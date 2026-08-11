उज्जैन की दो बेटियों ने किया कमाल, इंडो-नेपाल बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीता गोल्ड मेडल
नेपाल में आयोजित इंडो-नेपाल इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत ने जीता गोल्ड मेडल. मयंक गुर्जर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 5:43 PM IST
उज्जैन : तराना की प्रतिभाशाली बैडमिंटन खिलाड़ी विधि शर्मा एवं उज्जैन की उत्कर्षा पाल ने शानदार खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए नेपाल में आयोजित इंडो-नेपाल इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला डबल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक (गोल्ड मेडल) जीतकर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया है. इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कुल 25 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें विधि शर्मा एवं उत्कर्षा पाल की जोड़ी ने बेहतरीन तालमेल, शानदार खेल कौशल और दमदार प्रदर्शन किया.
25 देशों के खिलाड़ियों के बीच अलग पहचान बनाई
दोनों बेटियों की उल्लेखनीय उपलब्धि से उनके परिवार, खेलप्रेमियों एवं क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है और उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं. विधि शर्मा एवं उत्कर्षा पाल सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय से एमए योग की पढ़ाई कर रही हैं. दोनों बेटियां शिक्षा के साथ ही खेल के क्षेत्र में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रही हैं. नेपाल में 25 देशों के बीच मिली यह स्वर्णिम सफलता दोनों खिलाड़ियों की मेहनत, लगन, अनुशासन और खेल के प्रति समर्पण का परिणाम है.
दोनों बेटियां 15 अगस्त को पहुंचेंगी उज्जैन
विधि शर्मा की इस उपलब्धि से तराना सहित पूरे क्षेत्र को गौरव की अनुभूति हुई है, वहीं उज्जैन की उत्कर्षा पाल के साथ मिलकर हासिल की गई इस अंतरराष्ट्रीय सफलता ने दोनों खिलाड़ियों के उज्ज्वल खेल भविष्य की उम्मीदों को और मजबूत किया है. विधि शर्मा के पिता मुकेश शर्मा ने बेटी की इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा "यह सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार खेलते हुए बेटियों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वह प्रेरणादायक है." दोनों खिलाड़ी 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर उज्जैन लौटेंगी, जहां नगरवासियों और खेल प्रेमियों द्वारा उनका नागरिक अभिनंदन और भव्य स्वागत किया जाएगा.
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उज्जैन के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर
उज्जैनवासियों का कहना है कि उज्जैन अब खेल के क्षेत्र में लगातार आगे कदम बढ़ा रहा है. यहां से खेल प्रतिभाएं निकल रही हैं. यहां खेल सुविधाओं का और विकास होना चाहिए. मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र खेल में हमेशा आगे रहा है. अब उज्जैन से भी खेल प्रतिभाएं निकलकर सामने आ रही हैं. मलखंभ के क्षेत्र में उज्जैन पहले से प्रदेश में अव्वल है.