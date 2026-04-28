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विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में मटकी के साथ लाल कपड़े राज क्या है? स्टूडेंट्स दहशत में

उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में शरारती तत्वों की करतूत से परिसर में दहशत. कृषि अध्ययनशाला के गेट पर आपत्तिजनक हरकत.

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विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में टोटका, लाल रंग से लिखा विवादास्पद (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 3:05 PM IST

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उज्जैन : सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में जादू-टोना कर भय का वातावरण बनाने की साजिश रची गई. विश्वविद्यालय की कृषि अध्ययनशाला की नई इमारत के मुख्य द्वार पर शरारती तत्वों ने कथित रूप से जादू-टोटका किया. शरारती तत्वों ने दीवार पर लाल रंग से लिखा 'तुम सब मरोगे'. सुबह जब छात्र-छात्राएं पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए. स्टूडेंट्स में दहशत फैल गई. विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसे शरारती तत्वों की तलाश शुरू कर दी है. यह हरकत किसने की, इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

चैनल गेट पर मटकी, लाल कपड़ा और लाल रंग

रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार सुबह जब चौकीदार आशीष पानी की बोरिंग चालू करने पहुंचा तो उसने विश्वविद्यालय की कृषि अध्ययनशाला की नई बिल्डिंग के मुख्य चैनल गेट के सामने लाल रंग से ये लिखा पाया. वहां एक मटकी, लाल कपड़ा और लाल रंग बिखरा हुआ था. इसे देखकर कहा जा सकता है कि किसी ने टोना-टोटका किया या फिर स्टूडेंट्स को डराने के लिए ये नाटक किया. चौकीदार ने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी. मौके पर शिक्षक और कर्मचारी पहुंचे.

विक्रमादित्य विश्विद्यालय के चौकीदार आशीष (ETV BHARAT)

कृषि अध्ययनशाला की नई बिल्डिंग

कथित टोना-टोटके की घटना से विश्वविद्यालय परिसर में भय का माहौल है. कृषि अध्ययनशाला की इस नई इमारत में करीब 10 दिन पहले ही कक्षाओं का संचालन शुरू हुआ था. यहां लगभग 1100 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं. करीब ढाई साल के लंबे अंतराल के बाद इस नई बिल्डिंग में पढ़ाई फिर से शुरू हुई है. हैरानी की बात यह है कि भवन के बाहर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी भी नहीं लगाए गए. इस संदिग्ध और शरारती घटना के पीछे किसका हाथ है, इसका पता लगाने के लिए अध्ययनशाला के अधिकारी लगातार जांच में जुटे हुए हैं और जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं.

सीसीटीवी लगवाने की तैयारी

विक्रमादित्य विश्विद्यालय के चौकीदार आशीष ने बताया "रात 02 बजे तक हम सब जाग रहे थे. बोरिंग चालू करने गया तो देखा, हमने हाथ भी नहीं लगाया. इसके बाद अधिकारियो को सूचित किया." विभागाध्यक्ष डॉ. राजेश टेलर ने बताया "शरारती तत्वों द्वारा यह घटना की गई. आपत्तिजनक सामग्री हटवाया गया. दीवार पर लिखे शब्दों को साफ किया गया है. वहां पुताई कराई गई है. घटना की सूचना विवि प्रशासन को दी है. 10 दिन पहले इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए हैं. जल्द ही सीसीटीवी लगवाए जाएंगे."

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