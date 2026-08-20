मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू की दस्तक, 60 वर्षीय महिला की फ्लू से मौत! टेस्ट रिपोर्ट निकली पॉजीटिव
16 दिन इंदौर के निजी अस्पताल में चली जिंदगी की जंग, मृतक महिला की टेस्ट रिपोर्ट में निकला स्वाइन फ्लू, स्वास्थ्य विभाग की अपील. राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 9:43 AM IST
उज्जैन: बारिश के मौसम में एक बार फिर मध्य प्रदेश में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है. ताजा मामला उज्जैन से सामने आया है. शहर के ऋषि नगर निवासी 60 वर्षीय महिला सरोज नागर की इंदौर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. परिजनों के मुताबिक, महिला की जांच 30 जुलाई को अहमदाबाद की एक लैब में हुई थी जहां जांच में स्वाइन फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई थी. इसके अलावा उन्हें कोई और बीमारी नहीं थी. संक्रमण की पुष्टि के बाद उन्हें इंदौर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां 16वें दिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.
परिवार ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप
मृतका के परिजनों का आरोप है कि, स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की और से परिवार को कोई विशेष दिशा-निर्देश नहीं दिए गए. परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य जांच भी नहीं कराई गई. हालांकि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर पहुंचकर परिवार के सदस्यों की जानकारी और सूची तैयार की थी.
परिवार में पति और दो बेटे
परिजनों के अनुसार, सरोज नागर के परिवार में उनके पति, जो रिटायर्ड बैंक कर्मी हैं और दो बेटे हैं. महिला की मौत के बाद परिवार में चिंता का माहौल है. अब सवाल यह भी उठ रहा है कि संक्रमण की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग ने परिवार के अन्य सदस्यों की निगरानी और जांच के लिए क्या कदम उठाए. इस मामले में ईटीवी भारत ने सीएमएचओ अशोक कुमार पटेल से कई बार संपर्क किया लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.
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यह सावधानियां बरतें लोग
मध्य प्रदेश में हर साल इस मौसम में कोई ना कोई वायरस दस्तक जरूर देता है. इस बार फिर स्वाइन फ्लू ने अपनी दस्तक दी है. हर बार लोगों से इस बार भी अपील की जा रही है कि वह भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें. स्वाइन फ्लू का वायरस भी इन्फ्लूएंजा वायरस है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2009 में इस महामारी घोषित किया था. अगर आपको फ्लू के लक्षण हैं और आप गर्भवती हैं या आपको कोई पुरानी बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें.
स्वाइन फ्लू के लक्षण
- स्वाइन फ्लू में बुखार आता है, लेकिन हमेशा नहीं
- मांसपेशियों में दर्द हो सकता है
- ठंड लगना और पसीना भी आता है
- खांसी चलती है और गले में खराश होती है
- नाक बहना या बंद नाक होने की समस्या हो सकती है
- आंखों से पानी आना, आंखें लाल होना
- आंखों में दर्द होता है, इसके अलावा पूरे शरीर में दर्द होता है
- स्वाइन फ्लू में सिरदर्द की भी समस्या होती है
- थकान और कमजोरी रहती है
- दस्त (डायरिया)
- जी मिचलाना, उल्टी आना, लेकिन यह बड़ों की तुलना में बच्चों में ज्यादा आम है
- वायरस के संपर्क में आने के लगभग 1 से 4 दिन बाद फ्लू के लक्षण दिखाई देते हैं.