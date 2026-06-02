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उज्जैन के मंदिरों में चढ़े फूल बन जाती हैं सुगंधित अगरबत्ती-धूपबत्ती और गुलाब जल

उज्जैन में मंदिरों के फूल पहले डंपिग ग्राउंड जाते थे, अब इन फूलों से मिला लोगों को आजीविका का साधन. राहुल सिंह राठौर की रिपोर्ट.

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उज्जैन में कैसे काम करता है फूलों का रिसायकल मॉडल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
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उज्जैन : मंदिरों की नगरी उज्जैन में रोजाना 2 लाख भक्त भगवान महाकाल, कालभैरव, देवी हरसिद्धि, चिंतामण गणेश, मंगलनाथ, सांदीपनि आश्रम सहित तमाम तीर्थ स्थल पर दर्शन को पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए व पूजा अर्चना में उपयोग होने वाले फूलों की मात्रा इतनी अधिक होती है कि पहले इनका निस्तारण बड़ी चुनौती थी. ये फूल कचरा होकर डंपिंग ग्राउंड पहुंचाए जाते थे. लेकिन अब यही फूल पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन के माध्यम बन गए हैं.

कैसा है फूलों का रिसायकल मॉडल

पुष्पांजलि इकोनिर्मित प्लांट के फाउंडर मनप्रीत सिंह अरोरा ने ETV भारत को फूलों का रिसायकल मॉडल विस्तार से बताया. मनप्रीत सिंह अरोरा बताते हैं "उज्जैन नगर पालिका निगम, स्वसहायता समूह एवं श्री महाकाल मंदिर सहित अन्य तमाम बड़े मंदिर समितियों के सहयोग से मंगलनाथ मंदिर मार्ग पर पुष्पांजलि इकोनिर्मित प्लांट संचालित किया जा रहा है. यहां वेस्टेज फूलो को रिसायकल कर धूपबत्तियां, अगरबत्तियां, गुलाब जल, अष्टगंध व होली का गुलाल बनाते है."

उज्जैन के मंदिरों में चढ़े फूलों का रिसायकल मॉडल (ETV BHARAT)

प्लांट से 20 लोगों को मिला रोजगार

मनप्रीत सिंह अरोरा बताते हैं "प्लांट की कैपेसिटी रोजाना की 3.5 से लेकर 5 मीट्रिक टन है. यहां 20 लोगों की टीम यहां कार्यरत है. इनमें 16 महिलाएं 4 पुरुष हैं, जो संग्रहण से लेकर उत्पाद निर्माण और पैकेजिंग निर्माण तक की जिम्मेदारी संभालते हैं. मंदिरों से फूल सीधे प्लांट पर लाए जाते हैं. इसके बाद अलग-अलग चरणों मे व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाती है. पहले चरण में सेगरिग्रशन किया जाता है. फूलों से प्लास्टिक, धागे, पत्तियां व अन्य अनउपयोगी सामग्री अलग की जाती है."

कैसा है फूलों का रिसायकल मॉडल (ETV BHARAT)

सभी उत्पादों की पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग

दूसरे चरण में फूलों को प्राकृतिक धूप में सुखाया जाता है, जिससे उसमें मौजूद नमी समाप्त हो जाए. तीसरे चरण में आती है प्रोसेसिंग. सूखे फूलों को मशीनों के माध्यम से प्रोसेस कर पाउडर व अन्य आवश्यक मिश्रण बनाया जाता है. चौथे चरण में अलग-अलग प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू 50 से 100 रुपये तय की गई है. पांचवां चरण पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग का सभी उत्पादों की पैकेजिंग बीओडिग्रेडेबल सामग्री से की जाती है, जिससे पर्यावरण संरक्षण भी हो.

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वेस्टेज फूलों से बनाते हैं पूजन सामग्री (ETV BHARAT)

प्रदूषण भी नहीं होता और आर्थिक लाभ भी

मनप्रीत सिंह बताते हैं "इस परियोजना की सबसे बड़ी सफलता प्रदूषण कम करना व आर्थिक लाभ है. हर महीने 50 से 100 रुपये के प्रोडक्ट के स्टॉल मंदिर के आसपास लगाए जाते हैं, इन्हें ऑनलाइन भी बेचा जाता है. हमारे प्रोडक्ट स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हैं. हम सभी से अपील करते हैं घर में भगवन को पुष्प अर्पित करते हैं तो एकत्रित करके हमारी यूनिट में लाकर दें. उन्हें नदी नालों में फेंककर प्रदूषण न बढ़ाएं."

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उज्जैन का पुष्पांजलि इकोनिर्मित प्लांट (ETV BHARAT)

सिंहस्थ 2028 से पहले क्षमता बढ़ाने की प्लानिंग

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उज्जैन प्लांट में फूलों से बनी धूपबत्ती (ETV BHARAT)

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह का कहना है "पर्यावरण को लाभ पहुंचाने वाला और रोजगार का नया मॉडल जेनरेट करने वाला ये नावाचार है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी विजिट कर सराह चुकी हैं. यह नावाचार बताता है कि धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण साथ चल सकते हैं. खास बात यह है रोजगार का भी नया मॉडल बन रहा है. फूलो के संग्रहण, छंटाई, सुखाने, उत्पादन, पैकेजिंग, मार्केटिंग जैसे कई कामो में कई लोगों को रोजगार दिया जा रहा है. हम आगामी सिंहस्थ 2028 से पूर्व इसकी क्षमता बढ़ाएंगे."

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