

Ratlam Division special trains
कई राज्यों के यात्रियों को रेलवे का फेस्टीवल गिफ्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 12:12 PM IST

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उज्जैन : त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है. दुर्गा पूजा, दीपावली पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने रतलाम मंडल से संबंधित स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित किए हैं. इससे मध्य प्रदेश समेत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात महाराष्ट्र और तमिलनाडु के यात्रियों को मिलेगा लाभ.

इंदौर से राजस्थान के लिए बढ़े ट्रेन के फेरे

लक्ष्मीबाई नगर इंदौर से श्रीगंगानगर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरों को 16 अक्टूबर से 27 नवंबर 2026 तक बढ़ाया गया है. ट्रेन संख्या 04736 हर शुक्रवार को लक्ष्मीबाई नगर से श्रीगंगानगर के लिए चलेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 04735 श्रीगंगानगर-लक्ष्मीबाई 15 अक्टूबर से 26 नवंबर तक हर गुरुवार को चलेगी. इससे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच त्योहारों के दौरान सफर करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा.

उत्तर प्रदेश के लिए कई स्पेशल ट्रेन

मध्य प्रदेश और गुजरात से उत्तर प्रदेश जाने वाली यात्रियों को राहत के लिए भी रेलवे ने कहीं ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं. इंदौर-सूबेदारगंज, आसरवा-कानपुर सेंट्रल, उधना-आगरा कैंट और असारवा-आगरा कैंट स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा. इसके अलावा उधना-प्रयागराज और वलसाड-सूबेदारगंज जैसी ट्रेनों के फेरे भी बढ़ाए गए हैं. बांद्रा टर्मिनस-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, दादर-प्रयागराज और दादर-सूबेदारगंज स्पेशल ट्रेनों के फेरों को भी बढ़ाया गया है. इससे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच त्योहारों के दौरान यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त ट्रेन विकल्प मिलेंगे.

Ratlam Division special trains
उज्जैन रेलवे स्टेशन (ETV BHARAT)

राजस्थान से दक्षिण भारत तक कनेक्टिविटी

कोयंबटूर-जयपुर स्पेशल ट्रेन के फेरों को भी नवंबर तक बढ़ाया गया है. ट्रेन संख्या 06181 कोयंबटूर-जयपुर 8 अक्टूबर से 26 नवंबर तक व ट्रेन संख्या 06182 जयपुर-कोयंबतूर 11 अक्टूबर से 29 नवंबर तक संचालित होगी. इससे तमिलनाडु राजस्थान और मार्ग में आने वाले राज्यों के यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

पुणे के लिए भी अतिरिक्त ट्रेन

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच यात्रा करने वाली यात्रियों के लिए इंदौर-खड़की (पुणे) स्पेशल ट्रेन के अतिरिक्त फेरे भी निर्धारित किए गए हैं. ट्रेन संख्या 09324 इंदौर-खड़की 7, 14, 21 और 28 अक्टूबर व 4, 11, 18 और 25 नवंबर को चलेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 09323 खड़की-इंदौर 8, 15, 22 और 29 अक्टूबर तक साथ ही 5, 12, 19 और 26 नवंबर तक चलेगी.

यात्रा से पहले समय सारणी जरूर चेक करें

रतलाम रेल मंडल के पीआरओ मुकेश कुमार ने कहा "रेलवे ने विस्तारित ट्रेनों के मार्ग, ठहराव और कोच संरचना में कोई बदलाव नहीं किया है और इनका परिचालन पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही रहेगा. यात्रियों से अपील की जाती है कि यात्रा से पहले ट्रेन के संचालन, दिन और समय सारिणी व ठहराव की जानकारी इंडियन रेलवे इंक्वारी पोर्टल या रेलवन एप पर जरूर चेकर लें."

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