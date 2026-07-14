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मराठा दीपक के खजाने पर बैठा उज्जैन, देखें राजा के महलों में जगमगाने वाले दीप और चिमनियां

त्रिवेणी संग्रहालय में लगी 200 पुराने दीपकों की प्रदर्शनी ( ETV Bharat )