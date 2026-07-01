उज्जैन शहर में ऑटो व ई-रिक्शा चलाने की नई गाइडलाइन, नियम तोड़ने पर लगेगा बैन
उज्जैन में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव. अब दो पारियों में चलेंगे ऑटो व ई-रिक्शा. बिना यूनिक आईडी के चलाया तो कार्रवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 1:53 PM IST
उज्जैन : पुलिस ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को समूथ करने के लिए अहम कदम उठाए हैं. पूरी कोशिश इस बात की है कि उज्जैन शहर में कहीं भी जाम न लगे. इसी के तहत पहले चरण में ऑटो और ई-रिक्शा के लिए गाइडलाइन जारी की है. अब शहर में ऑटो और ई-रिक्शा पर यूनिक आईडी प्रणाली लागू की जाएगी. सभी वाहनों का संचालन दो अलग-अलग शिफ्ट में किया जाएगा. नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
इस प्रकार बनेगी यूनिक आईडी
उज्जैन ट्रैफिक पुलिस के अनुसार शहर में करीब 5 हजार ऑटो और ई-रिक्शा पंजीकृत हैं. नई व्यवस्था के तहत यूनिक आईडी क्रमांक 1 से 2500 तक के वाहन प्रतिदिन रात्रि 3 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित होंगे, जबकि यूनिक आईडी क्रमांक 2501 से 5000 तक के वाहन दोपहर 3 बजे से रात्रि 3 बजे तक चल सकेंगे. इस व्यवस्था को बनाने का कारण शहर की सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करना और यातायात को सुचारु बनाए रखना है.
ऑटो चालकों को बनवाना होगा यूनिक आईडी
ट्रैफिक डीएसपी दिलीप सिंह परिहार ने बताया "सभी ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अगले 7 दिन के भीतर यातायात थाना पहुंचकर यूनिक आईडी प्राप्त करें. यूनिक आईडी के लिए वाहन के सभी वैध दस्तावेज और आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद संबंधित वाहन को यूनिक आईडी जारी की जाएगी. निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद बिना यूनिक आईडी के किसी भी ऑटो या रिक्शा का संचालन नहीं किया जा सकेगा."
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महाकाल मंदिर के पास लगाया प्रतिबंध
यदि कोई ऑटो चालक अपनी निर्धारित शिफ्ट के अलावा वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत चलानी व अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. यह व्यवस्था किसी चालक को असुविधा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लागू की जा रही है. पुलिस ने सभी वाहन चालकों, परिवहन संघों और नागरिकों से इस नई व्यवस्था का पालन करने और सहयोग देने की अपील की है. हाल ही में पुलिस ने महाकाल मंदिर के आसपास के चिह्नित क्षेत्र में ई रिक्शा, ऑटो व मैजिक को प्रतिबंधित किया था.