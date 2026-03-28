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उज्जैन में 250 कलाकारों का नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस, शास्त्रीय और लोक नृत्यों को बढ़ावा देना है उद्देश्य

उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय परिसर में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन. देश भर से पहुंचे कलाकार दे रहे नॉन स्टॉप प्रस्तुति.

UJJAIN CULTURAL FESTIVAL ORGANIZED
उज्जैन में 250 कलाकारों का नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 8:09 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन: भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन में शनिवार एवं रविवार को 2 दिवसीय 12-12 घंटे का एक विशेष आयोजन किया जा रहा है. जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से 250 से अधिक कलाकार पहुंचे हैं. हर उम्र के इंटरनेशनल परफॉर्मर 24 घंटे का संकल्प लिए नॉन स्टॉप नृत्य प्रस्तृती दे रहे हैं.

खास बात यह है इस आयोजन को भारत मे बढ़ते वेस्टर्न कल्चर को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया हैं. इंडियन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के एक कपल ने बीड़ा उठाया है. यह बीते 10 सालों से देश भर में श्री नृत्यंजली संस्था नाम से शास्त्रीय और लोक नृत्य को बढ़ावा दे रहे हैं. आयोजन 28 और 29 मार्च को उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जा रहा है.

'250 कलाकारों की नॉन स्टॉप प्रस्तुति'

इस आयोजन की डायरेक्टर डॉ सुमिता दत्ता रॉय ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया कि "2 दिवसीय आयोजन उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय परिसर में आयोजीत किया जा रहा है. आयोजन को महाकालेश्वर सांस्कृतिक महोत्सव सीजन 3 कालस्वर नाम दिया गया है.

शास्त्रीय और लोक नृत्यों को बढ़ावा देना है उद्देश्य (ETV Bharat)

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वेस्टर्न कल्चर की और बढ़ती पीढ़ी को भारत की संस्कृति से परिचय करवाना है. कार्यक्रम में देश भर के 250 के करीब इंटरनेशनल परफॉर्मर शामिल हुए हैं. ये शनिवार की सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक प्रस्तुति दे रहे हैं और रविवार को फिर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक नॉन स्टॉप नृत्य प्रस्तुति देंगे. सभी कलाकार क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लोकनृत्य, भरतनाट्यम, फोक सांग्स पर प्रस्तुति दे रहे हैं. कलाकार मध्य प्रदेश, असम, पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों से आए हुए हैं."

'हर उम्र के कलाकार ले रहे भाग'

आयोजन के ऑर्गनाइजर संदीप रॉय ने बताया कि "जितने भी कलाकार आए हैं सभी जूनियर टू ओल्ड एज के हैं. इनकी परफॉर्मेंस को हमारे 3 जजों की टीम जज करती है और उस अनुसार उपहार कलाकारों को दिए जाते है. आयोजन नो प्रॉफिट नो लॉस की तर्ज पर आयोजित किया जाता है."

CULTURAL FESTIVAL KAALSWAR
हर उम्र के कलाकार ले रहे भाग (ETV Bharat)

'भारत की संस्कृति को बढ़ावा देना है उद्देश्य'

डॉ सुमिता दत्ता रॉय ने बताया कि वे मूल रूप से बंगाल की है. अब शादी के बाद दिल्ली में रहती हैं. ढाई वर्ष की थी तब से ही इस प्रोफेशन से जुड़ी हूं. भारत की संस्कृति से प्रेरित होकर सीख रही हूं. आज तक इस प्रोफेशन को बनाए रखने में माता पिता और बीते 10 सालों से पति संदीप रॉय सहयोग कर रहे हैं. अब तक नेपाल, भूटान, वियतनाम, बांग्लादेश सहित कई देशों में आयोजन कर चुके हैं.

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