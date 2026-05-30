ETV Bharat / state

सिंहस्थ से पहले 1100 करोड़ रुपए से प्रमुख मंदिरों का जीर्णोद्धार, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

उज्जैन के प्रमुख मंदिरों का होगा जीर्णोद्धार ( ETV Bharat )