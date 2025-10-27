ETV Bharat / state

मालवा में बिन मौसम की बारिश से खेत बने तालाब, किसानों के बीच कहीं खुशी तो कहीं गम

बारिश में बूंदों ने मालवा को खूब तरसाया लेकिन अब बिन मौसम की बारिश हो रही. कहीं फसलों को नुकसान तो कहीं फायदा.

Malwa Unseasonal rains
मालवा में बिन मौसम की बारिश से खेत बने तालाब (ETV BHARAT)
October 27, 2025

इंदौर : पूरी बारिश के मौसम में मालवा क्षेत्र पानी के लिए तरसता रहा. खासकर उज्जैन और शाजापुर में तो बहुत कम बारिश हुई. अब अक्टूबर जाने को है तो बादल मालवा इलाके में मेहरबान होते दिख रहे हैं. रविवार को उज्जैन जिले में कई जगहों पर तेज बारिश हुई. इस कारण खेतों ने तालाब का रूप रख लिया. इस बारिश से कहीं किसानों को नुकसान हुआ है तो जिन्होंने अभी बोवनी की है, ऐसे किसानों के चेहरे चमक उठे हैं.

रबी फसलों की बोवनी करने वाले किसान फायदे में

मावठे वाला पानी अक्सर फायदे वाला ही साबित होता है. हालांकि ये मावठा कभी-कभी किसानों का खासा नुकसान भी करता है. इस बारिश से बटले, आलू, मैथी, प्याज की नर्सरी लगाने वाले किसानों को नुकसान हुआ है. वहीं, गेहूं, चना, आलू की बोवनी करने वाले किसानों को भी नुकसान है. क्योंकि कई किसानों ने अभी अधूरी बोवनी की है. हालांकि जिन किसानों ने पूरी तरह बोवनी कर ली थी, उन्हें फायदा है. उज्जैन जिले के खाचरौद तहसील क्षेत्र में कई खेत तालाब बन गए. क्षेत्र मे आने वाले गांव कुम्हारवाड़ी, गांव चिरोला, गांव संडावदा और गांव भिकमपुर सहित आसपास के गांवों में हुई अचानक बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है.

बारिश से मटर व प्याज की फसल को खासा नुकसान (ETV BHARAT)

मटर व प्याज की फसल को खासा नुकसान

शनिवार व रविवार को हुई मावठे की तेज बारिश से किसानो के खेतों मानो तालाब बन गए. भिकमपुर के किसान नरसिंह गुर्जर ने बताया "मटर (बटले) और प्याज की फसल में नुकसान होने की आशंका है." गांव चिरोला के किसान लाला चौधरी ने बताया "यही हालात रहे तो आगे कैसे हम गेहूं की बुआई करेंगे, कैसे फसलों के उचित दाम मिल पाएंगे." जिले के घट्टिया तहसील क्षेत्र में आने वाले इलियासखेड़ी गांव के किसान प्रमोद स्वामी ने बताया "मावठे की बारिश अगर 15 दिन बाद गिरती तो फायदा मिलता. अभी खेत दूसरी बोवनी के लिए तैयार ही हो रहे थे कि ये मावठे की बारिश ने सब चौपट कर दिया."

मंडी में व्यापारियों का भी नुकसान

किसान प्रमोद स्वामी ने बताया "गेहूं, चना, लहसुन की फसल नवंबर से फरवरी मार्च तक रहती है. अभी बोवनी का समय है. कुछ किसान जिसने पूरी तरह बोवनी कर ली है, जैसे खेत मे बीज डालकर, मिट्टी की क्यारी बनाना व अन्य तरह से उसको कोई नुकसान नहीं होगा. हां, खेत तालाब बन गए हैं और पानी की निकासी नहीं है तो वो बीज भी खराब हो जाएंगे. इसके अलावा मटर(बटले) मैथी सितंबर अक्टूबर महीने में बोवनी होती है, ऐसे मे मटर मैथी भी फंगस लगने के कारण खराब हो जाएगी."

निमाड़ में कपास की फसल बर्बाद

उज्जैन जिले में गेहूं, आलू लहसुन को ज्यादा खेती होती है. खरगोन, खंडवा, बड़वानी में कपास की फसल बर्बाद हुई है. मंडी में व्यापारियों ने सोयाबीन और मक्का सुखाने रखी, वह भी भीग गई. अब मावठे की बारिश होने के कारण गेहूं की बोवनी के लिए बीज के भाव बढ़ने की संभावना है. तेजस, मालवराज, पोषक, पूर्णा, लोकवान बीज के भाव मे बढ़ोतरी हो सकती है. उज्जैन जिले में ही लगभग 04 लाख 40 हेक्टेयर में बोवनी होनी है. गेहूं की 25 फीसदी हो भी गई है.

