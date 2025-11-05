ETV Bharat / state

शादी का कार्ड पाते ही उज्जैन में सिर झुका रहे लोग, पीले चावल की जगह दिया भस्म

उज्जैन में बेटे की शादी में बनवाया अनोखा कार्ड, डमरू,त्रिशूल और रुद्राक्ष पर प्रिंट कराई पत्रिका, कार्ड में महाकाल की भस्म और मांडना उकेरा.

UJJAIN UNIQUE WEDDING CARD
उज्जैन में बेटे की शादी में बनवाया अनोखा कार्ड (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 5, 2025 at 7:58 PM IST

3 Min Read
उज्जैन: धर्म नगरी अवंतिका में देवउठनी एकादशी से शादियों का सीजन शुरू हो गया. ऐसे में एक शादी का कार्ड पूरे उज्जैन में सुर्खियां बटोर रहा है. जो भी इस कार्ड को देखता है, अपने सिर से लगा लेता है. उज्जैन निवासी गोयल परिवार ने बेटे की शादी के निमंत्रण कार्ड को खास बनाया है. ये निमंत्रण कार्ड परिवार ने त्रिशूल और डमरू पर प्रिंट करवाया है. खास बात यह है कार्ड में बाबा महाकाल को अर्पित होने वाली भस्म रखी है और साथ ही मांडना बना कर मालवा की लोक संस्कृति के महत्व को दर्शाया गया है. परिवार ने खुद ही ये कार्ड बनाए हैं.

कौन है ये परिवार

गोयल परिवार शहर के आजाद नगर का निवासी है. परिवार के मुखिया सचिन गोयल है, जिनके बेटे पार्थ गोयल की 27 नवंबर को शादी है. बारात भोपाल निवासी दुल्हन कोमल के यहां जाएगी. परिवार के 10 सदस्यों की कड़ी मेहनत के बाद ये कार्ड बन पाए हैं.

परिवार ने खुद तैयार किए निमंत्रण कार्ड

शहर के गोयल परिवार के 10 सदस्यों ने मिलकर 400 निमंत्रण कार्ड बनाए हैं. इन कार्डों को बनाने में 1 महीने की मेहनत लगी है. कार्ड में लगे त्रिशूल और डमरू आकर्षण का केंद्र हैं. कार्ड के अंदर बाबा महाकाल को अर्पित होने वाली भस्म के छोटे छोटे पैक रखे गए हैं. ये भस्म मंदिर से 2 महीने में एकत्रित की गई है. इस कार्ड में मालवा की लोक सांस्कृतिक परंपरा के महत्व को मांडना बनाकर दर्शाया गया है. मांडना का शाब्दिक अर्थ सजावट है. इसमें चावल का घोल, गेरू, सफेद मिट्टी से तैयार घोल की मदद से दीवारों पर जो आकृति बनाई जाती है. उसे मांडना कहा जाता है.

पीले चावल नहीं भस्म

अमूमन निमंत्रण कार्ड में लोग पीले चावल रखते हैं, लेकिन उज्जैन के गोयल परिवार का मानना है. पीले चावल जब निमंत्रण के लिए ही होते हैं, तो ये तो शिव शक्ति का स्थान है. यहां बाबा महाकाल भी हैं और शक्तिपीठ देवी हरसिद्धि भी है. बिना बाबा महाकाल के कोई काम नहीं होते. इसलिए उन्होंने पीले चावल की जगह बाबा महाकाल के भस्म से निमंत्रण दिया है. सभी कार्डो में बाबा को अर्पित होने वाली भस्म रखी है.

डमरू,त्रिशूल और रुद्राक्ष से तैयार बेडिंग कार्ड (ETV Bharat)

1 लाख में बने ये 400 कार्ड?

दूल्हे के पिता सचिन गोयल ने बताया, "1 कार्ड को बनाने की लागत 250 रुपए आई है. कुल 400 कार्ड बनाए हैं. जिनकी टोटल कीमत 1 लाख हो गई. मैंने अक्सर देखा है कि शादी के कार्ड का उपयोग कर के फेंक दिया जाता है. यह देखने के बाद मैंने तय किया था कि कुछ अलग तरह की पत्रिका बनाएंगे. इस कार्ड को बनाने के लिए डमरू, त्रिशूल और रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया है. उम्मीद है इस शादी के कार्ड को कोई नहीं फेंकेगा. सभी परिवार के लोग संभाल कर रखेंगे. बस इसी उद्देश्य से ये कार्ड तैयार किए है."

सेवाधाम के बच्चों ने भी दिया साथ

दूल्हे के पिता सचिन गोयल ने बताया "इस कार्ड को बनाने में जो परिवार के 10 सदस्य है. उनमें से पत्नी, बेटियां, बहनें, दूल्हे के मामा मामी व अन्य हैं. खास बात यह है इस पूरे कार्य में परिवार का साथ उज्जैन सेवा धाम आश्रम के बच्चों ने भी दिया.

