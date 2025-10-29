ETV Bharat / state

यूनिक लव स्टोरी: पति का कद ढाई फीट, चलने-फिरने में अक्षम, फिर भी युवती ने की शादी, दोनों खुशहाल

उज्जैन में पति-पत्नी की अद्भुत जोड़ी. इस कपल की बेमिसाल कहानी है. सच्चे प्यार में महिला के त्याग-समर्पण का ऐसा जज्बा शायद ही कहीं मिले.

Ujjain unique couple story
उज्जैन में पति-पत्नी की अद्भुत जोड़ी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 5:41 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: राहुल सिंह राठौर

उज्जैन : एक 35 वर्षीय युवक. जिसका कद सिर्फ ढाई फीट है. शरीर की हड्डियां मुड़ी हुई हैं, लेकिन जॉइंट खुले हुए हैं. ऐसा शख्श जो चल-फिर नहीं सकता, ना ही कोई सामान उठा सकता है. ये युवक दिमागी तौर पर एकदम स्वस्थ व तेज है. ऐसे हालातो में भी जीने वाले युवक को ऐसा जीवनसाथी मिला, जिसकी उम्र उससे 10 साल छोटी है. सामान्य जीवन जीने वाली युवती ने इस शख्स को अपना जीवनसाथी चुना. 4 साल पहले दोनों ने लवमैरिज की और अब खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं. उनकी एक प्यारी सी बच्ची भी है.

सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर इश्क

इस अद्भुत जोड़े ने समाज के तानों की परवाह किए बगैर अपने प्यार की नींव रखी. महिला अपने पति की सेवा के साथ-साथ घर चलाने के लिए काम कर खुशहाल जीवन जी रही है. ETV भारत ने दोनों से खास बातचीत की. दोनों ने बताया "सोशल मीडिया के जरिए हमारी जोड़ी बनी. जब घर वाले नहीं माने तो दोस्तों की मदद से भागकर कोर्ट मैरिज की. आज शादी को 4 साल हो रहे हैं. उनकी डेढ़ साल की बेटी है."

उज्जैन की यूनिक लव स्टोरी, रोहित और टीना से खास बातचीत (ETV BHARAT)

कैसा है दोनों परिवारों का बैकग्राउंड

उज्जैन के नई पैठ स्थित सूट मार्केट में रहने वाले 35 वर्षीय रोहित नागमोतिया और उसकी पत्नी 25 वर्षीय टीना नागमोतिया की ये कहानी सच्चे प्यार में त्याग और समर्पण का नायाब उदाहरण है. रोहित नागमोतिया बताते हैं "उसका कद महज ढाई फीट है. बचपन से ही वह ऐसे हैं. उसके परिवार में पिता पुरुषोत्तम हैं, जो कि श्री महाकाल मंदिर के बाहर हार-फूल प्रसाद की दुकान लगाते हैं. मां हैं जो पिता का साथ देती हैं. छोटा भाई है, छोटी बहन है."

रोहित ने बताया "परिवार का गुजर-बसर जैसे तैसे हो जाता है. वहीं, रोहित की पत्नी टीना नागमोतिया बताती हैं "वह उज्जैन की ही रहने वाली हैं. उसके परिवार में एक बड़ा, एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है. पिता हैं, मां की कैंसर के कारण वर्ष 2007 में मृत्यु हो गई. हम दोनों की पहले सोशल मीडया पर दोस्ती हुई. फिर प्यार हुआ. जब प्यार हद से ज्यादा बढ़ा तो लव मैरिज कर ली."

Ujjain unique couple story
दोनों ने 2022 में की मंदिर में शादी (ETV BHARAT)

टीना घर में ही कॉस्टेमिक की दुकान चलाती है

रोहित और टीना बताते हैं "वे सामान्य ज़िंदगी जी रहै हैं. कुछ परेशानियां होती है दिनचर्या में लेकिन प्यार किया है तो निभा रहे हैं खुशी-खुशी." रोहित नागमोतिया ने बताया "शादी से पहले पिता उसकी देखरेख करते थे. नहलाने से लेकर खिलाने, कहीं भी लाने ले जाते थे. लेकिन आज टीना के आने के बाद पिता को आराम मिला है. टीना का संघर्ष जारी है. वही मेरे सारे काम करती है. पहले उसका रेस्ट्रो था, जहां वह मैनेजमेंट का काम देखता था, उसके पहले एक छोटी सी दुकान थी. लेकिन अब सब बंद है. अब टीना ही घर का खर्च निकालती है. टीना ने घर में कॉस्मेटिक आइटम की दुकान खोली है. इसी से जीवन का गुजर बसर हो रहा है."

Ujjain unique couple story
दूल्हा व्हीलचेयर पर, कद महज ढाई फीट (ETV BHARAT)

परिवार की मर्जी के बगैर शादी की

रोहित और टीना ने बताया "वर्ष 2017-2018 के बीच सोशल मीडिया के जरिये एक-दूसरे से संपर्क में आए. समय बढ़ने के साथ ही दोस्ती प्यार में बदल गई. हम लोग एक ही समाज के हैं. इसलिए एक-दूसरे के घर आना-जाना शुरू हो गया. हम लोग 2022 तक रिलेशन में रहे. फिर शादी करने का निर्णय लिया. 2022 में परिवार की मर्जी के बिना शादी की."

"परिवार से पहले पूछा तो रोहित के परिवार ने कहा क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी खराब करना चाहते हो. टीना के परिवार ने भी यही बात कही. कैसे हम ऐसे लड़के से शादी करवाएं. उसके साथ सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष है जीवन में. इसके बाद दोनों ने दोस्तों की मदद से कोर्ट मैरिज की. फिर चिंतामण गणेश मंदिर में शादी की. दोनों के परिवार ने उन्हें 10 दिन बाद स्वीकार लिया. आज दोनों बेहद खुश हैं. दोनों की एक बेटी है."

समाज के तानों के बोझ को प्यार ने दी ताकत

रोहित और टीना सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं. एक साथ बॉलीवुड गानों पर रील बनाते हैं. दोनों की खास जोड़ी ने सोशल मीडिया पर कम समय मे धूम मचाई हुई है. रोहित की आईडी rohit_teena_nagmotiya नाम से है और टीना की teena_rohit_nagmotiya. दोनों सभी सोशल मीडिया एकाउंट पर हैं, लेकिन एक्टिव इंस्टा पर ज्यादा रहते हैं. रोहित और टीना बताते हैं "समाज के तानों के बोझ को प्यार ने ही दी ताकत दी है. लोग सोशल मीडिया से लेकर सामान्य जीवन मे भी अजीब ताने देते हैं. परिवार के भी लोग सुनाते हैं लेकिन हम इन सबसे आगे बढ़ खुशहाल जीवन जी रहे हैं."

Ujjain unique couple story
पति रोहित को गोद में लिए पत्नी टीना (ETV BHARAT)

क्यों है युवक की ऐसी हालत ?

हड्डी विशेषज्ञ डॉक्टर्स का कहना "सामान्यतः ऐसी कंडीशन ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को होती है." हालांकि पीड़ित युवक का कहना है "उसे कोई बीमारी नहीं है. इंदौर व देवास तक परिवार ने उपचार करवाया, यहां लगने वाले शिविर जिसमें विदेशों से डॉक्टर आते हैं, उन्हें भी दिखाया लेकिन कोई बीमारी नहीं बता पाया."

TAGGED:

UNIQUE COUPLE LOVE STORY
HUSBAND TWO AND HALF FEET
WOMAN DEDICATION TO HUSBAND
HUSBAND SUFFERED OSTEOPOROSIS
UJJAIN UNIQUE COUPLE STORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जिला शिक्षा अधिकारी का गंदी गालियों वाला ऑडियो! बवाल मचा तो बताया AI जनरेटेड

चंद घंटों पहले जन्मी बच्ची चोरी, अस्पताल के CCTV में कैद घटना, आरोपी पर घोषित हुआ 30 हजार का इनाम

लौकी की सब्जी बनी जहर! खाना खाते ही परिवार को आए चक्कर-उल्टियां, 5 लोग अस्पताल में भर्ती

शुजालपुर सिविल हॉस्पिटल अचानक पहुंची CMHO, 16 डॉक्टर्स में से सिर्फ 2 मिले ऑन ड्यूटी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.