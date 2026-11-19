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उज्जैन में बनेंगे हजारों लग्जरी कमरे, दिन रात सजेगा मेला, टेंट सिटी प्लान में मिलेगी जमकर सब्सिडी

उज्जैन: सिंहस्थ 2028 को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन और होटल कारोबार को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है. सरकार ने इसके लिए मेगा प्लान तैयार किया है और यह तैयारी अब केवल उज्जैन शहर तक सीमित नहीं है. धार्मिक पर्यटन के साथ आसपास के गांवों को होटल के साथ अन्य कारोबार से जोड़ने की बड़ी योजना पर काम शुरू हो रहा है. इससे श्रद्धालुओं को सुविधाएं और स्थानीय लोगों को रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे.

सिंहस्थ 2028 से पहले उज्जैन में होटल और होमस्टे के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. मोहन यादव ने होटल निर्माण पर 30 प्रतिशत तक अनुदान और पंचकोशी मार्ग के पड़ावों को पर्यटन ग्राम बनाने का ऐलान किया.

साल 2016 में उज्जैन में होटल कमरों की संख्या 570 थी जो आगामी 2028 सिंहस्थ तक बढ़कर 16500 होने की संभावना है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया, "सिंहस्थ में 30 से 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावनाओं को देखते हुए अभी और आवासीय व्यवस्थाओं की जरूरत है.

दंगवाड़ा, रुणीजा और गजनीखेड़ी को भी ग्रामीण पर्यटन से जोड़ने की योजना है. इसका फायदा केवल श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि स्थानीय लोगों, छोटे कारोबारी, परिवहन, खान-पान और होमस्टे व्यवसाय करने वालों को भी लाभ मिलेगा." मुख्यमंत्री ने होमस्टे की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं ताकि पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन का अनुभव मिल सके.

118 किलोमीटर पंचकोशी मार्ग ग्रामीण पर्यटन का नया सर्किट बनने जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस बात का ऐलान किया, "पंचकोशी यात्रा मार्ग के सभी पड़ावों को पर्यटक ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा. इससे धार्मिक यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी और गांवो में भी पर्यटन आधारित रोजगार के अवसर तैयार होंगे.

ऐसे में धार्मिक सुविधाओं के साथ-साथ होटल, होमस्टे, ग्रामीण पर्यटन बढ़ाने की जरुरत है. होटल के कमरों को बढ़ाने के साथ टेंट सिटी और अन्य ठहरने की सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है. इतने बड़े आयोजन में सभी व्यवस्थाएं केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकतीं. समाज और निजी क्षेत्र को भी आगे आकर सहयोग करना होगा."

टेंट सिटी प्लान में मिलेगी जमकर सब्सिडी (ETV Bharat GFX)

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ऐलान किया, "नए होटल और टेंट सिटी बनाने वालों को पर्यटन विकास निगम 30 प्रतिशत की सब्सिडी देगा. इसके अलावा होटल व्यवसाय से जुड़ी एनओसी उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विंडो केंद्र बनाया जाएगा. सिंहस्थ की जरुरत के साथ पूरे मालवा में पर्यटन आधारित आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने की रणनीति तैयार की जा रही है." मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने उज्जैन और इंदौर के बड़े होटल कारोबारीयों से चर्चा कर उन्हें निवेश के लिए प्रेरित किया है.

उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रवि सोलंकी के मुताबिक, "मुख्यमंत्री मोहन यादव के मेगा प्लान के हिसाब से उज्जैन में विकास कार्य किए जा रहे हैं. श्रद्धालुओं के स्नान के लिए करीब 30 किलोमीटर लंबे घाट तैयार किए जा रहे हैं. सिलारखेड़ी योजना के माध्यम से सिंहस्थ के दौरान शिप्रा नदी के जल से स्नान कराने की योजना पर काम किया जा रहा है. साल 2027 के बाद लोगों को उज्जैन का नया स्वरूप देखने को मिलेगा. सरकार का जोर धार्मिक सुविधाओं के साथ-साथ होटल, होमस्टे, ग्रामीण पर्यटन और शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है."

5955 करोड़ की 19 परियोजनाओं को मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सरकार उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 के लिए पर्यटन और आवास के अलावा बुनियादी ढांचे और यातायात व्यवस्थाओं का तेजी से विस्तार कर रही है. सिंहस्थ 2028 के लिए कैबिनेट समिति ने जल आपूर्ति, सीवेज लाइन, बिजली ग्रिड और अन्य सुविधाओं से जुड़ी लगभग 5955 करोड़ की 19 परियोजनाओं को मंजूरी दी है.

1211.34 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में 1211.34 करोड़ के विभिन्न विकास और नवीनीकरण कार्यों का भूमि पूजन किया जा चुका है. जिनमें मेला क्षेत्र की पक्की सड़कें, सीवर प्रबंधन और धार्मिक स्थलों का विकास शामिल है. सड़क चौड़ीकरण, मुआवजा और पुनर्वास का काम चल रहा है. नीलगंगा से नानाखेड़ा चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण और रामानुज कोट से दानीगेट तक अतिक्रमण हटाने जैसे काम भी लगातार जारी हैं. सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि वाले 53 किसानों को 37.93 करोड़ का मुआवजा दिया गया है. इसके अलावा कई प्रभावित परिवारों औऱ दुकानदारों को नए आवास के साथ वैकल्पिक दुकानें देने का आश्वासन दिया गया है.