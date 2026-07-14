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मराठा दीपक के खजाने पर बैठा उज्जैन, देखें राजा के महलों में जगमगाने वाले दीप और चिमनियां

उज्जैन के त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय में अभ्यर्धना प्रदर्शनी का आयोजन. कई राज्यों के 200 से 300 साल पुराने दीपकों का है कलेक्शन.

UJJAIN TRIVENI ART MUSEUM
त्रिवेणी संग्रहालय में लगी 200 पुराने दीपकों की प्रदर्शनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 6:30 PM IST

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Updated : July 14, 2026 at 6:35 PM IST

2 Min Read
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उज्जैन: जयसिंहपुरा स्थित त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय में 200 से अधिक पारंपरिक और दुर्लभ दीपकों को प्रदर्शित किया गया है. इस प्रदर्शनी को अभ्यर्धना नाम दिया गया है. इस विशेष प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों से 200 से अधिक पारंपरिक और दुर्लभ दीपकों को इकठ्ठा किया गया है. इन दीपकों में 300 से 400 वर्ष पुराने ऐतिहासिक दीपक भी शामिल हैं.

200 से अधिक पुराने दीपकों की प्रदर्शनी

त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय के जनसंपर्क अधिकारी आदित्य चौरसिया ने बताया, "संग्रहालय में समय-समय पर विभिन्न विषयों पर विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है. इसी क्रम में वर्ष 2023 से अभ्यर्धना प्रदर्शनी लगाई जा रही है. पूजा और मंदिरों में शुभ कार्यों में उपयोग होने वाले दीपकों का संग्रह किया गया है. यहां लगभग 200 दीपकों की प्रदर्शनी लगाई गई है."

200 से अधिक पुराने दीपकों की प्रदर्शनी (ETV Bharat)

उन्होंने बताया, "प्रदर्शनी में ऐसे दीपकों का संग्रह किया गया है, जिनका उपयोग प्राचीन समय से लेकर मंदिरों, धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा-पाठ और विभिन्न शुभ अवसरों पर किया जाता रहा है. इन दीपकों की बनावट, आकार और डिजाइन अलग-अलग है."

OLD CHIMNEYS EXHIBITION
कई राज्यों के दीपकों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

कई प्रदेशों से किया गया दीपकों का कलेक्शन

आदित्य चौरसिया ने बताया, "त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय में आयोजित प्रदर्शनी के दीपकों को दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सहित देश के अनेक हिस्सों से इकठ्ठा किया गया है. इस प्रदर्शनी में 300, 350 और 400 वर्ष पुराने दीपक देखने को मिलेंगे. इस प्रदर्शनी में मराठा काल से जुड़े कुछ दीपक भी शामिल हैं. इनमें मयूर आकृति वाले दीपक, कलात्मक आधार वाले दीपक यहां इकठ्ठे किए गए हैं. यहां रखे गए पुराने कलेक्शन में कई यूनिक प्रकार के दीपक हैं जो वर्तमान में उपयोग में नहीं आते हैं."

TRIVENI ART AND ARCHAEOLOGY MUSEUM
कई प्रदेशों से किया गया दीपकों का कलेक्शन (ETV Bharat)

प्रदर्शनी में कई चिमनियों का भी प्रदर्शन

आदित्य चौरसिया ने बताया, "दीपकों के साथ-साथ संग्रहालय में प्राचीन चिमनियों को भी रखा गया है. लालटेन की तरह ही इन चिमनियों का उपयोग पुराने समय में राजप्रसादों, राजमहलों और शासकों के निवास स्थानों पर रोशनी के लिए किया जाता था.

Last Updated : July 14, 2026 at 6:35 PM IST

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