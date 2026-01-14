ETV Bharat / state

दहाड़ से कांपे ग्रामीण, उज्जैन में 3 दिनों से घूम रहा बाघ, विदिशा में बंदूक के साये में खेतों की रखवाली

उज्जैन के माकड़ौन थाना क्षेत्र में दिखा बाघ, वन विभाग कर रहा सर्च, विदिशा में बाघ-तेंदुए के डर से बंदूक लेकर चल रहे ग्रामीण.

UJJAIN TIGER MOVEMENT
विदिशा में बंदूक लेकर चल रहे ग्रामीण (ETV Bharat/Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 11:47 AM IST

Updated : January 14, 2026 at 12:46 PM IST

उज्जैन/विदिशा: उज्जैन के तराना तहसील के माकड़ौन थाना क्षेत्र में इन दिनों दहशत का माहौल है. माकड़ौन थाना क्षेत्र में आने वाले गांवों में 3 दिनों से बाघ दिखाई दे रहा है. सूचना पर वन विभाग उज्जैन एवं माकड़ौन थाने की पुलिस की टीम ग्रामीणों की सुरक्षा में तैनात हो गई है. पुलिस एवं वन विभाग ने क्षेत्र में मुनादी कर लोगों से जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है. साथ ही रात के वक्त टॉर्च व अन्य सुरक्षा उपकरण लाठी डंडे के साथ ही बाहर निकले की सलाह दी है. किसी भी परिस्थिति में तत्काल क्षेत्रीय पुलिस एवं वन विभाग टीम को सूचना दें.

टाइगर के मूवमेंट से दहशत
प्रत्यक्षदर्शी गोकुल पिता पर्वत बागरी गांव रावनखेड़ी का रहने वाला है. गोकुल ने बताया, ''रविवार शाम 07:30 बजे उसने माकड़ौन क्षेत्र में बाइक से जाते वक्त बाघ को देखा और डायल 112 पर सूचना दी.'' माकड़ौन थाना पुलिस ने कहा, सूचना मिलते ही डायल 112 टीम मौके पर पहुंची और वन विभाग टीम को भी सूचित किया गया.

विदिशा में दिखा बाघ और तेंदुआ (ETV Bharat)

वन विभाग ने करवाई गांवों में मुनादी
मामले की गंभीरता को देखते हुए टीमें अलर्ट हुईं और रात में खेतों में पानी देने वाले किसानों व ग्रामीणों की सुरक्षा को ध्यान में रख मुनादी कर्रवाई करवाई गई. एहतियात के तौर पर गांव झुमकी, कोटड़ी, चिकली, कढ़ाई, चितावल्या, सुमराखेड़ी, तेजलाखेड़ी, रावणखेड़ी व अन्य जगह सर्चिंग की गई है. फिलहाल कोई जानकारी शिकारी जानवर की सामने नहीं आई है.

नहीं मिले जंगली जानवर के निशान
डिप्टी रेंजर मदन मोहरे ने जानकारी देते हुए कहा, ''फिलहाल किसी भी जानवर के पैरों के निशान नहीं मिले हैं ना ही कोई शिकारी जानवर ट्रेस हुआ है. प्रत्यक्षदर्शि की सूचना पर एहतियात के तौर पर सर्चिंग जारी है. मौके पर तराना वन परिक्षेत्र टीम के योगेश कुमार सूर्यवंशी, कालू सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह, सनिश शर्मा, उमेश वर्मा, सोनू चौहान शामिल थे. 8 जनवरी को भी गांव कढ़ाई में सूचना पर सर्चिंग की थी, यहां भी स्थिति सामान्य है.''

tiger leopard spotted Vidisha
उज्जैन में वन विभाग ने करवाई मुनादी (ETV Bharat)

विदिशा में दिखा बाघ और तेंदुआ
विदिशा के ग्रामीण इलाकों में पिछले तीन–चार दिनों से वन्य प्राणी की मौजूदगी की सूचनाओं के बाद किसानों और मजदूरों में दहशत का माहौल बन गया है. खासतौर पर गुलाबगंज, धतुरिया गांव और आसपास के क्षेत्रों में टाइगर और तेंदुए के मूवमेंट की चर्चाओं से खेतों में कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है. किसानों का कहना है कि रात के समय खेतों में पानी देने और रखवाली के लिए जाने वाले मजदूर अब आने से डर रहे हैं.

ETV Bharat
विदिशा में बंदूक के साए में खेतों की रखवाली (ETV Bharat)

बंदूक लेकर खेत की रखवाली कर रहे किसान
स्थिति यह है कि कई किसानों ने रात की शिफ्ट पूरी तरह बंद कर दी है. कुछ स्थानों पर दिन में भी मजदूर खेतों में काम करने से हिचक रहे हैं, जिससे गेहूं और चने जैसी रबी फसलों के कार्य प्रभावित हो रहे हैं. कुछ किसान बंदूक लेकर सुरक्षा की दृष्टि से स्वयं खेतों पर निगरानी कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर वन विभाग ने स्थिति पर नजर बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है.

बाघ-तेंदुए की आहत से ग्रामीणों में दहशत
किसान संजय राठी ने बताया, ''पिछले तीन–चार दिनों से विदिशा के आसपास टाइगर के मूवमेंट की सूचनाएं मिल रही हैं. धतुरिया गांव के पास एक निजी स्कूल के आसपास टाइगर देखे जाने की खबर आई थी. डर के कारण मजदूर खेतों पर नहीं आ रहे हैं. रात में खेतों में पानी देने की शिफ्ट हमने बंद कर दी है. दिन में भी मजदूर डरते हैं, इसलिए हम सुरक्षा के लिए खेत पर बंदूक लेकर खड़े रहते हैं. खेती का काम जरूरी है, इसलिए सतर्क रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन गांव और किसानों में दहशत है.''

वन विभाग ने लगाए ट्रैप कैमरे
विदिशा डीएफओ हेमंत यादव ने बताया, बीते दो दिनों में जिले में न तो टाइगर और न ही तेंदुए का कोई मूवमेंट सामने आया है. वन विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र में तैनात हैं, लेकिन कहीं से किसी भी प्रकार की नई या पुख्ता सूचना प्राप्त नहीं हुई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि टाइगर को लेकर जो वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था, वह विदिशा का नहीं बल्कि कहीं और का पुराना फुटेज था.'' हालांकि दो दिन पहले डीएफओ ने तेंदुओं के होने की पुष्टि की थी.

डीएफओ ने बताया कि, ''वन विभाग द्वारा लगाए गए कैमरा ट्रैप में भी पिछले तीन दिनों के दौरान तेंदुए की कोई स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है. लोगों द्वारा उपलब्ध कराए गए मोबाइल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज में भी तेंदुआ स्पष्ट रूप से नजर नहीं आया. हालांकि, वर्तमान में चल रही वन्य प्राणी गणना के दौरान मिले संकेतों (शोरशेष) के आधार पर तेंदुए की उपस्थिति की जानकारी जरूर सामने आई है, लेकिन जिन स्थानों को लेकर लोगों ने लोकेशन बताई थी, वहां अभी तक तेंदुआ मौजूद नहीं पाया गया है.''

उन्होंने यह भी बताया कि, ''फिलहाल कैमरे लगे हुए हैं और किसी भी सूचना पर वन विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच रही हैं. मंगलवार को भी गुलाबगंज सहित अन्य गांवों से मिली सूचनाओं पर टीमें मौके पर गई थीं. गांव के लोगों को विभागीय संपर्क नंबर और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल कोई ऐसी पुष्टि नहीं हुई है, जिसमें तेंदुए को प्रत्यक्ष रूप से देखा गया हो. वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की गतिविधि दिखने पर तुरंत सूचना दें.''

