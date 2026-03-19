नव संवत्सर के स्वागत में उज्जैन में गूंजे शंख, मंत्रोच्चारण के साथ शिप्रा में अर्घ्य दे चूनर अर्पित
वैसे तो पूरे देश में गुरुवार को हिंदू नववर्ष 2083 का आगाज हुआ लेकिन उज्जैन में सनातन परंपरा का अलग ही नजारा दिखा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 4:33 PM IST
उज्जैन : धर्म नगरी उज्जैन में सभी पर्व खास अंदाज में मनाए जाते हैं. हिंदू नव वर्ष गुड़ी पड़वा पर उज्जैन की छटा ही अलग देखने को मिली. गुरुवार अलसुबह बटुक ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार, बंगाली महिलाओं द्वारा एक जैसी पोशाक में शंखनाद के साथ शिप्रा नदी पर ध्वज पूजन, शिप्रा को चूनर ओढ़ाकर, सूर्य को अर्घ्य देकर दिन की शुरुआत की गई.
शिप्रा के घाट पर नववर्ष का स्वागत
पंडित अक्षत व्यास ने बताया "हिंदू नववर्ष की गुड़ी पड़वा पर्व चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरुआत हुई. हिंदू नववर्ष का मां शिप्रा के घाट पर सनातन परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया. इस मौके पर मातृशक्ति ने शंख ध्वनि के बीच गुड्डी सजाई. पुष्प, चंदन, इत्र मां शिप्रा को अर्पण किया गया. हिंदू नववर्ष का उत्साह के साथ आगमन हुआ. महान सम्राट विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की आज से 2082 वर्ष पहले शुरुआत की थी. सम्राट विक्रमादित्य ने ही विक्रम संवत पंचांग की शुरुआत की थी. दुनिया भर में 60 से अधिक संवत हुए लेकिन विक्रम संवत् सबसे ज्यादा प्रचलित है."
विक्रम संवत् अंग्रेजी कैलेंडर से 59 वर्ष आगे
भारत में आज भी अंग्रेजी कैलेंडर से ही काल की गणना की जा रही है लेकिन सम्राट विक्रमादित्य के समय में सबसे बड़े खगोल शास्त्री वराहमिहिर थे. जिनकी सहायता से इस संवत् के प्रसार में मदद मिली. विक्रम संवत् अंग्रेजी कैलेंडर से 59 वर्ष आगे है. अंग्रेजी कैलेंडर में वर्ष 2026 चल रहा है, जबकि 19 मार्च से विक्रम संवत 2083 शुरू हो गया है. हिंदू नववर्ष का पहला माह चैत्र व आखरी माह फाल्गुन होता है.
ज्योतिषचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताया "चैत्र शुक्ल सर्वोपरि है. इस वर्ष में चैत्र माह पहला महीना व आखरी फाल्गुन होता है. गुड़ी पड़वा पर्व पर श्रृष्टि की रचना हुई थी. इसी दिन से नया पंचांग शुरू होता है, जो सम्राट विक्रमादित्य ने शुरू किया."
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महाकाल मंदिर पर ब्रह्म ध्वज फहराई
विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के शिखर पर ब्रह्मध्वज फहरा कर लगभग 2000 वर्ष पुरानी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा शुरू की गई परंपरा को निभाया गया. शिप्रा किनारे मध्य प्रदेश सरकार इस खास दिन को उज्जैनी गौरव दिवस के रूप में मनाएगी. श्री महाकालेश्वर भगवान का विशेष पूजन अर्चन किया गया. भगवान महाकालेश्वर: का नीम के जल से अभिषेक किया गया.
मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने बताया "प्रत्येक वर्ष भगवान को गुड़ी पड़वा पर्व पर नीम अर्पित कर नीम के जल से अभिषेक किया जाता है." गुड़ी पड़वा पर प्रसिद्ध गायक कलाकार विशाल मिश्रा महाकाल मंदिर पहुंचे. विशाल मिश्रा ने नंदी हॉल में बैठकर शिव साधना की. विशाल मिश्रा उज्जैन में शाम को प्रस्तुति देंगे.