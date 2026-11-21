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पाड़ों की लड़ाई बनी काल, पोहा खा रहे मासूम को कुचला, बच्चे की दर्दनाक मौत

उज्जैन में पाड़े की लड़ाई के दौरान नाबालिग की मौत ( ETV Bharat )

उज्जैन: नागझिरी थाना क्षेत्र में देव दीपावली से पहले दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां मैदान में पाड़ों की लड़ाई देखने पहुंचे 7 वर्षीय युवक जानवर की जद में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई. इसकी सूचना मिलते ही नागझिरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया.

पाड़ों की लड़ाई में मासूम की मौत देव दीपावली के अवसर पर हामूखेड़ी में पाड़ों का दंगल आयोजित किया गया था, जहां 12 जोड़ी पाड़े एक दूसरे से लड़ाने के लिए लाए गए थे. शुक्रवार दोपहर लगभग 2 बजे मुकाबला शुरू हुआ. इसके देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. इसमें टैक्सी चालक आकाश दायमा भी अपने इकलौते बेटे 7 वर्षीय युवराज को लेकर पहुंचे थे.