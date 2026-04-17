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उज्जैन में 2 बाइकों की टक्कर के बाद बवाल, पथराव में थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल

महिदपुर रोड स्थित गोगापुर में शुक्रवार सुबह 11 बजे के आसपास 2 बाइक आपस में टकरा गईं. एक बाइक पर शिकारीखेड़ा के महिला और पुरुष सवार थे. वहीं दूसरी बाइक पर अन्य लोग थे. हादसे के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई और धीरे-धीरे विवाद में बदल गई. इसी दौरान बंजारा समाज के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए. सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश दी और लोग महिदपुर थाने पहुंचे.

उज्जैन: शहर से लगभग 75 किलोमीटर दूर महिदपुर रोड पर शुक्रवार को 2 बाइक की टक्कर हो गई. इस टक्कर के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. इसके बाद यह विवाद इतना बढ़ा कि मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश दी. यह विवाद यहीं नहीं थमा. मामला थाने तक पहुंचा और वहां हिंसक रूप ले लिया. यहां दोनों पक्षों के बीच पथराव शुरू हो गया. इस झड़प में थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए.

पथराव में थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल (ETV Bharat)

थाने के बाहर हंगामा, पुलिस पर पथराव

घटना के बाद एक पक्ष के लोग महिदपुर रोड थाने के पास पोरवाल धर्मशाला के बाहर जमा हो गए और वहां हंगामा करने लगे. इस दौरान बंजारा समाज के कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया.

महिदपुर एसडीओपी जेडेन लिंगजेरपा ने बताया, "जब विवाद दोबारा बढ़ने लगा तो थाना प्रभारी राम सिंह भाबोर, एएसआई सुरेशचंद्र सोनगरा, प्रधान आरक्षक समरथलाल और आरक्षक मदन पग्गी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाने लगे. इसी दौरान बंजारा समाज के कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया.

इस घटना में थाना प्रभारी राम सिंह भाबोर के सिर और आंख के पास पत्थर लगने से वे गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं एएसआई सोनगरा को पीठ और हाथ में चोट आई, प्रधान आरक्षक समरथलाल के हाथ में और आरक्षक मदन पग्गी की पीठ पर चोटें आई हैं. सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है."

7 नामजद और अन्य लोगों पर केस दर्ज

घटना के बाद घायल आरक्षक मदन की शिकायत पर महिदपुर थाना पुलिस ने रतन बंजारा, भारत बंजारा, सरदार बंजारा, तोफान बंजारा, हाकम बंजारा, वकील बंजारा, गीताबाई बंजारा और अन्य के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने, बलवा करने का केस दर्ज किया है. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है वहीं अन्य फरार लोगों की तलाश में जुटी है.