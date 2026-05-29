उज्जैन में पानी का टैंकर पहुंचते ही मच जाती है खलबली, बूंद-बूंद के लिए हो रही मारपीट
उज्जैन के विक्रम गांधी नगर में भीषण जल संकट, टैंकर पहुंचते ही केन और पाइप लेकर दौड़ पड़ते हैं लोग, राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 8:19 PM IST|
Updated : May 29, 2026 at 9:00 PM IST
उज्जैन: वार्ड क्रमांक 52 के विक्रम गांधी नगर में पानी के लिए रहवासियों को काफी मशक्कत करना पड़ रहा है. मोहल्ले में नल तो है, लेकिन उसमें पानी नहीं आता है. पानी का टैंकर जैसे ही नगर में पहुंचता है, तो लोग पानी के केन और पाइप लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं. नगर के लोग दिनभर पानी जुटाने में लगे रहते हैं, जिससे वे इन दिनों अपने काम पर भी नहीं जा पा रहे हैं. वहीं, टैंकर से भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पाने पर लोगों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है.
टैंकर से पानी भरने हो जाती मारपीट की स्थिति
विक्रम गांधी नगर में लगभग 400 परिवार निवास करते हैं, जो मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं. लेकिन पानी की किल्लत के कारण वे मजदूरी पर भी नहीं जा पा रहें हैं. रहवासी बतातें हैं कि पानी का टैंकर दिन में कभी भी आ जाता है. जिससे पानी भरने के लिए किसी न किसी को घर पर रहना पड़ता है. 2-3 दिन छोड़कर 3 टैंकर आते हैं, जिसके पीछे पानी भरने के लिए रहवासी दौड़ते हैं. कई बार तो लोगों के बीच मारपीट की भी स्थिति बन जाती है.
'बजट पास है, लेकिन नहीं हो रहा है काम'
पार्षद सुलेखा वशिष्ठ ने बताया, " पाइपलाइन बहुत पुरानी हो गई है. पिछले बजट में उसे बदलने का वर्क ऑर्डर भी सेंशन हो चुका है. यह 80 लाख रु का बजट है, जिस पर कार्य नहीं हो रहा है. इस समस्या को दूर करने नगर निगम कमिश्नर, महापौर से भी कई बार निवेदन किया है. लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. जिसके चलते 3 से 4 टैंकर भेजने पड़ते हैं.
- मध्य प्रदेश की नदियों के सूखे कंठ, 207 में 175 नदियां बनीं मैदान! बेतवा से गंगा यमुना तक जल त्रासदी
- हाईकोर्ट के आदेश के बाद पानी के इंतजार में सीहोर के 7 गांव, 11 साल बीते और कितना इंतजार?
रहवासी सीमा परमार ने बताया, " पानी की काफी समस्या है. 3-4 दिन में पानी के टैंकर आते हैं, जिससे प्रर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है." वहीं, रेखा ने बताया, " पानी की समस्या बनी हुई है. पीने का पानी कई किलोमीटर दूर बिरला टंकी से लाना पड़ता है. "