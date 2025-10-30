ETV Bharat / state

उज्जैन की सड़कों पर उतरे यमराज और चित्रगुप्त, मौत से बचने का बताया उपाय

उज्जैन: शहर में लगे सिग्नल पर गुरुवार को अचानक यमराज और चित्रगुप्त दिखाई दिए. हर कोई यमराज और चित्रगुप्त से डरा हुआ दिखाई दिया. ये यमराज और चित्रगुप्त प्रत्यक्ष रूप से बीच सड़क पर घूम रहे थे. हालांकि साथ में मौजूद पुलिसकर्मियों को देख लोगों को समझ आया कि ये तो उज्जैन पुलिस का विशेष जागरूकता अभियान है. पुलिस "पहले जागरूकता फिर चालान" की टैग लाइन लिए यमराज और चित्रगुप्त के माध्यम से लोगों को जागरुक कर रही है. हेलमेट व ट्रैफिक नियमों का पालन करने कह रही है. साथ ही राहगीरों को पंपलेट भी बांटे, जिसमें ट्रैफिक से जुड़े सभी नियम लिखे हैं.

ट्रैफिक नियमों का पालन कराने यमराज और चित्रगुप्त का सहारा

डीएसपी ट्रैफिक दिलीप सिंह परिहार ने बताया "5 नवंबर तक उज्जैन पुलिस ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है. आज हमने दो लोगों को यमराज और चित्रगुप्त बनाया है, जो लोगों को दीर्घायु रहना समझा रहे हैं. असमय मृत्यु के काल में नहीं जाना है, तो नियमों का पालन करना व दोपहिया वाहन चालकों का हेलमेट पहनना व उसके साथ पीछे बैठे व्यक्ति का भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है. 5 नवंबर तक ये अभियान चलेगा. 6 नवंबर से टीम अलग-अलग चौराहे पर तैनात रहेगी."

उज्जैन जागरुकता अभियान (ETV Bharat)

हेलमेट पहनना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरुरी

डीएसपी ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार, दो पहिया वाहन पर सवार प्रत्येक व्यक्ति (04 वर्ष से अधिक आयु का) चाहे वह चालक हो या पीछे बैठा व्यक्ति, सार्वजनिक स्थानों पर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है. केवल पगड़ी धारण करने वाले सिख समुदाय को इस नियम से छूट दी गई है. सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी व सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने भी देशभर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए दो पहिया चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

उज्जैन की सड़कों पर हंसता हुआ यमराज (ETV Bharat)

साझा किए सड़क दुर्घटनाओं के चिंताजनक आंकड़े