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'उज्जैन के टावर चौक पर लगाया 10 Kg RDX! पाकिस्तान से वाट्सएप कॉल पर मिली सूचना

युवक के मोबाइल पर व्हाट्सएप्प पर कॉल व टेक्स्ट से टावर चौक को उड़ाने की सूचना मिली. पुलिस के साथ डॉग, बम दस्ते अलर्ट पर.

Ujjain Bomb threats Tower Chowk
उज्जैन के टॉवर चौक को बम से उड़ाने की धमकी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 1:20 PM IST

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Updated : June 9, 2026 at 3:05 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन : बाबा महाकाल की नगरी में सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब पाकिस्तान नंबर से एक युवक के मोबाइल पर वाट्स कॉल आया. इसके बाद लगातार मैसेज भी आए. इसमें सूचना दी गई कि उज्जैन के टॉवर चौक को 10 Kg RDX से उड़ा दिया जाएगा. युवक ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने सघन सर्चिंग के बाद लोगों को दहशत में नहीं आने की सलाह दी.

सूचना मिलते ही अलर्ट हुई पुलिस

बम से उड़ाने की धमकी की सूचना शहर के युवा फोटोग्राफर अजय पटेल के व्हाट्सएप नंबर पर पाकिस्तानी नंबर से दी गई. इसमें लिखा "हेलो मेरी बात सुनो आज शाम 06 बजे उज्जैन में धमाका होने वाला है, मैं रॉ एजेंट, लोकेशन टॉवर चौक, जल्दी से नजदीकी पुलिस स्टेशन में सूचना कर दो." ये मैसेज सोमवार शाम 04 बज कर 13 मिनट पर युवा फोटोग्राफर को मिला, जिसके बाद 04 बज कर 28 मिनट तक मैसेज आते रहे. युवक ने तत्काल इसकी सूचना डायल 112 पर दी.

बम की सूचना मिलते ही अलर्ट हुई पुलिस (ETV BHARAT)

रात में 8 बजे फिर आया कॉल

पुलिस ने युवक से संपर्क कर पूरे मामले को समझा और शहर भर में अलर्ट कर खासकर टॉवर चौक पर बम एवं डॉग स्क्वाड की टीम से तलाशी करवाई. युवक अजय पटेल ने बताया "थाना माधवनगर पुलिस ने मेरा मोबाइल लेकर अलर्ट करने वाले पाकिस्तानी नंबर से काफी देर चैट की और शाम 07 बजे मुझे मेरा मोबाइल लौटाया. मेरे पास देर रात 08 बज कर 08 मिनट पर दोबारा उसी पाकिस्तानी नंबर से मैसेज आया जिसमे लिखा था सॉरी फ़ॉर प्रैंक, भाई आप पाकिस्तान के लोगों को इतना बुरा क्यों समझते हो. पाकिस्तान के लोग तो इंडिया से बहुत प्यार करते हैं."

Ujjain Bomb threats Tower Chowk
पाकिस्तान से आया कॉल, फिर धमकी के मैसेज (ETV BHARAT)

कॉल करने वाले ने 10 किलो आरडीएक्स की बात कही

मैसेज करने वाले का नाम व्हाट्सएप्प पर मोहम्मद मुश्ताक शाह दिखाई दे रहा था, जिसका नंबर +923456663253 है. इसी नंबर से सूचना मिली. अजय पटेल का कहना है "फिलहाल मैंने इस नंबर को ब्लॉक कर दिया है. मेरी शहर के इंदिरा गांधी चौराहे पर फोटोग्राफी की शॉप है. पाकिस्तानी नंबर से कॉल करने वाले ने कहा 10 किलो RDX रखा है टॉवर चौक पर रखा है."

पाकिस्तान से मिली धमकी के बारे में बताते अजय पटेल (ETV BHARAT)

एसपी बोले-दहशत में आने की जरूरत नहीं

एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा "सूचना को गंभीरता से लिया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं. साइबर, क्राइम, थाना माधवनगर पुलिस, डॉग, बम सबको अलर्ट किया है. प्राथमिक जांच में मामला फर्जी और शरारतपूर्ण कॉल टेक्स्ट का प्रतीत हो रहा है. शहर के नागरिकों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है. सब कुछ कंट्रोल में है. मामला इन्वेस्टिगेशन में है. संदेश भेजने वाले की जानकारी निकालकर इंटेलिजेंस व वरिष्ठ अधिकारियों से साझा की गई है."

Last Updated : June 9, 2026 at 3:05 PM IST

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