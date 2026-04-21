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उज्जैन में बड़ा हादसा, खदान में नहा रहे 9 बच्चे डूबे, 7 को बचाया दो की मौत

उज्जैन में खदान में नहाने के दौरान डूबकर दो नाबालिग की मौत, एसडीईआरएफ और होमगार्ड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 7 बच्चों को बचाया.

UJJAIN TWO MINOR DROWEN
खादान में नहाने गए 2 नाबालिग की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 8:12 AM IST

2 Min Read
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उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, यहां सोमवार शाम ग्राम करोंदिया की एक खदान में नहाने के दौरान दो किशारों की डूबकर दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान किशनपुरा निवासी अनस खान (16) और शुभम जाटवा (17) के रूप में हुई है. इस हादसे में 7 अन्य किशोरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. घटना की सूचना मिलते ही फौरन रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और रात साढ़े 10 बजे तक रेस्क्यू टीम ने एक नाबालिग किशोर का शव बरामद कर लिया, वहीं अन्य की तलाश जारी है.

नहाने के दौरान गहरे पानी में समा गए बच्चे

नानाखेड़ा सीएसपी श्वेता गुप्ता ने बताया, '' सोमवार शाम करीब 3 बजे करोंदिया के पास मौजूद खदान में 9 दोस्त नहाने गए थे. इसी दौरान दो नाबालिग गहरे पानी का अंदाजा नहीं लगा पाए और डूबने लगे. उसे बचाने के लिए बाकी दोस्त भी आगे बढ़े, लेकिन खदान की गहराई ने हालात बिगाड़ दिए. जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों व रेस्क्यू टीमों की मदद से 7 बच्चों को बच्चा लिया गया. वहीं दो नाबालिग अनस खान (16) और शुभम जाटवा (17) की मौत हो गई.''

UJJAIN MINE ACCIDENT
देर रात तक चलता रहा रेस्क्यू (ETV Bharat)

चीख-पुकार के बीच शुरू हुआ बचाव

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कंट्रोल रूम को सूचना दी. प्रशासन हरकत में आया और मौके एसडीईआरएफ और होमगार्ड की टीम को भेजा गया. शाम करीब 5 बजे बाकी दो बच्चों के लिए गोताखोरों की मदद से सर्च व रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. कई घंटों तक लगातार खोजबीन की और पानी के अंदर तलाश के लिए अंडरवाटर रेस्क्यू कैमरा का भी उपयोग किया गया. रात साढ़े 10 बजे रेस्क्यू टीम ने एक किशोर का शव बरामद किया. वहीं दूसरे की देर रात तक तलाश जारी रही.

एसडीईआरएफ और होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट सन्तोष जाट ने बताया, "कंट्रोल रुम से घटना की सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पहुंच गई थी और सर्च ऑपरेशन में जुट गई थी. बाद में अभियान में एक टीम और लगाई गई. शाम से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है. रात 10:30 बजे के करीब शुभम का बरामद किया है. वहीं, दूसरे किशोर अनस की दोनों टीमें तलाश कर रही है."

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