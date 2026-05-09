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3000 में डील! सपना की जगह विशाखा दे रही थी एग्जाम, उज्जैन विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़ा उजागर

क्या है पूरा मामला? पूरा मामला शहर के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय से जुड़ा है. जिसकी बीकॉम 6TH सेमेस्टर की छात्रा सपना भदौरिया का GST का एग्जाम पेपर था. सपना ने अपनी जगह एग्जाम देने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की बीटेक छात्रा विशाखा माहेश्वरी को हायर किया. मामले में NSUI के नेता जयेश परिहार ने परीक्षा विभाग में शिकायत की और विश्वविद्यालय के वाग्देवी भवन में परीक्षा से रही विशाखा माहेश्वरी को पकड़ लिया.

चंद रुपयों के लालच में छात्र दूसरे छात्र छात्राओं को लालच देकर अपना व दूसरों का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं. सवाल ये उठता है कि, कैसे किसी छात्र की जगह कोई दूसरा छात्र परीक्षा देने परीक्षा हॉल पहुंच रहा है. ये खेल कैसे होता है? ETV भारत की इस रिपोर्ट में जानिए फर्जी सॉल्वर के पकड़ने के बाद क्या कार्रवाईं हुई. विश्ववविद्यालय ऐसे मामलों में रोकथाम के लिए क्या ठोस निर्णय लेने जा रहा है.

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में हाल ही में एक मामला सामने आया जिसने विश्वविद्यालय प्रबंधन के परीक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विश्वविद्यालय परिसर में ही वाग्देवी भवन में चल रही बीकॉम ऑनर्स की 6th सेमेस्टर की परीक्षा में एक फर्जी सॉल्वर पकड़ाई. इससे पहले भी विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट, माधव साइंस कॉलेज में फर्जी सॉल्वर पकड़ाए हैं.

विशाखा पकड़ाई तो उसने स्वीकार किया कि उसने सपना से 3000रु लिए थे. इस पूरे खेल में एक और शख्स है जिसका नाम ऋषभ बताया जा रहा है. उसी ने ये एग्जाम देने का प्लान किया और सपना से विशाखा को किसी अन्य खाते के जरिये राशि भी दिलवाई. विश्वविद्यालय ने तीनों आरोपी छात्र छात्राओं के विरुद्ध थाना माधवनगर में शिकायत की और अब पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में बिना आधार नहीं मिलेगी एंट्री (ETV Bharat)

एग्जाम नहीं दे पाएगी सपना, आधार कार्ड होगा अनिवार्य

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के कुलगुरु अर्पण भारद्वाज ने कहा, ''FIR के बाद संबंधित छात्रा भविष्य में किसी भी विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगी. विश्वविद्यालय की और से यह लिखित में दिया जाएगा.'' कुलगुरु ने यह भी कहा कि, ''परीक्षा हॉल में जाते वक्त छात्र सिर्फ एडमिट कार्ड दिखाते हैं, हो सकता है एडमिट कार्ड में लगा फोटो एडिट कर लेते हों, जिससे परीक्षा हॉल में छात्रों को एडमिट कार्ड पर फोटो देखकर प्रवेश मिल जाता है. इसी खामी को दुरुत्त करने के लिए अब आने वाले दिनों में आधार कार्ड के बिना परीक्षा हॉल में छात्रों को एंट्री नहीं दी जाएगी.''

तीनों आरोपी गिरफ्तार

माधवनगर थाना प्रभारी गजेंद्र पचोरिया ने कहा, ''आवेदन के आधार पर तीनों छात्र-छात्राओं पर प्रकरण दर्ज किया है. तीनों छात्रों को हिरासत में ले लिया है. उनसे पूछताछ जारी है. तीनों के मोबाइल चेक किये हैं जिससे स्पष्ट हुआ है कि सपना ने विशाखा को दो दिन पहले ही GST का सिलेबस भेजा था. जिसके डिजिटल प्रमाण हमारे पास हैं. शंका के आधार पर हमने सपना का पिछले पांचों सेमेस्टर का रिकॉर्ड भी विश्वविद्यालय से मांगा है.''

पूर्व में भी आ चुके हैं मामले

सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के वाग्देवी भवन से पहले माधव साइंस कॉलेज से ऐसा मामला सामने आया था. जिसमें राजेश नाम का छात्र परीक्षा देते हुए पकड़ाया था. राजेश अपने फौजी दोस्त और विश्वविद्यालय के छात्र ब्रजपाल की जगह परीक्षा देने पहुंचा था. चूंकि ब्रजपाल नौकरी में था, इसलिए परीक्षा देने नहीं आ सका और उसने राजेश को भेज दिया. परीक्षा ले रहे प्रोफेसर डॉ. रत्नेश शर्मा ने उसे पकड़ा था और दोनों के विरुद्ध कार्रवाईं करवाई थी. इससे पहले वर्ष 2023 में माधव आर्ट्स कॉलेज और लॉ डिपार्टमेंट से भी ऐसे मामले सामने आ गए हैं. जिनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई हैं.