पेड़ के तने पर दिखे सूंड और दो दांत! दर्शन के लिए पहुंच रहे भगवान गणेश के भक्त

पेड़ के तने पर दिखे सूंड और दो दांत! दर्शन के लिए पहुंच रहे भगवान गणेश के भक्त
उज्जैन में आस्था और कौतूहल का अनोखा संगम, कहीं सूंड दांत जैसी बनावट तो कहीं तने पर दिखी गणेश आकृति. रिपोर्ट राहुल सिंह राठौड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 5:35 PM IST
उज्जैन: गणेश उत्सव के बीच धर्म नगरी उज्जैन में वट वृक्षों के तनों पर दिखाई दे रही भगवान गणेश जैसी आकृतियां श्रद्धालुओं के आकर्षण और आस्था का केंद्र बनी हुई हैं. शहर के मंगलनाथ मंदिर मार्ग से लेकर माधव नगर अस्पताल के बाहर स्थित हनुमान मंदिर तक दो विशाल वट वृक्षों पर लोगों को ऐसी प्राकृतिक बनावट दिखाई दे रही है जिसे श्रद्धालु गणपति के रूप में देखकर दर्शन पूजन कर रहे हैं.
मंगलनाथ मंदिर मार्ग पर श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली गुरु सांदीपनी के आश्रम से कुछ ही दूरी पर वट वृक्ष के तने पर सूंड और दो दांत की अद्भुत बनावट दिखाई दे रही है. वहीं, माधव नगर अस्पताल के बाहर हनुमान मंदिर परिसर में स्थित विशाल और प्राचीन बरगद के पेड़ के तने पर भी गणेश जी के स्वरूप जैसी आकृति नजर आ रही है. गणेश उत्सव के बीच इन दोनों स्थानों पर श्रद्धालुओं का पहुंचना चर्चा का विषय बना हुआ है.
पंडित अक्षत व्यास ने वृक्ष पर भगवन गणेश की आकृति के महत्व को बताते हुए कहा "धर्मशास्त्र में मूर्ति के 4 गुण बताए गए हैं जिसमें भगवान के प्राण आ सकते हैं. स्वर्ण, चांदी, पाषाण और काष्ठ व मिट्टी धातु में स्वर्ण को श्रेष्ठ बताया गया है. उसी प्रकार काष्ठ में आक की जड़ से बनने वाले आकार सबसे श्रेष्ठ होते हैं. दूसरा काष्ठ में ही बड़ के पेड़ का महत्व बताया गया है, जो शिव स्वरूप होता है. इसलिए बड़ के पेड़ के गणेश को शिव का अंश माना जाता है."
2 साल पहले नजर आई थी गणेश जी की आकृति
मंगलनाथ मंदिर मार्ग के वट वृक्ष पर गणेश स्वरूप आकृति हाल ही में दिखाई दी है. वहीं, शहर के माधव नगर अस्पताल के बाहर स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी दीपक शर्मा ने बताया कि "करीब 35 वर्ष पुराना यह मंदिर है और यहीं पर मौजूद बरगद का विशाल वृक्ष काफी प्राचीन है. लगभग 2 साल पहले पेड़ के तने पर गणेश जी जैसी आकृति दिखाई दी थी. इसके बाद यहां चोला चढ़ाकर पूजा अर्चना की जाने लगी. हर बुधवार श्रद्धालु विशेष रूप से पहुंचते हैं जबकि गणेश उत्सव के दौरान रोजाना श्रद्धालुओं की आवाजाही लगी हुई है."
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आस्था के साथ कौतूहल भी
पेड़ों के तनों पर दिखाई दे रही आकृतियों को श्रद्धालु अपने-अपने विश्वास के अनुसार देख रहे हैं. कुछ लोग इसे प्रकृति की अनोखी बनावट मान रहे हैं जबकि कुछ श्रद्धालुओं के लिए यह गणेश उत्सव के बीच गणपति का विशेष स्वरूप है. फिलहाल दोनों स्थानों पर लोगों की आवाजाही और दर्शन पूजन ने इन आकृतियों को शहर में चर्चा का विषय बना दिया है.