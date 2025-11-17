उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में 4 टीचर के हवाले 637 लॉ स्टूडेंट्स, प्यून लेते हैं एग्जाम
उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय की अव्यवस्थाओं का अंत नहीं है. कहने के लिए लॉ कॉलेज है, टीचिंग स्टाफ के नाम पर सिर्फ 4 लोगों का स्टाफ.
उज्जैन : विक्रामादित्य विश्वविद्यालय के लॉ स्टूडेंट्स का भविष्य कैसा है? इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि यहां महज 4 टीचर हैं. इनमें से दो स्थाई और दो बाहर से काम चलाने के लिए आमंत्रित. इनमें से एक टीचर का ट्रांसफर हो गया. हालांकि उन्हें अभी रिलीव नहीं किया गया. वहीं, कम स्टाफ के कारण क्लासेस खाली पड़ी रहती हैं. स्टूडेंट्स् ने भी क्लास में आना बंद कर दिया है. स्टूडेंट्स का आरोप है कि यहां तो प्यून एग्जाम तक लेते हैं.
स्टूडेंट्स के आंदोलन का असर नहीं
उज्जैन के लॉ स्टूडेंट्स का भविष्य पर संकट में है. यहां मध्य प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र, बिहार, यूपी के 637 स्टूडेंट्स हैं. स्टूडेंट्स का कहना है "डेढ़ साल से उन्हें केवल दो शिक्षक पढ़ा रहे थे. टीचर के पद भरने के लिए स्टूडेंट्स कई बार आंदोलन कर चुके हैं. आंदोलन के दौरान स्टूडेंट्स ने कैंपस और शहर मे भैंसें चराईं, कैंपस में ताला लगाया लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं."
टीचर्स के 10 पद, नियुक्ति केवल 2 की
बिहार निवासी हॉस्टल में रह रहे लॉ स्टूडेंट दीपक कुमार कहते हैं "मैं तीसरे सेमेस्टर में हूं. विधि अध्ययनशाला में मेरा दूसरा साल है. कुलगुरु, शासन, प्रशासन से एक ही मांग है शिक्षकों की पूर्ति की जाए. विधि अध्ययनशाला में आधिकारिक तौर पर कुल 10 शिक्षकों के पद हैं. इनमें से 9 पद रिक्त हैं. रोजाना एक बैच की 5 कक्षाएं लगती हैं. इस प्रकार 11 बैच में 55 कक्षाएं हुई और पढ़ाने वाले टीचर केवल 4 हैं. हमने कई बार प्रदर्शन किये, लेकिन कोई असर नहीं हुआ."
बाहर से दो टीचर्स को काम चलाने बुलाया
विधि अध्ययनशाला में शिक्षक राजीव सिंह सीहोर से जनवरी माह में यहां नियुक्त हुए. दूसरी शिक्षिका कीर्ति पटेल का कहना है "उनका लॉ कॉलेज बड़वानी में ट्रांसफर कर दिया गया है. मुझे अभी शिक्षकों की कमी की वजह से रिलीव नहीं किया गया है."
फिलहाल पढ़ाई में मदद करने के लिए उज्जैन लॉ कॉलेज से पूर्णिमा सिंह और डॉ.असीम कुमार शर्मा को यहां बुलाया गया है. नई व्यवस्था के अनुसार पूर्णिमा सिंह और डॉ. असीम कुमार सोम, मंगल, बुधवार और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के हिसाब से स्टूडेंट्स की क्लास लेंगे.
क्लास में नहीं जा रहे स्टूडेंट्स्
लॉ स्टूडेंट्स भूमिका यादव ने बताया "हमारा काफी नुकसान हो रहा है. हम प्रोटेस्ट करने के बाद से ही क्लासेस में नहीं जा रहे हैं. हम यहां इतनी दूर घर छोड़ पढ़ने आए हैं, प्रोटेस्ट करने नहीं. पैसा भी खर्च हो रहा है. हम एग्जाम नहीं देंगे. कुछ छात्र फोन लेकर आते हैं, जिनका साथ विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेशन देता है."
लॉ स्टूडेंट्स भूमिका यादव कहती हैं "जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं जो फोन नहीं लाते, उनके भविष्य का क्या? हालत ये है कि यहां तो प्यून भी हम लोगों के एग्जाम लेते हैं. हमें शिक्षक चाहिए यही हमारी मुख्य मांग है. तभी क्लासेस ज्वाइन करेंगे." इस पूरे मामले में सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के कुलगुरु अर्पण भारद्वाज से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन बात नहीं हो सकी.