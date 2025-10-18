ETV Bharat / state

उज्जैन में जलती चिताओं के पास तांत्रियों का मेला, अमावस की काली रात क्यों हुई तंत्र साधना

देश भर से तांत्रिक पहुंचे उज्जैन के चक्रतीर्थ श्मशान. माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने आधी रात जलती चिताओं के पास जारी है तंत्र क्रिया.

UJJAIN SHAMSHAM TANTRA KRIYA
देश भर से तांत्रिक पहुंचे उज्जैन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 1:00 PM IST

|

Updated : October 18, 2025 at 1:06 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: राहुल सिंह राठौड़

उज्जैन: दीपावली पर्व की शनिवार को धनतेरस से शुरुआत हो गई है. देश दुनिया में 5 दिनों तक दीपोत्सव पर्व मनाया जाना है. कार्तिक मास की अमावस तिथि पर मनाए जाने वाले दीपवाली का मुख्य पर्व इस बार तिथि अनुसार 20 अक्टूबर को रहने वाला है. आज शनिवार को लोग भगवन धन्वंतरि की पूजा कर रहे हैं. बात धर्मनगरी अवंतिका उज्जयिनी की करें तो यहां इस पर्व के पहले ही खास पूजन होता है. देवीशक्ति (लक्ष्मी) को प्रसन्न करने के लिए देश भर से आए तांत्रिक जलती चिताओं के पास चक्रतीर्थ श्मशान में तंत्र क्रिया करते हैं

जहां सिर्फ सन्नाटा और तांत्रिकों का जमघट दिखाई पड़ता है. अमवस्या की काली रात में उज्जैन के श्मशान चक्रतीर्थ पर जलती चिता के बीच तांत्रिकों का जमावड़ा लगा हुआ. आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं खास पूजन, तंत्र साधना का चीखते सन्नाटों के बीच छिपा रहस्य और इससे होने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव के बारे में.

UJJAIN SHAMSHAM TANTRA KRIYA
उज्जैन में अंतिम संस्कार से मिलता है मोक्ष (ETV Bharat)

अमावस की काली रात में तंत्र क्रिया
चक्रतीर्थ श्मशान पर तंत्र साधना का ये खास पूजन 16 अक्टूबर की रात ही शुरू हो गया था, जो दीपावली की अमावस की काली घनी अंधेरी रात तक चलेगा. तांत्रिक मानते हैं कि, चौदस और अमावस की काली रात सबसे पावरफूल रात होती है. हर तरह की शक्तियां इस रात में हावी होती हैं. इस दिन किया गया अंतिम पूजन तंत्र साधना में रखे गए सामान एवं मंत्रों को सिद्ध करता है. जिससे देवी भी प्रसन्न होकर भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि, घर, दफ्तर, व्यापार में धन की वर्षा करती हैं.

क्या-क्या लगता है सामान?
तांत्रिक भय्यू महाराज के अनुसार, ''तंत्र साधना में पूजा के दौरान नींबू, कील, मिर्च, मदिरा, मिठाई, मावा, फल, सिंदूर, अबीर, माचिस, कंडे, फूल, दीपक, श्रीफल व अन्य शामिल हैं. अग्नि प्रज्वलित कर हवन में घी से आहुति दी जाती है और दैवीय शक्तियों का आव्हान किया जाता है. इसमें कोड़ी और रत्ती साधना भी शामिल है. ये सभी सामग्रियों को सिद्ध कर पूजन करवाने वाले जजमानों के घर, व्यापार, दफ्तर व अन्य जगह पहुंचाया जाता है. जिससे की लोगों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे. वहीं नकारात्मक प्रभाव को लेकर कहा गया है, अगर कोई किसी का बुरा करने के उद्देश्य से पूजन करवाता है तो यह पूजा सिद्ध नहीं होती है.''

TANTRIKS RITUALS PLEASE MAA LAKSHMI
माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने तंत्र क्रिया जारी (ETV Bharat)

सात्विक और तामसिक दोनों पूजन का उज्जैन में है महत्व
चक्रतीर्थ श्मशान पर आधी रात को तंत्र साधना कर रहे तांत्रिक भय्यू महाराज ने ETV भारत से चर्चा में कहा, ''उज्जैन नगरी में सात्विक और तामसिक दोनों ही पूजा को सिद्धि माना गया है. यहां दीपावली पर्व की 5 रातों में श्मशान में जलती चिताओं के पास देश दुनिया के तांत्रिकों का जमघट अपने-अपने जजमानों के लिए लगने लगा है. तांत्रिक जजमानों के जीवन में सुख समृद्धि, कर्ज मुक्ति, साल भर व्यापार में धन वर्षा और दफ्तर एवं घर में सुख समृद्धि के उद्देश्य से पूजन करते हैं. तांत्रिक खुद भी अपने मंत्रों की सिद्धि के लिए पहुंचते हैं. हर रात लगभग 5 घण्टे ये पूजन तंत्र साधना श्मशान में चलती है.''

अलग-अलग तरह की तंत्र साधना
भय्यू महाराज ने कहा, ''तंत्र साधना अलग-अलग तरह की होती है. जिसमें कलवा, भैरव, गौरीगणेश, कुबेर साधना व अन्य शामिल हैं. देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह तंत्र क्रिया की जाती है. तंत्र साधना का तो रावण संहिता में भी उल्लेख है. अपनी सोने की लंका बनाने के लिए रावण ने तंत्र साधना की थी और धन के देवता कुबेर को बांधकर रख लिया था लंका में.''

UJJAIN chakratirth SHAMSHAM ghat
श्मशान चक्रतीर्थ पर हो रही खास पूजा (ETV Bharat)

तंत्र साधना में उल्लू की बलि और कछुए का पूजन
तांत्रिक भैय्यू महाराज ने बताया, ''दीपावली के 5 दिनों में तंत्र साधना में यूं तो उल्लू की बलि देने की परंपरा रही है और कछुए का पूजन करने की. लेकिन अब समय अनुसार प्रतीकात्मक रूप से उल्लू की बलि और कछुए का पूजन किया जाने लगा.'' तांत्रिक भय्यू महाराज ने बताया, ''किसी भी तंत्र मंत्र की सिद्धि या जजमानों के लिए पूजन की प्रक्रिया भैरव पूजा से शुरू होती है. चक्रतीर्थ शमशान में हमने भी भैरव पूजा शुरू किया है.''

TANTRIKS GATHERED IN UJJAIN
तंत्र क्रिया में उपयोग होने वाली सामग्री (ETV Bharat)

इस बार 6 दिन का पर्व, जानिए कब क्या
शनिवार 18 अक्टूबर को धनतेरस पर्व धन्वंतरि जयंती मनाई जा रही है. 19 अक्टूबर को चतुर्दशी (रूपचौदस), 20 अक्टूबर को दीपावली पर्व की रात, 21 अक्टूबर स्नान दान अमावस का दिन रहेगा. 22 अक्टूबर गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा. चूंकि दीपावली पर्व पर विशेष तौर पर देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर, भगवान गणेश एवं भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है. लोग पूजन कर घर, दफ्तर, दुकान व अन्य व्यापार व्यवसायिक जगहों पर सुख समृद्धि, धन की वर्षा, स्वास्थ लाभ व अन्य कामना करते हैं.

देश में केवल दो स्थान जहां अंतिम संस्कार से मिलता है मोक्ष!
अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा, ''धार्मिक मान्यता के अनुसार उज्जैन का चक्र तीर्थ श्मशान और वाराणसी (काशी) का हरिश्चंद्र एवं मणिकर्णिका घाट श्मशान ऐसे स्थान हैं जहां पर किसी का भी अंतिम संस्कार करने पर उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिलता है. हालांकि असम में कामख्या, पश्चिम बंगाल में तारापीठ, झारखंड में रजरप्पा श्मशान भी तंत्र साधना के लिए विशेष माने गए हैं.''

Last Updated : October 18, 2025 at 1:06 PM IST

TAGGED:

UJJAIN CHAKRATIRTH SHAMSHAM GHAT
DIWALI 2025
TANTRIKS GATHERED IN UJJAIN
TANTRIKS RITUALS PLEASE MAA LAKSHMI
UJJAIN SHAMSHAM TANTRA KRIYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सरकार को झटका, प्रमोशन में आरक्षण के लिए नहीं दी अंतिम राहत

रतलाम में सजने लगा मां महालक्ष्मी का दरबार, प्रसाद के रूप में मिलता है चढ़ावे का पैसे

परीक्षा देने का नहीं था मन, फैला दी प्रिंसिपल के मौत की खबर, जानिए फिर क्या हुआ

वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे: बीमारी छुपाई तो ऑपरेशन टेबल पर खतरे में पड़ सकती है आपकी बेहोशी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.