ETV Bharat / state

मैडम हम सुरक्षित नहीं हैं, छात्रावास में असामाजिक तत्वों की है आवाजाही!, छात्राओं ने कलेक्टर से की शिकायत

कन्या छात्रावास में असामाजिक तत्वों की आवाजाही ( ETV Bharat )

उज्जैन: शहर के विक्रम वाटिका स्थित आदिवासी कन्या महाविद्यालय छात्रावास में रहने वाली करीब 50 छात्राओं ने अपनी सुरक्षा, सम्मान और पढ़ाई के अनुकूल माहौल को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई. छात्राओं ने कलेक्टर को सामूहिक शिकायत पत्र सौंपकर छात्रावास परिसर में बाहरी व्यक्तियों और असामाजिक तत्वों की बार-बार आवाजाही पर गंभीर सवाल उठाया है.

लिखित शिकायत में सोनू कुशवाहा नामक व्यक्ति के बार-बार छात्रावास में आने और कई कई घंटे रुकने का आरोप लगाया गया है. छात्राओं का कहना है कि इस व्यक्ति का छात्रावास में आने का कोई स्पष्ट अधिकारिक अधिकार नहीं है. इसके बावजूद लगातार बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से देर रात भी आवाजाही रहती है, जिससे सभी छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रही है. मामले में प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जांच एवं कार्रवाई की बात कही है. छात्राओं ने इसके अलावा छात्रावास में पानी की समस्या का मुद्दा भी उठाया है.