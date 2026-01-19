ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल जल्द होगा तैयार!, कई राज्यों की कला, संस्कृति और व्यंजन उठा सकेंगे लुत्फ

उज्जैन में 283 करोड़ की लागत से बन रहा यूनिटी मॉल, कई राज्यों की कला, संस्कृति, खान पान का उठा सकेंगे लुत्फ.

UJJAIN UNITY MALL PROJECT
उज्जैन में बन रहा मध्य प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 8:12 PM IST

उज्जैन: मध्य प्रदेश की धर्म नगरी अवंतिका उज्जयिनी में प्रदेश का पहला यूनिटी मॉल बन रहा है. जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है. जल्द ही देश और दुनिया से उज्जैन आने वाले पर्यटकों को यूनिटी मॉल के माध्यम से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों की कला, संस्कृति, खान पान से जुड़े व्यंजन और पोशाक सहित अन्य चीजों का लुत्फ एक ही जगह देखने को मिलने लगेगा.

283 करोड़ की लागत से बन रहा यूनिटी मॉल

यूनिटी मॉल में देश और दुनिया से उज्जैन आने वाले पर्यटकों के रुकने की भी खास सुविधाएं होंगी. केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से 283.71 करोड़ की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण हो रहा है. जोकि सांवेर-इंदौर रोड पर श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास स्थित है. 3.20 हेक्टेयर में बन रहे इस मॉल में शोरूम, दुकान, कियोस्क, मध्य प्रदेश पवेलियन, तकनीकी लोक, खाद्य दुकानें, रेस्टोरेंट और गेम मल्टीप्लेक्स की भी खास सुविधाएं होंगी.

UJJAIN PRIME MINISTER UNITY MALL
यूनिटी मॉल निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी (ETV Bharat)

कलेक्टर ने दी प्रधानमंत्री एकता मॉल की जानकारी

यूनिटी मॉल को लेकर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि "सीएम डॉ. मोहन यादव के प्रयासों से प्रदेश में केवल उज्जैन में यूनिटी मॉल की सौगात मिली है. इंदौर रोड पर निर्माणाधीन प्रधानमंत्री एकता मॉल (यूनिटी मॉल) का हाल ही में निरीक्षण किया है. मॉल में आने वाले समय में शोरूम, दुकानें, कियोस्क, मध्य प्रदेश पवेलियन, तकनीकी लोक, खाद्य दुकानें, रेस्टोरेंट, गेम जोन की सुविधा रहेगी, इसके अलावा मल्टीप्लेक्स 1550 वर्ग मीटर और सम्मेलन हॉल 1820 वर्ग मीटर का रहेगा. हॉल में करीब 1250 व्यक्ति बैठ सकेंगे. वहीं आवास के लिए 44 कमरें और डॉरमेट्री रहेगी. इसी तरह बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था भी रहेगी."

UNITY MALL OPEN IN UJJAIN
उज्जैन में 283 करोड़ की लागत से बन रहा यूनिटी मॉल (ETV Bharat)

यूनिटी मॉल का निर्माण उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है. विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि "मॉल का निर्माण चार चरणों में किया जा रहा है. अप्रैल 2024 में काम शुरू हुआ था इसे जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है. 283.71 करोड़ रुपए की लागत से यह मॉल तैयार किया जा रहा है. मॉल का निर्माण बेसमेंट सहित पांच मंजिल पर 3.20 हेक्टेयर पर किया जा रहा है. इसके तहत यूनिटी मॉल का क्षेत्रफल 38,506 वर्ग मीटर है. इसमें एकात्म लोक (सम्मेलन केंद्र) का क्षेत्रफल 10,980 वर्ग मीटर और भवन की ऊंचाई 30 मीटर है. 12-12 राज्यों को चौथे फ्लोर पर स्पेस दिया जाएगा, इसमें गार्डन एरिया भी डेवेलोप किया जाएगा."

