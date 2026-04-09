उज्जैन के स्टूडेंट्स का सुपरफूड स्टार्टअप, मार्केट में धूम मचाने को तैयार स्प्राउट्स-माइक्रोग्रीन्स
उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के 10 छात्रों का कमाल. प्रोटीन, फाइबर,विटामिन और खनिजों से भरपूर सुपरफूड ईजाद किए. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट..
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 7:41 PM IST
उज्जैन : सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की कृषि अध्ययनशाला के 10 छात्रों ने मिलकर स्टार्टअप शुरू किया है. छात्रों का ये नावाचार स्वस्थ जीवनशैली और पोषणयुक्त आहार की बढ़ती जरूरत के मद्देनजर बेहद खास है. इन छात्रों ने अलग-अलग वैरायटी के माइक्रोग्रीन्स, स्प्राउट्स तैयार किए हैं. खास बात ये है कि इन्हें नारियल के छिलके और पानी की मदद से तैयार किए हैं, जो शरीर में न्यूट्रीशन की पूर्ति करते हैं. इन छात्रों ने ETV भारत से चर्चा में माइक्रोग्रीन्स, स्प्राउट्स को तैयार करने की पूरी प्रोसेस साझा की.
रिसर्च करने के बाद शुरू की तैयारी
छात्रों ने बताया "हमने इसके बारे मे पहले रिसर्च किया. इनकी इंटरनेशनल लेवल पर खासी डिमांड मिली. अभी दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद में इनका उत्पादन हो रहा है. अब इसकी शुरुआत हम उज्जैन से स्टार्टअप के तौर पर कर रहे हैं. हमारे द्वारा तैयार किए गए स्प्राउट्स और माइक्रोग्रीन्स बच्चों और युवाओ के लिए ही नहीं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी काफी फायदेमंद हैं."
स्टार्टअप का नाम 'अभिनव पोषणपात्र'
कृषि अध्ययन शाला के छात्र अमन पांडे ने बताया "स्टार्टअप का नाम हमने अभिनव पोषण पात्र दिया है. हम 8 प्रकार के माइक्रोग्रीन्स और 4 प्रकार के स्प्राउट्स तैयार कर रहे हैं. हम-अलग अलग फूड एग्जीबीशन में स्टार्टअप को प्रमोट करते हैं, जिसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है." छात्र अभिषेक केशव ने बताया "माइक्रोग्रीन्स में हमे 3 से 4 दिन का समय लगता है और स्प्राउट्स के लिए 7 से 8 दिन का. कोकोपिट (नारियल के छिलके) का उपयोग इसलिए क्योंकि ये मिट्टी और जलसंरक्षण में काफी मदद करता है. पानी कम उपयोग होता है. कोकोपिट मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है. ये इसलिए फायदेमंद होता है क्योंकि कैल्शियम, मैग्नेशियम प्रोवाइड करता है. विटामिंस भी देता. बॉडी के अनुसार इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं."
सामान्य सब्जियो से 10 गुना ज्यादा पोषक तत्व
छात्र आलोक ने बताया "दिल्ली, मुम्बई, हैदराबाद में इसका उत्पादन है. धीरे-धीरे सभी शहरों में इसकी डिमांड बढ़ रही है. क्योंकि अब लोग ग्रामीण इलाकों से निकल शहर की और बढ़ रहे हैं. केमिकलयुक्त खाद्य पदार्थ सेवन करने से हेल्थ बिगड़ रही है तो हमारा पोषणपात्र उन्हीं लोगों के लिए है, जो हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं. खासकर बच्चे, युवा, प्रेग्नेंट महिलाएं. सामान्य सब्जियों से 10 गुना ज्यादा पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं." छात्र आर्यन ने कहा "हमने शुरुआत में 1000 रुपये इन्वेस्ट किया तो हमे 1600 का मुनाफा हुआ."
कैसे बनाते हैं स्प्राउट्स और माइक्रोग्रीन्स
छात्रों ने बताया कि नारियल के छिलके को पीसकर पाउडर तैयार किया जाता है. पाउडर को एक ट्रे में 1 से 1.5 इंच तक कि परत बनाकर डालने के बाद उसमें माइक्रोगीन्स के बीज डालते हैं. जैसे पत्तेदार सब्जियों के बीज, दालों और बीन्स के बीज, हर्ब्स के बीज जिस पर पानी समय-समय पर स्प्रे कर ट्रे को कपड़े से ढंककर रखना होता है. दो दिन में छोटे-छोटे अंकुर निकलने लगते हैं. फिर उसे धूप में रखकर सप्ताह भर में माइक्रोग्रीन्स 3 से 4 इंच के पौधे हो जाते हैं.
स्प्राउट्स को बिना नारियल के छिलके से तैयार किया जाता है. सिर्फ पानी में लगभग 8 घंटे भिगोकर, फिर पानी हटाकर उसे कपड़े में बांधकर रखा जाता है. ऐसे में 2 दिन में स्प्राउट्स अंकुरित हो जाते है, जिन्हें रोजाना धोकर गीला रखना होता है. स्प्राउट्स में दालें, अनाज, चना व अन्य होते हैं.
डोर टू डोर व ऑनलाइन सेलिंग पर फोकस
छात्र अभिषेक ने बताया "हम इसे मार्केट में लाने के लिए डोर टू डोर व ऑनलाइन सेलिंग पर फोकस कर रहे हैं. एप भी तैयार कर रहे हैं, जिससे ये लोगों तक पहुंचे. हम प्रशासन से संपर्क कर शैक्षणिक संस्थाओं, अस्पतालों व छात्रावासों में इसे देने के लिए भी संपर्क कर रहे हैं." छात्र अमन का कहना है "अभी जिन शहरों में 150 ग्राम के पैक में न्यूट्रेन्ट्स 200 रुपये तक मिल रहा है, यही हम 60 रुपये तक में उपलब्ध करवा देंगे. समय के अनुसार मार्केट की वैल्यू तय करेंगे."
- नमक के लिए छोड़ी नौकरी, इंजीनियरिंग-एमबीए की पढ़ाई स्टार्टअप में लगाई, आज कमा रहे लाखों
- हीरे से कम नहीं है खीरा, एक एकड़ से ही 10 लाख रु कमाने का दम, ऐसे होती है बंपर कमाई
इन छात्रों ने मिलकर शुरू किया स्टार्टअप
अमन पाण्डेय (उत्तर प्रदेश, कुशीनगर), अनुराग केशव (बिहार), आलोक शर्मा (बिहार), आकाश कुमार (बिहार), अवनीश कुमार गिरी (उत्तर प्रदेश, कानपुर), आर्यन कुमार (बिहार), अभिजीत सिंह(बिहार), गुर्रम इंदीप (आंध्र प्रदेश), प्रेम कुमार (बिहार), बॉबी श्रीवास (मध्यप्रदेश).