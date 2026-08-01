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तिलभांडेश्वर मंदिर का रहस्य! हर साल तिल के बराबर बढ़ता है आकार, महाकाल जैसी भस्म आरती

उज्जैन में 3000 साल पुराना तिलभांडेश्वर मंदिर बना आस्था का केंद्र, सावन में बाबा महाकाल की तरह होती है भस्म आरती और शाही सवारी.

UJJAIN TILBHANDESHWAR MANDIR
3000 साल पुराना तिलभांडेश्वर मंदिर में विशेष प्रोटोकॉल से निकलती है शाही सवारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 9:33 AM IST

3 Min Read
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उज्जैन: तराना तहसील मुख्यालय स्थित करीब 2600 से 3000 साल प्राचीन तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर है. जो कि 100 से ज्यादा गांवों और तराना का आस्था का केंद्र है. इसकी स्थापना होलकर राजवंश में हुई थी, मान्यता है कि यह विराजमान स्वयंभू और जागृत शिवलिंग है. जिसका प्रत्येक साल तिल के दाने के बराबर आकार बढ़ता है. बाबा महाकाल की तर्ज पर तिलभांडेश्वर महादेव पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर दिन में भस्म आरती होती है और सावन में सवारी के दौरान बाबा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है.

महाकाल भगवान की तरह तिलभांडेश्वर निकलेगी सवारी

मंदिर के गादीपति और महंत मोहन भारती ने बताया, "यह महाकाल मंदिर सिंधिया स्टेट में आता था और तिलभांडेश्वर भगवान का मंदिर होलकर स्टेट में आता था. यहां श्रावण मास में तिलभांडेश्वर का विशेष महत्व है. सावन में प्रतिदिन शिवजी का श्रृंगार और रुद्राभिषेक होता है. सोमवार को महाकाल भगवान की सवारी की तरह सवारी निकलेगी. भादो के दूसरे सोमवार को जैसे राजसी (शाही) सवारी महाकाल महाराज की निकलती है. वैसे ही तिलभांडेश्वर भगवान की निकलेगी. जिसमें नागा सन्यासी भी शामिल होंगे. हमारे आचार्य महामंडलेश्वर भी उपस्थित रह सकते हैं. क्योंकि इस बार सिंहस्थ आने वाला है और सिंहस्थ का पड़ाव जूना अखाड़े का यहीं रहेगा, पहले इंदौर रहता था. इस बार नागा सन्यासी भी शाही सवारी में शामिल होंगे."

महाकाल भगवान की तरह तिलभांडेश्वर निकलेगी सवारी (ETV Bharat)

प्रवास के दौरान तिलभांडेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार

उन्होंने आगे बताया, "होलकर राजवंश की महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने यहां प्रवास के दौरान तिलभांडेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, यह मंदिर तराना नगर सहित 100 के गांवों की आस्था केंद्र है. यहां सावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है. यहां शिवलिंग हर वर्ष तिल के दाने के बराबर बढ़ता रहता है, इसी लिए इसका नाम तिलभांडेश्वर पड़ा, यह पूजन पाठ करने से सभी की मनोकामना पूरी होगी."

UJJAIN TILBHANDESHWAR SHAHI SAWARI
बाबा महाकाल की तर्ज पर भस्म आरती (ETV Bharat)

राजशाही काल की व्यवस्थाएं आज भी लागू

तिलभांडेश्वर मंदिर की पहचान महाकाल मंदिर की तर्ज पर निकलने वाली सवारी, गार्ड ऑफ ऑनर और महाशिवरात्रि पर आयोजित होने वाली भस्म आरती से है. जैसे सावन में महाकाल की सवारी निकाली जाती है, उसी तरफ तराना में भी 6 सवारी निकाली जाएगी. जिसमें आस्था का जनसैलाब उमड़ने की संभावना है. सावन मास में सोमवार को बाबा तिलभांडेश्वर पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं. इस दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा. महाकाल मंदिर के बाद तिलभांडेश्वर महादेव प्रदेश का एकमात्र ऐसा मंदिर है, जहां आज भी राजशाही काल की व्यवस्थाएं उसी स्वरूप में लागू हैं. यहां महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकाल मंदिर की तर्ज पर साल में एक बार भस्म आरती भी आयोजित होती है.

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