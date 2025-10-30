ETV Bharat / state

उज्जैन की सड़कों पर उतरे यमराज और चित्रगुप्त, मौत से बचने का बताया उपाय

उज्जैन की सड़कों पर नजर आए यमराज और चित्रगुप्त, लोगों को हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों का पालने करने दी नसीहत, बताए साइट इफेक्ट.

UJJAIN TRAFFIC AWARENESS CAMPAIGN
उज्जैन की सड़कों पर उतरे यमराज और चित्रगुप्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 3:40 PM IST

उज्जैन: शहर में लगे सिग्नल पर गुरुवार को अचानक यमराज और चित्रगुप्त दिखाई दिए. हर कोई यमराज और चित्रगुप्त से डरा हुआ दिखाई दिया. ये यमराज और चित्रगुप्त प्रत्यक्ष रूप से बीच सड़क पर घूम रहे थे. हालांकि साथ में मौजूद पुलिसकर्मियों को देख लोगों को समझ आया कि ये तो उज्जैन पुलिस का विशेष जागरूकता अभियान है. पुलिस "पहले जागरूकता फिर चालान" की टैग लाइन लिए यमराज और चित्रगुप्त के माध्यम से लोगों को जागरुक कर रही है. हेलमेट व ट्रैफिक नियमों का पालन करने कह रही है. साथ ही राहगीरों को पंपलेट भी बांटे, जिसमें ट्रैफिक से जुड़े सभी नियम लिखे हैं.

ट्रैफिक नियमों का पालन कराने यमराज और चित्रगुप्त का सहारा

डीएसपी ट्रैफिक दिलीप सिंह परिहार ने बताया "5 नवंबर तक उज्जैन पुलिस ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है. आज हमने दो लोगों को यमराज और चित्रगुप्त बनाया है, जो लोगों को दीर्घायु रहना समझा रहे हैं. असमय मृत्यु के काल में नहीं जाना है, तो नियमों का पालन करना व दोपहिया वाहन चालकों का हेलमेट पहनना व उसके साथ पीछे बैठे व्यक्ति का भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है. 5 नवंबर तक ये अभियान चलेगा. 6 नवंबर से टीम अलग-अलग चौराहे पर तैनात रहेगी."

उज्जैन जागरुकता अभियान (ETV Bharat)

हेलमेट पहनना और ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरुरी

डीएसपी ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 के अनुसार, दो पहिया वाहन पर सवार प्रत्येक व्यक्ति (04 वर्ष से अधिक आयु का) चाहे वह चालक हो या पीछे बैठा व्यक्ति, सार्वजनिक स्थानों पर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है. केवल पगड़ी धारण करने वाले सिख समुदाय को इस नियम से छूट दी गई है. सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी व सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने भी देशभर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए दो पहिया चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

Ujjain Police Yamraj Chitragupta
उज्जैन की सड़कों पर हंसता हुआ यमराज (ETV Bharat)

साझा किए सड़क दुर्घटनाओं के चिंताजनक आंकड़े

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया "साल 2024 में मध्य प्रदेश में कुल 56,669 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं. इन दुर्घटनाओं में 13,661 लोगों की मौत हुई. कुल मृतकों में से 53.8% दोपहिया वाहन चालक थे. इन मृतकों में से 82% लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसके कारण उनकी मौत हुई. 15 दिवसीय हेलमेट जागरूकता अभियान (22 अक्टूबर से 05 नवम्बर 2025 तक) सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है."

जागरूकता अभियान में ये आयोजन शामिल

शैक्षणिक संस्थानों में जन-जागरूकता कार्यक्रम छात्रों को हेलमेट के महत्व की जानकारी देना.

सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार अभियान चौराहों, बाजारों व मुख्य मार्गों पर जागरूकता रैली.

मीडिया व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए व्यापक प्रचार.

06 नवंबर 2025 से चालानी कार्रवाई की शुरुआत.

जागरूकता अवधि के बाद बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी.

100 पुलिस कर्मियों ने निकाली थी बीते दिनों हेलमेट रैली

ट्रैफिक डीएसपी विक्रम सिंह कनपुरिया ने बताया "एसपी प्रदीप शर्मा के निर्देशन में उज्जैन पुलिस ने बीते दिनों जन-जागरूकता अभियान के तहत हेलमेट रैली का आयोजन किया था. इस रैली को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर पूर्व) नितेश भार्गव द्वारा पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था. रैली शहर के प्रमुख चौराहों व तिराहों से होकर वापस पुलिस लाइन पहुंचकर समाप्त हुई थी.

Ujjain Police Traffic rules
उज्जैन ट्रैफिक पुलिस जागरुकता अभियान (ETV Bharat)

इस मौके पर लगभग 100 पुलिस अधिकारी व कर्मचारी, उज्जैन पुलिस मित्र व कई बाइकर ग्रुप सक्रिय रूप से शामिल थे. जिनके हाथ में संदेश देती तख्तियां भी थी. उद्देश्य एकमात्र सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाना और हर नागरिक में यह संदेश पहुंचाना कि हेलमेट आपकी सुरक्षा का कवच है, जीवन से समझौता नहीं."

ETV Bharat Logo

