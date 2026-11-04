मैडम हम सुरक्षित नहीं हैं, छात्रावास में असामाजिक तत्वों की है आवाजाही!, छात्राओं ने कलेक्टर से की शिकायत
उज्जैन में आदिवासी कन्या महाविद्यालय छात्रावास में संदिग्ध के घुसने का मामला गरमाया. परेशान लड़कियों ने कलेक्टर से की शिकायत. रिपोर्ट राहुल सिंह राठौर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 4:00 PM IST
उज्जैन: शहर के विक्रम वाटिका स्थित आदिवासी कन्या महाविद्यालय छात्रावास में रहने वाली करीब 50 छात्राओं ने अपनी सुरक्षा, सम्मान और पढ़ाई के अनुकूल माहौल को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई. छात्राओं ने कलेक्टर को सामूहिक शिकायत पत्र सौंपकर छात्रावास परिसर में बाहरी व्यक्तियों और असामाजिक तत्वों की बार-बार आवाजाही पर गंभीर सवाल उठाया है.
लिखित शिकायत में सोनू कुशवाहा नामक व्यक्ति के बार-बार छात्रावास में आने और कई कई घंटे रुकने का आरोप लगाया गया है. छात्राओं का कहना है कि इस व्यक्ति का छात्रावास में आने का कोई स्पष्ट अधिकारिक अधिकार नहीं है. इसके बावजूद लगातार बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से देर रात भी आवाजाही रहती है, जिससे सभी छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रही है. मामले में प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जांच एवं कार्रवाई की बात कही है. छात्राओं ने इसके अलावा छात्रावास में पानी की समस्या का मुद्दा भी उठाया है.
छात्रावास अधीक्षिका से दुर्व्यवहार का आरोप
छात्रा किरण सूर्यवंशी ने बताया, "छात्रावास की छात्राओं और अधीक्षिका प्रीति चंदेल के साथ सोनू कुशवाह द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है. जूनियर कन्या छात्रावास की अधीक्षिका पवित्रा परमार द्वारा ट्यूबवेल में पानी की कमी बताकर पानी देने के लिए मना कर दिया गया. सोनू का पवित्रा मैडम के यहां आना जाना है. हमे उनके यहां आने जाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे छात्रावास में एंट्री क्यों? छात्रावास का माहौल प्रभावित हो रहा है. इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए."
वीडियो रिकॉर्डिंग से छात्रावास में फैली सनसनी
अन्य छात्राओं ने बताया कि शिकायत में छात्राओं की गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने का मुद्दा भी उठाया गया. छात्राओं के अनुसार, जब भी किसी शासकीय और आधिकारिक कार्यक्रम में शामिल होती हैं तब उनके आने-जाने और अन्य गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है. इन वीडियो को विभाग में भेजे जाने की बात भी शिकायत में कही गई. छात्राओं ने सवाल किया कि उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने और उसे विभाग को भेजने का अधिकार किसे है व किस नियम के तहत किया जा रहा है.
छात्रावास में बाहरी लोगों का जमावड़ा
किरण सूर्यवंशी ने आगे बताया कि सोनू कुशवाहा का छात्रावास परिसर में आना कोई एक दो बार की घटना नहीं है. छात्राओं ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने सीसीटीवी फुटेज साझा करते हुए कहा कि हर दूसरे या तीसरे दिन परिसर में यह शख्स बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से आता है. जब संबंधित व्यक्ति छात्रावास का अधिकृत अधिकारी या कर्मचारी नहीं है तो उसे बार-बार प्रवेश किसके आदेश से मिल रहा है?
शिकायत पर कार्रवाई नहीं
छात्राओं ने ज्ञापन में बताया कि इस संबंध में आदिवासी विकास विभाग में पहले भी तीन लिखित शिकायतें की जा चुकी हैं. इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक प्रीति चंदेल को दिए गए आवेदनों पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया.
उज्जैन कलेक्टर से छात्राओं की प्रमुख मांगे
- छात्रावास में अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगे
- पेयजल संकट के दौरान हस्तक्षेप करने वालों की निष्पक्ष जांच हो
- अधीक्षिका का छात्राओं के प्रति जो अनुचित व्यवहार है उसकी जांच और उचित कार्रवाई
- छात्राओं की वीडियो रिकॉर्डिंग और विभाग को भेजे जाने के मामले में जांच और स्पष्टीकरण
- पहले से की गई तीन शिकायतों और संबंधित आवेदनों पर अब तक संज्ञान क्यों नहीं?
- छात्रावास में प्रवेश के लिए स्पष्ट नियम बने. शिकायत के कारण किसी भी छात्राओं को मानसिक रूप से परेशान या प्रताड़ित नहीं किया जाए.
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मामले में संयुक्त कलेक्टर शिवानी तरेटिया ने ज्ञापन लिया और छात्राओं को निष्पक्ष जांच एवं वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा एक व्यक्ति के विरुद्ध नामजद शिकायत है. इसे गंभीरता से लिया है. जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.