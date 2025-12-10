ETV Bharat / state

पढ़ाई पूरी करके भैंस चराएंगे लॉ स्टूडेंट्स! हाई कोर्ट ने उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय को दिया नोटिस

लॉ स्टूडेंट दीपक कुमार ने ETV भारत को बताया "हमने 21 नवंबर को रिट पिटीशन दायर की हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में. 28 नवंबर को पहली सुनवाई हुई. हमने अपनी परेशानी से न्यायालय को अवगत करवाया."

विक्रम विश्वविद्यालय में लॉ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का कहना है "उन्होंने शिक्षकों की पूर्ति नहीं होने तक डिपार्मेंट में जाना बंद कर दिया है. हमने कई ज्ञापन दिए. प्रदर्शन किए, विश्वविद्यालय परिसर और शहर में भैंसें चराई. हमने संदेश दिया कि बिना ज्ञान की डिग्री लेकर तो हम सिर्फ भैंस ही चरा सकते हैं. साथ ही विश्वविद्यालय के मैन गेट पर ताला लगाया. जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो न्यायालय की शरण लेनी पड़ी."

उज्जैन : सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट में शिक्षकों की कमी से 637 छात्र परेशान हैं. छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इसे स्वीकार कर लिया गया है. लॉ डिपार्टमेंट में बीते डेढ़ साल से नियमित शिक्षकों की कमी व लगातार मांग के बावजूद सुनवाई नहीं होने से परेशान स्टूडेंट्स ने लगातार प्रदर्शन किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया. हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया है.

लॉ स्टूडेंट ने हाई कोर्ट को बताया "लॉ डिपार्टमेंट में कुल 10 शिक्षकों की नियुक्ति होना चाहिए नियम अनुसार. लेकिन 637 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ दो ही नियमित शिक्षक हैं. उसमें से भी एक का हाल ही मे बड़वानी लॉ कॉलेज ट्रांसफर कर दिया गया. हालांकि वह रिलीव नहीं हुई हैं. रोज 1 बैच की 5 कक्षाएं लगती हैं. कुल 11 बैच हैं, 55 कक्षाएं हुईं और पढ़ाने वाला एक टीचर. डेढ़ साल यही हालत है."

छात्र दीपक ने बताया "हमने पिटीशन दायर करते वक्त 3 पार्टियां बनाईं. विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, VCI दिल्ली और हायर एजुकेशन भोपाल जिनसे न्यायालय में जवाब मांगा है. अभी स्थिति यह है कि एक महीना होने आया है, अभी तक विश्वविद्यालय की ओर से जवाब न्यायालय में पेश नहीं किया गया. अभी जो टाइम टेबल जारी किया गया है, उसमें लिखे शिक्षकों के नाम पढ़ाने नहीं आ रहे हैं. बहुत हालत खराब है."

हर सेमेस्टर की फीस 32 हजार, फिर भी भविष्य संकट में

लॉ स्टूडेंट शिवांग पांडेय ने बताया "उनकी प्रत्येक सेमेस्टर की फीस 29700 है. परीक्षा फॉर्म व अन्य मिलकर लगभग 32000 रुपये हो जाते हैं. यहां पढ़ने वाले छात्रों में सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व अन्य राज्यो के भी हैं. सभी का भविष्य संकट में है." छात्र आलोक मिश्रा ने कहा "हम 47 छात्र हैं, जो इस विषय को न्यायालय में प्रजेंट कर रहे हैं."

हाई कोर्ट के नोटिस पर क्या बोले कुलगुरु

वहीं, कुलगुरु अर्पण भारद्वाज ने ETV भारत से कहा "विश्वविद्यालय प्रशासन न्यायालय को उत्तर देने के लिए सभी तरह से स्टडी कर रहा है. हम सभी प्रयास और उपलब्ध संसाधनों की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं. जल्द ही उचित जवाब न्यायालय को पेश करेंगे. अतिरिक्त संचालक ने शिक्षक उपलब्ध करवाए हैं. विश्वविद्यालय के रिसर्च स्कॉलर से भी विद्यार्थियों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं."