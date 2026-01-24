ETV Bharat / state

तनाव में तराना! 2 किरदारों के झगड़े में 2 दिन से स्कूल-कॉलेज बंद, फ्लैग मार्च के साथ ड्रोन से निगरानी

उज्जैन के तराना में भड़की हिंसा के 2 दिन बाद लौटी शांति, 19 उपद्रवी गिरफ्तार और 6 हिरासत में, निजी लड़ाई में जल उठा तराना.

UJJAIN TARANA VIOLENCE
2 किरदारों के झगड़े में 2 दिन से स्कूल-कॉलेज बंद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 9:27 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: राहुल सिंह राठौड़

उज्जैन: तराना में दो लोगों की आपसी लड़ाई से भड़की हिंसा के बाद 2 दिन से स्कूल, आंगनबाड़ी, कॉलेज सभी बंद हैं. तराना में तनाव बना हुआ है लेकिन पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को काबू कर रखा है. गुरुवार को शहर का माहौल खराब करने के पीछे 2 मुख्य किरदार थे.

इन दोनों किरदारों की लड़ाई दो समुदायों की लड़ाई में बदल गई. जिसमें दोनों समुदायों के लोगों ने गुरुवार और शुक्रवार को जमकर उत्पात मचाया. कई बसों, कारों, बाइकों और दुकानों को नुकसान पहुंचाया. उन्मादी भीड़ ने कई घरों पर पत्थर, हथियार और लाठी-डंडों से हमला किया. साथ ही एक बस में आग लगा दी थी. पुलिस ने 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 हिरासत में लिए गए हैं. वहीं इलाके में धारा 144 अभी भी लागू है.

तराना में भड़की हिंसा के 2 दिन बाद लौट रही शांति (ETV Bharat)

स्कूल, आंगनबाड़ी, कॉलेज दो दिन से बंद

नगर में हुई हिंसा के चलते शुक्रवार और शनिवार को बाजार, स्कूल, आंगनबाड़ी, कॉलेज, दुकान, दफ्तर सब बंद रहे. उज्जैन डीआईजी नवनीत भसीन, एसपी प्रदीप शर्मा, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एडीएम अत्येन्द्र सिंह गुर्जर भारी पुलिस बल व प्रशासनिक टीमों के साथ मौके पर पहुंचे और लगातार मोर्चा संभाले हुए है.

Schools and colleges closed 2 days
2 दिन से स्कूल-कॉलेज बंद (ETV Bharat)

हिंसा के बाद तराना में लौट रही शांति

हिंसा के तीसरे दिन शनिवार को सुबह से बाजार खुले हुए हैं. हालात नियंत्रण में हैं, फिलहाल स्थिति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है. हालांकि पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है. पूरा विवाद गुरुवार को शुक्ला मोहल्ले और मालीपुरा क्षेत्र में बने बड़े राम मंदिर के बाहर पनपा. मारपीट में घायल हुए युवक ने दर्ज एफआईआर में बताया वह मंदिर के पास खड़ा था, तभी धर्म विशेष के 6 से 7 युवक मौके पर पहुंचे और कहासुनी के बाद उन्होंने मेरे ऊपर पीछे से हमला कर दिया, जिससे मैं गंभीर रूप से घायल हो गया था.

UJJAIN VIOLENCE COMMUNAL
हिंसा के बाद नगर में दुकान और बाजार बंद (ETV Bharat)

दोनों समुदाय आए आमने-सामने

इसके बाद युवक के समर्थक सड़क पर उतरे और जमकर उत्पात मचाया. वहीं दूसरे समुदाय के लिए लोगों ने भी सार्वजनिक जगहों सहित बसों, कारों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की. दोनों समुदाय के लोग आमने-सामने आ गए और एक दूसरे पर पथराव कर दिया. जिसमें कई लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है. वहीं दोनों ही समुदाय के धर्म गुरुओं ने शांति बनाए रखने की अपील की है. इलाके के गणमान्य लोगों ने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है.

UJJAIN VIOLENCE COMMUNAL
नगर में धारा 144 लागू, सूने पड़े रोड (ETV Bharat)

हिंदूवादी संगठन ने किया प्रदर्शन

हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों का दावा है कि "वे लोग धर्म विशेष के युवकों द्वारा किए गए हमले की शिकायत करने थाने पहुंचे थे. लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन शिकायत दर्ज नहीं कर रही थी, जिसके विरोध में हम लोगों ने थाने के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध दर्ज कराया था. हमारी टीम पीड़ित युवक का सिर फोड़ने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ शिकायत करने थाने पहुंचे थे. अराजक तत्वों के हमले से युवक गंभीर से घायल हो गया था, जिसे तराना अस्पताल लाया गया था, यहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल उज्जैन के लिए रेफर कर दिया था. फिलहाल वहां उसका इलाज जारी है."

uiiajn 19 rioters arrested
हिंदूवादी संगठन ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

शुक्रवार को बिगड़े हालात?

स्थानीय निवासियों का कहना है कि शुक्रवार को नमाज के बाद उन्मादी भीड़ ने पूरे इलाके में जमकर उत्पात मचाया. उपद्रवियों ने बस स्टैंड पर खड़ी एक दर्जन से अधिक बसों के कांच फोड़े, 8 से ज्यादा कारों में तोड़फोड़ कर दी. नकाबपोश उन्मादी भीड़ लाठी-डंडे और हथियार लेकर गलियों में उत्पात मचाते घूम रहे थे. इस दौरान वे घरों, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों में जमकर तोड़फोड़ की और लोगों के मकानों पर पत्थरबाजी भी की. हालांकि तराना पुलिस ने 6 नामजद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर हालात को काबू करने में जुट गई थी. पुलिस ने देर रात मदारबड़ क्षेत्र के रहने वाले सभी आरोपियों को देर रात गिरफ्तार कर लिया था.

पुलिस हिरासत में 25 उत्पाती

एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया, "6 नामजद के अलावा शनिवार सुबह तक 25 से अधिक उत्पाती हिरासत में लिए गए है. पर्याप्त बल के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है. पुलिस बल जगह जगह तैनात है. साइबर टीमें लगातार सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रही है. सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों को खंगाला जा रहा है. जहां जहां आगजनी तोड़ फोड़ हुई है, उसके वीडियो के आधार पर उत्पातियों को पुलिस टीमें उठा रही हैं. साथ ही बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है."

TARANA STONE PELTING
उपद्रवियों ने फूंकी कार-बस और दुकान (ETV Bharat)

'जिसका हुआ नुकसान करवाएंगे भरपाई'

तराना नगर में सबसे ज्यादा नुकसान कपड़ा बाजार, राठौड़ धर्मशाला, नई बाखल, तेजाजी चौक, द्वारकाधीश कुंड, बस स्टैंड, नाटाखेड़ी मार्ग, ईमलीबाड़ा में हुआ है. वहीं तकिया मोहल्ला, मदारबड़, शुक्ला मोहल्ला, मालीपुरा, कुमार सेरी माजंस भवन के पास व अन्य कुछ क्षेत्रों से उपद्रव शुरू हुआ था. एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा, "जिसका भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए न्यायालय के माध्यम से प्रयास करेंगे. व्यापारी, व्यवसाई रहवासी कोई भी चिंता नहीं करें शांति बनाए रखें."

तराना काजी ने मानी गलती, बोले करो कार्रवाई

काजी शफी उल्लाह ने कहा, "निजी झगड़ा समाज के बीच आ पहुंचा, जिनके घरों पर पत्थर फेंके, बसों के कांच फोड़े, व्यापारियों की दुकान तोड़ी उनकी क्या गलती थी. शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात तक आगजनी, पथराव होता रहा. मैं मानता हूं हमारे लोगों की गलती रही, लेकिन शुरुआत दूसरे पक्ष की ओर से हुई थी. हमारे लोगों ने क्रिया की प्रतिक्रिया दी. हम कह रहे है कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए. मैंने शांति की अपील हमारे लोगों से की है. बुलडोजर कार्रवाई के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि परिवार का एक कोई गलती करे तो पूरे परिवार को सजा नहीं मिलना चाहिए."

क्रिया पर प्रतिक्रिया बयान पर भड़के संत

पंचदशनाम नाम जूना अखाड़ा के संत मोहन भारती ने कहा, "तराना नगर दोबारा अपनी पुरानी स्थिति में लौट रहा है. नगर में धीरे-धीरे शांति बन रही है. अगर क्रिया की प्रतिक्रिया जैसा बयान काजी नगर की ओर से आता है, तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि ऐसे बयानों से काजी को बचना चाहिए. सामाजिक सौहार्द की बातें करना चाहिए. इस मामले में मैं पुलिस एवं प्रशासनिक अमले से चर्चा करूंगा. साथ ही हमारी मांग है कि अपराधियों को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए."

TAGGED:

UJJAIN VIOLENCE COMMUNAL
SCHOOLS COLLEGES CLOSED 2 DAYS
TARANA HOUSES PELTED STONES
UJJAIN RIOTS 2 COMMUNITIES
UJJAIN TARANA VIOLENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.