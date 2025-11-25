ETV Bharat / state

दूल्हे से पहले दुल्हन चढ़ी घोड़ी, पूरा परिवार नाचते-गाते पहुंचा वर पक्ष को निमंत्रण देने

उज्जैन: शादी में अक्सर दूल्हा घोड़ी चढ़ता है, लेकिन उज्जैन की एक शादी में दुल्हन घोड़ी पर चढ़ डांस करते दिखी. ये शादी श्रीमाली परिवार की है और श्रीमाली परिवार की यह एक पुरानी परंपरा है, जो कई सालों से निभाई जा रही है. जिसमें शादी से पहले दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे के चौखट पर पहुंचती है और दूल्हे को निमंत्रण देती है. इस निमंत्रण समारोह में दुल्हन पक्ष का पूरा परिवार और रिश्तेदार नाचते-गाते दूल्हे के घर पहुंचते हैं.

शादियों के सीजन में उज्जैन में हुई डेस्टिनेशन वेडिंग की खास तस्वीरें सामने आई है, जिसमें दुल्हन घोड़ी पर सवार दिखी. यहां एक निजी होटल में 2 परिवारों की शादी हो रही है. जिसमें एक परिवार इंदौर से और दूसरा परिवार बड़ोदा से है. वधु पक्ष इंदौर का रहने वाला और वर पक्ष बड़ोदा का है. वधु का नाम अपूर्वा ओझा और वर का नाम हर्ष दवे है. दोनों के परिवार ने उज्जैन आकर डेस्टिनेशन वेडिंग की. जब दुल्हन घोड़ी पर बैठ निकली और बाराती की तरह परिवार नाचते-गाते चल रहे थे, तो कुछ देर के लिए उज्जैन कि सड़कों पर लोग ठहर गए.

दुल्हन घोड़ी चढ़ दूल्हे को देने पहुंची निमंत्रण (ETV Bharat)

दूल्हे को निमंत्रण देने दुल्हन चढ़ी घोड़ी

उज्जैन के निजी होटल में आयोजित शादी में दुल्हन अपूर्वा ओझा मंगलवार को घोड़ी चढ़ दूल्हे के चौखट पर पहुंची. ये देख लोग हैरान हो गए, लेकिन श्रीमाली समाज की यह पुरानी परंपरा है, जो सालों से निभाई जा रही है. दुल्हन अपूर्वा ने बताया कि "हम राजस्थान के रहने वाले हैं. राजस्थान में श्रीमाली समाज की वर्षों पुरानी ये परंपरा रही है कि दुल्हन घोड़ी पर बैठ दूल्हे के परिवार को नाचते गाते निमंत्रण देने जाती है. मैंने परिवार में देखा भी है, तो मुझे भी इस परंपरा को निभाना था. अपनी परंपराओं को संजोना हम युवाओं के लिए गर्व की बात होनी चाहिए.

दूल्हा से पहले दुल्हन चढ़ी घोड़ी (ETV Bharat)

वहीं, दूल्हे हर्ष दवे ने कहा कि "ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मेरी होने वाली पत्नी अपने रीति रिवाज को फॉलो कर रही है. मुझे बहुत खुशी हुई दुल्हन को घोड़ी पर बैठ नाचते-गाते देख.