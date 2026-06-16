शादी के महज चार महीने में UPSC एस्पिरेंट ने खत्म कर ली जिंदगी!, पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे
उज्जैन के नागझिरी स्थित इंदिरा-नगर का मामला. पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया दहेज को लेकर प्रताड़ित कर रहा था ससुराल पक्ष.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 4:13 PM IST
उज्जैन: आईएएस बनने का सपना संजोए 27 वर्षीय राहुल शायद नहीं जानता था UPSC नहीं बल्कि शादी के बाद पैदा होने वाली परिस्थितियां उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होंगी. महज चार महीने पहले दूल्हा बना राहुल बीते सोमवार को अपने कमरे में फंदे पर लटका मिला.
पीछे छूट गई छह पन्नों की एक दर्द भरी दास्तां, जिसमें राहुल ने अपने टूटते सपनों, बिखरते रिश्तों कथित मानसिक प्रताड़ना की दास्तां बयां की. मौत से पहले लिखे गए शब्द अब कई सवाल खड़े कर रहे हैं जिनके जवाब उज्जैन की नागझिरि थाना पुलिस जांच में तलाश रही है.
पूरा मामला शहर के नागझिरी स्थित इंदिरा-नगर में किराए पर पर रहने वाले राहुल सूर्यवंशी से जुड़ा है. जिसके कमरे से छह पन्नों का सुसाइड नोट मिला. मामला हत्या का है या आत्महत्या का, ये पुलिस जांच में सामने आएगा.
कौन है मृतक युवक, कब हुई थी शादी
नागझिरी थाना प्रभारी कमल निगवाल ने बताया "थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में किराए के मकान में रह रहा आगर जिले के नलखेड़ा का रहने वाले युवक राहुल की मौत का मामला सामने आया है. सोमवार दोपहर राहुल के दोस्त सुभाष से सूचना मिली थी की राहुल ने फांसी लगा ली है. मौके पर पहुँची पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया और मौके से छह पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया."
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"प्राथमिक जांच में सामने आया युवक UPSC की तैयारी कर रहा था. 4 महीने पहले उसकी शादी हुई थी. ससुराल पक्ष के लोग उसे दहेज को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे. सुसाइड नोट व मौके पर मिले अन्य साक्ष्यों, युवक की पत्नी, सास, मकान मालिक, माता-पिता व अन्य लोगों से पूछताछ कर जांच कर रहे हैं. पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार के सुपुर्द कर दिया है."
क्या लिखा सुसाइड नोट में?
सुसाइड नोट के अनुसार राहुल की शादी 10 फरवरी 2026 को उज्जैन की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले कामरिया परिवार में हुई. इसमें पत्नी मन्नत उर्फ कविता कामरिया, सास का सिद्दीका कामरिया व एक गोपाल नाम के शख्स का जिक्र है. आरोप है कि तीनों मिलकर उसे प्रताड़ित कर रहे थे. आगर पुलिस से शिकायत करने के बावजूद उसकी सुनवाई नहीं होने से परेशान होकर राहुल ने आत्महत्या कर ली.
राहुल के पास मिले नोट में यह भी लिखा गया है कि शादी के दो दिन बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई. जब वह उसे छोड़ने गया तो वहां उसकी सास ने उसे सोने की चेन दी जो दूसरे दिन वापस मांग ली. इसके बाद पत्नी और सास मेरे माता-पिता पर दहेज की मांग करने के आरोप लगाने लगे. मुझ पर तलाक लेने का दबाव बनाया गया.
2027 में UPSC क्लियर करने का था सपना
मृतक के सुसाइड नोट के अनुसार राहुल का साल 2027 में UPSC क्लियर कर IAS अधिकारी बनने का सपना था. उसी सपने के साथ वह इंदिरा नगर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रहा था. उसके माता-पिता ने जमीन गिरवी रखकर शादी की. वह दहेज प्रथा का विरोधी था और शादी के समय उसने ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार का दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था.
लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद रिश्तों में दरारें पड़नी शुरू हो गईं. आरोप लगा कि सास, पत्नी और गोपाल ने फोन कॉल और मैसेज कर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और झूठे केस मे फंसाने की धमकी दी. राहुल ने लिखा, मुझे समाज और न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है. मैंने कई लोगों से हमारा समझौता करवाने के लिए कहा लेकिन किसी ने मदद नहीं की. ना ही आगर पुलिस ने सुनवाई की.
माता-पिता से मांगी माफी
सुसाइड नोट के अनुसार राहुल ने अपने माता-पिता से माफी मांगते हुए कहा कि वह उनका सपना पूरा नहीं कर सका. लिखा कि आप अब अपने दो और बेटों का अच्छे से ख्याल रखें, मुझे माफ कर दें. मैं जीवन भर सास और पत्नी को नहीं झेल सकता, मुझे मरने के बाद ही शांति मिलेगी.