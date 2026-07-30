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लाखों की नौकरी और चमक-दमक भरी दुनिया छोड़ दो युवाओं ने उज्जैन में लिया संन्यास

बिहार के गोपालगंज के मनीष कुमार और बरेली के रहने वाले संचित शर्मा ने उज्जैन में पिंडदान कर संन्यास ले नया जीवन शुरू किया.

Ujjain 2 youth sannyas
मैकेनिकल इंजीनयिर व कंपनी के मालिक ने लिया संन्यास (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 1:00 PM IST

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उज्जैन : उज्जैन में दो युवाओं ने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ले लिया. बिहार के गोपालगंज के रहने वाले मनीष कुमार बेंगलुरु एयरपोर्ट में एयर इंडिया कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर थे. वह 15 दिन पहले नौकरी छोड़कर उज्जैन पहुंचे. वहीं, उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले संचित शर्मा मुंबई में खुद की प्लेसमेंट कंपनी चलाते थे. इन दोनों युवाओं ने अध्यात्म की राह चुनी.

एयर इंडिया की नौकरी में नहीं लगा मन

दोनों ने युवाओं ने उज्जैन के मंगलनाथ रोड स्थित मौनी तीर्थ आश्रम पर वैदिक विधान के साथ मुंडन, पिंडदान कर संन्यास की दीक्षा ग्रहण की. 25 वर्षीय मनीष कुमार ने बताया "बचपन से ही उनका झुकाव सनातन धर्म और आध्यात्मिक जीवन की ओर था. उच्च शिक्षा के बाद उनकी नियुक्ति बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में हुई. मासिक सैलरी 55 हज़ार रुपये थी. उन्होंने 2 फरवरी 2022 को नौकरी ज्वाइन की थी. लेकिन नौकरी के बावजूद उन्हें आत्मिक संतोष नहीं मिला."

मैकेनिकल इंजीनियर की नौकरी छोड़ मनीष कुमार बने संन्यासी (ETV BHARAT)

मुंबई में चलाते थे कंपनी, संतुष्टि नहीं मिली

मनीष बताते हैं "महामंडलेश्वर शुभम आनंद गिरि महाराज के सानिध्य में आने से उन्हें बल मिला. अब आगे उन्हीं के सानिध्य में कार्य करेंगे. परिवार में मां व एक बड़ा भाई है." वहीं, 35 वर्षीय संचित शर्मा ने बताया "वह मुंबई के अंधेरी में अपनी प्लेसमेंट कंपनी चलाते थे. वह 5 साल की आयु से ही अध्यात्म से जुड़े हुए हैं. वह काफी दिनों से संन्यास लेने की सोच रहे थे. प्लेसमेंट कंपनी भी अच्छी चल रही थी, वह धार्मिक यात्राएं करते रहे."

Ujjain 2 youth sannyas
उज्जैन में दो युवाओं ने लिया संन्यास (ETV BHARAT)

युवाओं ने मौनी आश्रम में लिया संन्यास

संचित शर्मा का कहना है "आध्यात्म से शुरू से ही उनका जुड़ाव रहा है. उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर खुद का पिंडदान कर संन्यास ग्रहण किया है. उनके परिवार में दो भाई व तीन बहनें हैं. एक भाई बड़ा है व एक बहन बड़ी है. अब गुरुदेव के सानिध्य में आगे काम करेंगे." मौनी आश्रम में कुछ माह पहले सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हर्षा रिछारिया ने भी संन्यास लिया था. यहां एक छात्र और एक मुस्लिम युवक ने भी संन्यास लिया था.

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