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उज्जैन के तिलभांडेश्वर महादेव की सवारी को लेकर धमकी, बैतूल से पकड़ा गया आरोपी

उज्जैन के तराना स्थित तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर के सोशल मीडिया पेज पर राजसी सवारी को लेकर मिली धमकी भरी पोस्ट. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

UJJAIN TILBHANDESHWAR MAHADEV
उज्जैन के तिलभांडेश्वर महादेव की सवारी को लेकर धमकी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 9:20 PM IST

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Updated : September 6, 2026 at 9:29 PM IST

2 Min Read
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उज्जैन: तराना थाना क्षेत्र में स्थित अति प्राचीन तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर धमकी भरी पोस्ट की गई है. यह धमकी भरी पोस्ट सोमवार 7 सितंबर को मंदिर से निकलने वाली तिलभांडेश्वर महादेव की भादौ महीने की दूसरी और आखिरी राजसी सवारी को लेकर किया गया. इस मामले की मंदिर के महंत मोहन भारती ने एसपी से शिकायत की है. शिकायत के बाद तराना पुलिस टीम ने बैतूल से आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

तिलभांडेश्वर महादेव की सवारी को लेकर धमकी

मंदिर के श्रीमहंत मोहन भारती ने बताया, "आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर तिलभांडेश्वर महादेव की सवारी को लेकर अभद्र भाषा में धमकी भरी पोस्ट की गई है. इस पोस्ट में महादेव से संबंधित कोई भी भजन बजाकर वीडियो नहीं बनाने की चेतावनी दी है." विवाद की स्थिति को देखते हुए मंदिर के महंत ने तराना थाना पुलिस, एसपी से शिकायत की है.

पुलिस ने आरोपी को बैतूल से किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

सोमवार को निकलना है तिलभांडेश्वर बाबा की राजसी सवारी

पंचदशनाम जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमहंत मोहन भारती ने मीडिया से चर्चा में बताया, "7 सितंबर सोमवार को बाबा महाकाल की तर्ज पर तिलभांडेश्वर महादेव की सवारी निकलना है. भादौ महीने की यह दूसरी और आखिरी राजसी सवारी है. कुछ असामाजिक तत्व हैं जो तिलभांडेश्वर मंदिर के सोशल मीडिया के आधिकारिक पेज पर इस सवारी के प्रचार प्रसार पर अभद्रता पूर्वक कमेंट कर रहे हैं. ये लोग माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं. इसके पहले भी कई बार धमकियां दी गई हैं."

पुलिस ने आरोपी को बैतूल से हिरासत में लिया

तराना थाना प्रभारी आर एन एस भदौरिया ने बताया, "पंचदशनाम जूना अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री तिलभाण्डेश्वर महादेव मंदिर के महंत मोहन भारती ने मंदिर की धार्मिक गतिविधियों, आयोजनों और भगवान श्री तिलभाण्डेश्वर महादेव की सवारी के प्रचार प्रसार को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर शिकायत की थी. इसके बाद थाना तराना में आरोपी के खिलाफ धारा 299, 196(1)(ए), 351(2), 352 बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

जांच के बाद इस धमकी भरे पोस्ट में आरोपी सैयद अकरम निवासी बैतूल का होना पाया गया है. तराना पुलिस टीम ने बैतूल पुलिस के सहयोग से आरोपी सैयद अकरम को राउंडअप किया है. आरोपी को उज्जैन लाकर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

Last Updated : September 6, 2026 at 9:29 PM IST

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