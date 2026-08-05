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मारवाड़ का अमर प्रहरी, वीर दुर्गादास राठौड़ की विरासत को संजो रहा उज्जैन, औरंगजेब को दी थी चुनौती

यहां उनकी भव्य प्रतिमा, ओपन एयर थिएटर, लैंडस्केप गार्डन, हॉर्स ट्रैक, रिटेनिंग वॉल, पार्किंग, जनसुविधा केंद्र और क्षिप्रा पर पैदल पुल जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं जिसका काम शुरू हो गया है. यह स्थल केवल देखने का स्थान नहीं होगा, बल्कि ऐसा जीवंत केंद्र बनेगा जहां इतिहास को पढ़ा नहीं, महसूस किया जा सकेगा.

उज्जैन कमिश्नर आशीष सिंह ने बताया, "सिंहस्थ महापर्व 2028 के पहले यह परियोजना केवल एक स्मारक का जीर्णोद्धार नहीं होगी, बल्कि भारतीय इतिहास के एक महान अध्याय को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है. यहां एक ही परिसर में दुर्गादास राठौड़ जैसे योद्धा की पूरी विरासत का संसार दिखाई देगा. विकास परियोजना के तहत यहां 50 करोड़ से अधिक की लागत से अत्याधुनिक संग्रहालय बनाया जाएगा, जिसमें वीर दुर्गादास राठौड़ के जीवन, युद्धनीति और ऐतिहासिक योगदान को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा.

आज, लगभग साढ़े तीन शताब्दियों बाद, उनकी अंतिम कर्मभूमि उज्जैन फिर से इतिहास के केंद्र में है. क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित वीर दुर्गादास राठौड़ की ऐतिहासिक छतरी को 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विश्वस्तरीय लिविंग हेरिटेज डेस्टिनेशन के रूप में वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति की देख रेख में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है.

उज्जैन: इतिहास केवल राजाओं का नहीं होता, इतिहास उन योद्धाओं का भी होता है जो अपने साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति से युगों तक प्रेरणा बन जाते हैं. राजस्थान में आने वाले मारवाड़ के ऐसे ही अमर सेनानी थे वीर दुर्गादास राठौड़. एक ऐसा योद्धा जिसने मुगल बादशाह औरंगजेब की साम्राज्यवादी नीति के सामने कभी घुटने नहीं टेके, जिसने अपने स्वामी के उत्तराधिकारी की रक्षा के लिए सालों तक जंगलों, पहाड़ों और गांवों में संघर्ष किया. मारवाड़ की अस्मिता को बचाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया.

बताया जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ की 13 अगस्त को जन्म जयंती है. 13 अगस्त सन 1638 में उनका जन्म जोधपुर के सालवा गांव में हुआ. उनके पिता आसकरण भी महान योद्धा थे, महाराज जसवंत सिंह के सामंत थे. मां का नाम नेत कंवर था. 22 नवंबर 1718 में उन्होंने अपने प्राण उज्जैन क्षिप्रा किनारे त्याग दिए. आगामी 13 अगस्त 2026 को 388वीं जयंती मनाई जानी है. देशभर से राजपूत समाज, अलग अलग सामाजिक संगठन और हजारों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे.

उज्जैन में क्षिप्रा किनारे स्थित है वीर दुर्गादास की छतरी (ETV Bharat)

'36 कौम के सम्मान के लिए समर्पित था जीवन'

वीर दुर्गादास राठौड़ स्मृति समिति के अध्यक्ष भरत सिंह हाड़ा कहते हैं, "दुर्गादास राठौड़ ने केवल राजपूत समाज के लिए नहीं, बल्कि 36 कौम के सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष किया. आज जिस गौरव से देश महाराणा प्रताप का स्मरण करता है, उसी सम्मान के अधिकारी वीर दुर्गादास भी हैं. उनका शौर्य, कूटनीति और राष्ट्रनिष्ठा भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है."

उज्जैन को मिलेगा नया ऐतिहासिक और पर्यटन आयाम

समिति अध्यक्ष भरत सिंह हाड़ा ने यह भी कहा, "महाकाल की नगरी उज्जैन अब केवल धार्मिक पर्यटन का केंद्र नहीं रहेगी, बल्कि भारतीय शौर्य और इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय को भी दुनिया के सामने पेश करेगी. जिस तरह राजस्थान में हल्दीघाटी महाराणा प्रताप के पराक्रम का प्रतीक है, उसी प्रकार क्षिप्रा तट पर विकसित होने वाला यह परिसर वीर दुर्गादास राठौड़ की अदम्य वीरता और राष्ट्रनिष्ठा का स्थायी स्मारक बनेगा.

350 साल पुरानी छतरी है वीर दुर्गादास राठौड़ की (ETV Bharat)

'औरंगजेब के सामने अडिग खड़ा था मारवाड़ का यह वीर'

साहित्यकार भगवतीलाल राजपुरोहित ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया, "सन् 1678 में महाराजा जसवंत सिंह के निधन के बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने जोधपुर राज्य को अपने अधीन करने की योजना बनाई थी उस समय उत्तराधिकारी अजीत सिंह बाल अवस्था में थे. अजित सिंह को समाप्त कर मारवाड़ को मुगल सल्तनत में मिलाने का प्रयास किया गया. ऐसे कठिन समय में दुर्गादास राठौड़ ढाल बनकर सामने आए.

उन्होंने अजीत सिंह को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, वर्षों तक उनका संरक्षण किया, उन्हें शिक्षित किया और अनेक युद्धों व राजनीतिक संघर्षों के बाद पुनः जोधपुर की राजगद्दी दिलाई. यह केवल एक राजवंश की रक्षा नहीं थी, बल्कि राजपूताना के स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा का संघर्ष था."

'राजनीतिक परिस्थितियों ने बदली दिशा, लेकिन नहीं बदला राष्ट्रधर्म'

भगवती लाल राजपुरोहित ने कहा, "समय के साथ राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं. जिस अजीत सिंह को दुर्गादास ने पढ़ाया, शिक्षित कर मारवाड़ की राजगद्दी दिलवाई उसी अजित सिंह के मन मे वीर दुर्गादास के प्रति दुर्भावना आ गई. दोनों के संबंध पहले जैसे नहीं रहे, तब दुर्गादास मारवाड़ छोड़ मेवाड़ पहुंचे, जहां उदयपुर के महाराणा ने उन्हें सम्मानपूर्वक आश्रय दिया और मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आने वाली रामपुरा की जागीर सौंपी.

वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी (ETV Bharat)

क्षिप्रा किनारे अंतिम दिन

जीवन की अंतिम बेला में वीर दुर्गादास राठौड़ ने आध्यात्मिक साधना के लिए धर्मनगरी उज्जैन का मार्ग चुना. जहां क्षिप्रा नदी के तट पर उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए और यहीं देह त्याग दी. इसी कारण उज्जैन उनके जीवन का अंतिम अध्याय ही नहीं, बल्कि उनकी अमर स्मृति का केंद्र भी बन गया.

पत्थरों में उकेरा गया इतिहास

साहित्यकार भगवती लाल राजपुरोहित यह भी बताते हैं, "दुर्गादास राठौड़ की छतरी स्थापत्य कला का भी अद्भुत उदाहरण है. यहां भगवान विष्णु के दस अवतारों की सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है. समय के साथ मूल देवली नष्ट हो गई, लेकिन बाद में जोधपुर राजघराने से जुड़े एक राजा ने इसका पुनर्निर्माण कराया. उज्जैन के समाजसेवी मदनलाल शर्मा सहित कई लोगों ने वर्षों तक यहां सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को जीवित रखा."

बनने के बाद ऐसा दिखेगा लिविंग हेरिटेज डेस्टिनेशन (ETV Bharat)

एक अमर संदेश

तलवारें समय के साथ संग्रहालयों में चली जाती हैं, लेकिन उन तलवारों से लिखी गई वीरता की कहानियां कभी पुरानी नहीं होतीं. वीर दुर्गादास राठौड़ का जीवन हमें सिखाता है कि सत्ता से बड़ा स्वाभिमान होता है, भय से बड़ा कर्तव्य होता है और जीवन से बड़ा राष्ट्र का सम्मान होता है. शायद यही कारण है कि सैकड़ों वर्ष बाद भी क्षिप्रा के तट पर बहती हर लहर मानो एक ही संदेश देती है कि वीर कभी मरते नहीं, वे इतिहास बनकर पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते हैं.