शिव आराधना से जल संरक्षण तक, 139 दिन तक उज्जैन में विक्रमोत्सव का महाकुंभ

उज्जैन में 139 तक चलने वाले विक्रमोत्सव की 12 फरवरी से होगी शुरुआत. 30 जून तक होने वाले कार्यक्रमों में 4 हजार कलाकार देंगे प्रस्तुति.

VIKRAMOTSAV START MAHASHIVRATRI
उज्जैन में 139 दिन का विक्रमोत्सव महाकुंभ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 6:08 PM IST

Updated : February 7, 2026 at 6:18 PM IST

3 Min Read
भोपाल: उज्जैन एक बार फिर आस्था, संस्कृति और सामाजिक चेतना का विराट संगम बनने जा रहा है. आयोजकों का कहना है कि 12 फरवरी से 30 जून 2026 तक चलने वाला 139 दिवसीय विक्रमोत्सव सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था, विज्ञान और जल संरक्षण को एक सूत्र में पिरोने वाला राष्ट्रीय अभियान होगा. महाशिवरात्रि पर संगीतकार प्रीतम की महादेव आराधना से शुरू होने वाला यह आयोजन देश-विदेश के हजारों कलाकारों, विद्वानों और सृजनकर्ताओं को उज्जैन से जोड़ेगा.

12 फरवरी से भव्य शुभारंभ, 4 हजार कलाकार देंगे प्रस्तुति

विक्रमोत्सव 2026 का प्रथम चरण महाशिवरात्रि के अवसर पर 15 फरवरी को प्रारंभ होगा. इस दिन सुप्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम महादेव की संगीतमय प्रस्तुति देंगे. यह शिव की कलात्मक और सांस्कृतिक आराधना का भव्य आयोजन होगा, जिससे उत्सव को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी. इसके पहले 12 से 16 फरवरी तक उज्जैन के दशहरा मैदान में महाकाल वन मेला आयोजित किया जाएगा.

वहीं इस उत्सव का दूसरा चरण 19 मार्च से 30 जून 2026 तक जल गंगा संवर्धन अभियान के रूप में आयोजित किया जाएगा. पंचमहाभूतों में जल तत्व के संरक्षण और संवर्धन को केंद्र में रखते हुए इस चरण में 41 से अधिक बहुआयामी गतिविधियां होंगी. इनमें 4 हजार से अधिक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे.

उज्जैन में 139 तक चलने वाले विक्रमोत्सव की 12 फरवरी से होगी शुरुआत (ETV Bharat)

महाकाल वन मेला, शिव मंदिरों में विशेष आयोजन

12 से 16 फरवरी तक उज्जैन के दशहरा मैदान में महाकाल वन मेला आयोजित किया जाएगा. यहां हर्बल उत्पादों की प्रदर्शनी, पारंपरिक औषधीय ज्ञान और निःशुल्क आयुर्वेदिक स्वास्थ्य जांच होगी. वहीं महाशिवरात्रि पर प्रदेश के 60 से अधिक प्रमुख शिव मंदिरों में देव महादेव पर्व के तहत मेले और सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी.

41 से अधिक गतिविधियों का होगा आयोजन

महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने बताया कि "विक्रमोत्सव के दौरान शिवरात्रि मेले, महाकाल वन मेला, कृषि मेला, कलश यात्रा, विक्रम व्यापार मेला, संगीत, नृत्य, वादन, शिवोद्य, शिवपुराण, अनादि पर्व, विक्रम नाट्य समारोह, पुतुल समारोह, अनहद वैचारिक समागम, चित्र प्रदर्शनियां, संगोष्ठियां, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय विज्ञान समागम, वेद अंताक्षरी, शिल्प कला कार्यशालाएं, ड्रोन शो और ख्यात कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी."

अंतराष्ट्रीय स्तर का आयोजन, 25 देश शामिल

आयोजकों ने बताया कि विक्रम नाट्य समारोह में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय सहित प्रतिष्ठित नाट्य प्रस्तुतियों का मंचन होगा. 25 से 28 फरवरी तक पुतुल समारोह में विभिन्न कठपुतली शैलियों के माध्यम से पौराणिक कथाएं प्रस्तुत की जाएंगी. इसके साथ ही अखिल भारतीय कवि सम्मेलन और नारी शक्ति कवयित्री सम्मेलन साहित्यिक आकर्षण रहेंगे.

13 से 17 मार्च 2026 तक उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय पौराणिक फिल्म महोत्सव आयोजित होगा. इसमें 25 से अधिक देशों की विभिन्न भाषाओं में बनी फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा. महाभारत आधारित फिल्मों को विशेष स्थान दिया जाएगा.

विक्रमादित्य के नाम पर एक करोड़ रुपए का पुरस्कार

श्रीराम तिवारी ने बताया कि "विक्रमोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण सम्राट विक्रमादित्य अंतरराष्ट्रीय अलंकरण होगा. 1 करोड़ 1 लाख रुपये की राशि वाला यह सम्मान देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक सम्मान होगा. इसके साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मान भी प्रदान किए जाएंगे. तिवारी ने बताया कि यह 139 दिवसीय विक्रमोत्सव उज्जैन को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैचारिक चेतना के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बनेगा.

