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सिंहस्थ से पहले 1100 करोड़ रुपए से प्रमुख मंदिरों का जीर्णोद्धार, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

उज्जैन में मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर बड़ी बैठक, 11 मंदिरों को महाकाल के तर्ज पर विकास करने बनाई गई 1100 करोड़ रुपए की योजना.

UJJAIN TEMPLES RENOVATED
उज्जैन के प्रमुख मंदिरों का होगा जीर्णोद्धार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 5:16 PM IST

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उज्जैन: सिंहस्थ से पहले उज्जैन में महाकाल मंदिर और महाकाल लोक की तरह अन्य मंदिरों का भी जीर्णोद्धार होगा. इसके लिए सरकार की 1100 करोड़ की योजना बनाई गई है. इस योजना के तहत पहले 11 मंदिरों का जीर्णोद्धार होना है, जिसमें से 10 मंदिर उज्जैन के हैं. वहीं, एक मंदिर आगर के नलखेड़ा में स्थित मां बगलामुखी मंदिर शामिल है. इसको लेकर शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की गई.

टेंपल बॉन्ड जारी करने हुई बैठक

संभागायुक्त आशीष सिंह ने बताया, "मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर सिंहस्थ के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं. इसी के तहत धार्मिक स्थलों का भी विकास किया जाना है. इन मंदिरों के लिए टेंपल बॉन्ड जारी करने को लेकर बैठक आयोजित की गई. जिसमें उज्जैन के श्री कालभैरव मंदिर, श्री मंगलनाथ मंदिर, श्री सांदीपनी आश्रम, नवग्रह मंदिर, 84 महादेव मंदिर, श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर, मां भूखी माता मंदिर, मां गढ़कालिका मंदिर और श्री सिद्धवट मंदिर और सहित आगर के नलखेड़ा में स्थित बगलामुखी मंदिर शामिल है."

SIMHASTHA 2028 TEMPLES RENOVATED
मंदिरों के विकास के लिए 1100 करोड़ रुपए की बनाई गई योजना (ETV Bharat)

1100 करोड़ रुपए से होगा मंदिरों का जीर्णोद्धार

संभागायुक्त आशीष सिंह ने बैठक में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि टेंपल बॉन्ड इश्यू करने की प्रक्रिया 15 जुलाई तक पूरी करें. जिससे 31 जुलाई तक टेंपल बॉन्ड लॉन्च किए जा सकेंगे. प्रक्रिया के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें.

इसके साथ ही बैठक में जानकारी दी गई कि 1100 करोड़ रुपए की राशि से 11 मंदिरों के सुव्यवस्थित संचालन और जीर्णोद्धार किया जाएगा. जिसमें से 200 करोड़ रूपये के टेंपल बॉन्ड, 275 करोड़ रुपए अर्बन चैलेंज फंड और 625 करोड़ रुपए बैंको के माध्यम से प्राप्त होंगे. टेंपल बॉन्ड 10 वर्ष के लिए इश्यू किए जाएंगें.

आशीष सिंह ने कहा, "उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से इन बांड्स को हम लोग जारी करेंगे और इनकी जो प्रतिपूर्ति (Reimbursement) है, वह चढ़ावे की राशि, दान की राशि से की जाएगी. यह सभी प्रक्रिया जुलाई तक पूर्ण कर ली जाएगी. इससे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं विकसित होंगी, तो निश्चित रूप से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा."

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