बदबूदार पानी सप्लाई पर फूटा जनता का गुस्सा, पार्षद की चेतावनी के बाद दौड़े नगर पालिका अधिकारी
उज्जैन में नल से निकला कचरे वाला बदबूदार पानी, आक्रोशित रहवासियों ने किया हंगामा, महिलाओं ने अधिकारियों को घेरकर पूछे तीखे सवाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 4:08 PM IST
उज्जैन: पेयजल जैसी बुनियादी और अति-आवश्यक सुविधाओं में लापरवाही का मामला सामने आया है. सबसे पॉश इलाके नागदा में पिछले कई दिनों से लोग कचरे वाला, मटमैला और तेज दुर्गंध युक्त पानी पीने को मजबूर हैं. लगातार शिकायतों के बावजूद समाधान न होने से लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. बुधवार सुबह-सुबह घरेलू कामकाज के समय गंदा पानी देखकर रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया.
गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा
शहर के सबसे घने और व्यस्त क्षेत्र कृषि उपज मंडी के पीछे स्थित वार्ड क्रमांक 6 में बुधवार सुबह नलों से सीवरेज जैसा बदबूदार पानी आने लगा, गंदा पानी देख स्थानीय निवासियों ने तुरंत क्षेत्रीय पार्षद आसिफ हुसैन को इसकी सूचना दी. मामले की सूचना मिलते ही आसिफ हुसैन तुरंत मौके पर पहुंचे और नगर पालिका के आला अधिकारियों को घटना की जानकारी दी.
आक्रोशित महिलाओं ने अधिकारियों से पूछे तीखे सवाल
सूचना मिलते ही नगरपालिका की जलशाखा से इंजीनियर हर्षित माथुर, टाइम कीपर अशोक परमार अपनी तकनीकी टीम और कर्मचारियों के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे. अधिकारियों के वार्ड में पहुंचते ही आक्रोशित महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और मटमैले और बदबूदार पानी के नमूने (सैंपल) अधिकारियों के सामने रखे. जनता के गुस्से को शांत करने के उद्देश्य से नगरपालिका इंजीनियर हर्षित माथुर ने तकनीकी कारण स्पष्ट किया.
ठोस आश्वासन के बाद शांत हुए क्षेत्रवासी
अधिकारियों ने क्षेत्रवासियों को बताया कि यह समस्या मुख्य रूप से पुरानी पाइपलाइन के वॉल में आई कुछ तकनीकी खराबी और लीकेज के कारण हुई है. तकनीकी टीम ने खराबी को चिन्हित कर लिया है और इसे जल्दी ही ठीक कर दिया जाएगा. इस ठोस आश्वासन के बाद जाकर लोगों का गुस्सा कुछ शांत हुआ.
जनप्रतिनिधियों पर लगे दिखावे का आरोप
वार्ड पार्षद आसिफ हुसैन ने सत्ताधारी दल पर निशाना साधते हुए कहा, "सांसद प्रतिनिधि ओपी गेहलोत सोमवार को वार्ड 18 में भाजपा कार्यकर्ता सुभाष रावल के साथ घर-घर जाकर पानी की गुणवत्ता परखने का दिखावा कर रहे थे. गेहलोत स्वयं वार्ड 3 के निवासी हैं, ऐसे में क्या वार्ड 1 से लेकर 8 तक के रहवासियों को इसी तरह का मटमैला और दूषित पानी पिलाया जाता रहेगा."
उग्र आंदोलन की चेतावनी
हुसैन ने आगे कहा, "यह कोई एक दिन की समस्या नहीं है, पिछले लगभग डेढ़ माह से इसी तरह का दूषित जल प्रदाय किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन में कोई सुनने वाला नहीं है. अगर इस गंभीर जन समस्या का स्थायी और जल्द समाधान नहीं किया गया तो मैं वार्डवासियों को साथ लेकर नगरपालिका के खिलाफ उग्र आंदोलन की राह पर उतरने को विवश होंगे."
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नगर पालिका के इंजीनियर हर्षित माथुर ने बताया, "यह समस्या मुख्य रूप से पुरानी पाईपलाइन वॉल में आई है, कुछ तकनीकी त्रुटि थी जो कि 50 साल पुरानी है, जिसमें कई जगह लीकेज भी थे. सभी को ठीक किया जा रहा है."