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जिंदगी भर संवारा छात्रों का भविष्य, देहदान और नेत्रदान के संकल्प के साथ रिटायरमेंट को बनाया यादगार

वे उनके शब्दों से ही नहीं उनके पहनावे और यहां तक उनके वाहनों के 420 जैसे नंबर, घर में बने भारतीय संस्कृति के प्रति गौरवांवित करती कलाकृतियों के म्यूजियम और अन्य कई बातों के लिए जाने जाते हैं. कक्षा 11वीं की शिक्षा पूरी कर 1980 के बाद उज्जैन शिफ्ट हो गए. उनकी शादी 26 जनवरी 1989 में हुई और शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय नलिया बाखल में 39 साल सेवा देकर 30 जून 2026 को रिटायरमेंट मिला.

राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई मंचो पर सम्मानित उज्जैन के रहने वाले शिक्षक शैलेंद्र व्यास 'स्वामी मुस्कुराके' के नाम से जाने जाते हैं. मूल रूप से उज्जैन जिले के बड़नगर के रहने वाले हैं पंडित शैलेंद्र व्यास. इनका नाम स्वामी मुस्कुराके इसलिए पड़ा क्योंकि वे लोगों को अपने खास अंदाज में बीते कई सालों से हंसाने का प्रोफेशनल जीवन से हटकर काम कर रहे हैं.

शिक्षक शैलेंद्र व्यास उर्फ स्वामी मुस्कुराके ने मानव सेवा को महाअभियान में बदला (ETV Bharat)

हाल ही में 30 जून 2026 को अपनी शिक्षक सेवा से सेवानिवृत्ति को केवल विदाई का अवसर नहीं बनने दिया, बल्कि उसे मानव सेवा के महाअभियान में बदल दिया. शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए 62 साल के शैलेंद्र व्यास ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिन पर देहदान और नेत्रदान का संकल्प लिया. उनके इस निर्णय का केवल परिवार ने समर्थन ही नहीं किया बल्कि पत्नी के साथ बेटा और बेटी ने भी देहदान का संकल्प लिया.

उज्जैन: एक शिक्षक पूरी जिंदगी छात्रों को किताबों से सीख देता है लेकिन कुछ शिक्षक अपने जीवन में ऐसी मिसाल छोड़ जाते हैं, जो पीढ़ियों तक प्रेरणा बन जाती है. बीते 39 वर्षों तक हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, संस्कृति और सकारात्मक सोच का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक शैलेंद्र व्यास ने अपने रिटायरमेंट को यादगार बना दिया.

30 जून 2026 को शैलेंद्र व्यास का विदाई समारोह (ETV Bharat)

शैलेंद्र व्यास के साथ पूरे परिवार ने लिया फैसला

39 साल की शिक्षक सेवा के बाद 62 साल के रिटायर्ड शिक्षक शैलेंद्र व्यास ने पूरे परिवार समेत देहदान करने का फैसला लिया. रिटायर्ड हुए शैलेंद्र व्यास उर्फ स्वामी मुस्कुराके ने ईटीवी भारत से चर्चा में बताया अपने अंदाज में कहा "इंसान वही जिसमें दिल हुआ करता है, बेबसों के लिए जिसमें प्यार हुआ करता है, हर दर्द भरी आवाज पर जो तिलमिला जाए वही आदमी बस आदमी हुआ करता है."

शैलेंद्र व्यास ने लिया देहदान और नेत्रदान का संकल्प (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "लगभग एक साल पहले उनके मन में विचार आया था कि जब जीवन भर मुस्कान, ज्ञान और संस्कार बांटे हैं तो मृत्यु के बाद भी शरीर समाज के काम आना चाहिए और हमारी वजह से किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान बनी रहना चाहिए. मैंने परिवार से यह बात साझा की. पत्नी हेमा व्यास ने बिना किसी हिचक के हामी भर दी. बेटा स्वामी पहले से ही नेत्रदान और देहदान के लिए पंजीकृत था. वहीं बेटी साहिबा ने भी इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया. छह महीने पहले पूरे परिवार ने औपचारिक रूप से पंजीयन कराकर मेरे रिटायरमेंट के दिन 30 जून 2026 को देहदान और नेत्रदान की घोषणा कर दी. हम सबके रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं."

हेमलता व्यास ने लिया देहदान और नेत्रदान का संकल्प (ETV Bharat)

'अंतिम संस्कार नहीं, अंतिम सेवा'

रिटायर्ड शिक्षक शैलेंद्र व्यास देहदान के पीछे अपनी सोच बताते हुए कहते हैं, "यदि आप मुस्कुराएंगे तो आपको देखकर और कोई मुस्कुराएगा, यह मुस्कुराहट सात समंदर पार जाएगी. मरने के बाद शरीर को जलाने से लकड़ी की बड़ी मात्रा खर्च होती है और पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है. वहीं देहदान से मेडिकल विद्यार्थियों को अध्ययन का अवसर मिलता है, शोध को नई दिशा मिलती है. इसके साथ नेत्रदान किसी अंधे व्यक्ति की दुनिया रोशन कर सकता है जो हमारे जाने के बाद भी किसी के चेहरे की मुस्कान बनाए रखता है."

रिटायरमेंट के दिन पूरे परिवार ने लिया देहदान-नेत्रदान का संकल्प (ETV Bharat)

'डॉ एपीजे अब्दुल कलाम से मिली प्रेरणा'

स्वामी मुस्कुराके बताते हैं, "साल 2004 में राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम से सम्मान प्राप्त करने के दौरान उनके व्यक्तित्व और विचारों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया. इसी प्रेरणा ने अंततः देहदान के निर्णय को मजबूत बनाया."

'जब शरीर किसी के काम आ सकता है तो क्यों नहीं दें'

शासकीय शिक्षिका हेमलता व्यास कहती हैं, "मेरी उम्र 61 वर्ष है और मैं भी शिक्षिका के पद से 30 जून 2027 में रिटायर्ड हो जाऊंगी. आज किडनी, लिवर और अन्य गंभीर बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं. जब पति ने देहदान की बात कही तो उन्हें लगा कि यदि हमारा शरीर किसी के काम आ सकता है तो इससे बड़ा पुण्य क्या होगा. बिना किसी संकोच के मैंने खुद भी देहदान का संकल्प लिया."

शैलेंद्र व्यास के साथ पूरे परिवार ने लिया देहदान और नेत्रदान का संकल्प (ETV Bharat)

बच्चों ने विरोध नहीं, गर्व से अपनाया माता-पिता का निर्णय

अक्सर माना जाता है कि नई पीढ़ी ऐसे विषयों पर असहज होती है लेकिन स्वामी मुस्कुराके के परिवार में बिल्कुल उलट हुआ. हैदराबाद की निजी कंपनी में कार्यरत बेटे स्वामी व्यास और इंदौर के कॉलेज में शिक्षिका बेटी साहिबा ने माता-पिता के निर्णय को न केवल स्वीकार किया बल्कि खुद भी उसी राह पर चलने का फैसला लिया. स्वामी मुस्कुराके और उनकी पत्नी हेमा का कहना है कि "बच्चे वही सीखते हैं जो माता-पिता करते हैं. यदि परिवार स्वयं समाजहित के निर्णय ले तो अगली पीढ़ी बिना कहे उसी संस्कार को आगे बढ़ाती है."

समाज के लिए एक बड़ा संदेश

आज जब अधिकांश लोग मरने के बाद की परंपराओं तक ही सीमित रहते हैं, ऐसे समय में उज्जैन का यह शिक्षक परिवार मानव सेवा की नई परिभाषा लिख रहा है. यह निर्णय बताता है कि सेवा केवल जीवन तक सीमित नहीं होती बल्कि मरने के बाद भी जारी रह सकती है.

शिक्षक शैलेंद्र व्यास उर्फ स्वामी मुस्कुराके (ETV Bharat)

हजारों छात्रों को जिंदगी भर जीवन का पाठ पढ़ाने वाले स्वामी मुस्कुराके अब अपने अंतिम निर्णय से भी समाज को यही संदेश दे रहे हैं कि सबसे बड़ा दान वही है, जिससे किसी दूसरे का जीवन बेहतर बन सके. उनकी मुस्कान अब केवल चेहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनके इस संकल्प के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को मानवता, सेवा और सकारात्मक सोच की प्रेरणा देती रहेगी.