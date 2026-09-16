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पेड़ के तने पर दिखे सूंड और दो दांत! दर्शन के लिए पहुंच रहे भगवान गणेश के भक्त

उज्जैन: गणेश उत्सव के बीच धर्म नगरी उज्जैन में वट वृक्षों के तनों पर दिखाई दे रही भगवान गणेश जैसी आकृतियां श्रद्धालुओं के आकर्षण और आस्था का केंद्र बनी हुई हैं. शहर के मंगलनाथ मंदिर मार्ग से लेकर माधव नगर अस्पताल के बाहर स्थित हनुमान मंदिर तक दो विशाल वट वृक्षों पर लोगों को ऐसी प्राकृतिक बनावट दिखाई दे रही है जिसे श्रद्धालु गणपति के रूप में देखकर दर्शन पूजन कर रहे हैं.

मंगलनाथ मंदिर मार्ग पर श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली गुरु सांदीपनी के आश्रम से कुछ ही दूरी पर वट वृक्ष के तने पर सूंड और दो दांत की अद्भुत बनावट दिखाई दे रही है. वहीं, माधव नगर अस्पताल के बाहर हनुमान मंदिर परिसर में स्थित विशाल और प्राचीन बरगद के पेड़ के तने पर भी गणेश जी के स्वरूप जैसी आकृति नजर आ रही है. गणेश उत्सव के बीच इन दोनों स्थानों पर श्रद्धालुओं का पहुंचना चर्चा का विषय बना हुआ है.

उज्जैन में आस्था का अनोखा दृश्य (ETV Bharat)

पंडित अक्षत व्यास ने वृक्ष पर भगवन गणेश की आकृति के महत्व को बताते हुए कहा "धर्मशास्त्र में मूर्ति के 4 गुण बताए गए हैं जिसमें भगवान के प्राण आ सकते हैं. स्वर्ण, चांदी, पाषाण और काष्ठ व मिट्टी धातु में स्वर्ण को श्रेष्ठ बताया गया है. उसी प्रकार काष्ठ में आक की जड़ से बनने वाले आकार सबसे श्रेष्ठ होते हैं. दूसरा काष्ठ में ही बड़ के पेड़ का महत्व बताया गया है, जो शिव स्वरूप होता है. इसलिए बड़ के पेड़ के गणेश को शिव का अंश माना जाता है."