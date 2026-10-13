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27 देशों के तैराकों के बीच चमका उज्जैन का सितारा, एशिया मास्टर्स में अर्जुन सोलंकी ने जीता ब्रॉन्ज

उज्जैन: कभी मां से क्षिप्रा नदी में तैरना सीखा था, आज उसी तैराकी के दम पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का मान बढ़ा रहे हैं. उज्जैन के अर्जुन सिंह सोलंकी ने बेंगलुरु में आयोजित द्वितीय एशियाई मास्टर स्विमिंग चैंपियनशिप में 200 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर शहर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है. सीमित संसाधनों, नौकरी की चुनौतियों और लगातार अभ्यास के बीच अर्जुन ने साबित किया कि जुनून और मेहनत के दम पर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है. अर्जुन ने बताया इस चैंपियनशिप में पहला पदक श्रीलंका, दूसरा और तीसरा भारत के नाम रहा.

4 से 10 अक्टूबर तक बेंगलुरु में आयोजित द्वितीय एशियाई मास्टर्स स्विमिंग चैंपियनशिप में अर्जुन ने 200 मीटर बैकस्ट्रोक यानी पीठ के बल तैरने की स्पर्धा में कांस्य पदक हांसिल किया. अर्जुन के मुताबिक प्रतियोगिता में 53 देश की भागीदारी दर्ज थी जबकि 27 देशों के खिलाड़ी बेंगलुरु पहुंचे थे. इनमें चीन, जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड सहित कई देशों के तैराक शामिल थे. ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में पदक जीतना अर्जुन के लिए व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ उज्जैन की खेल प्रतिभा के लिए भी गौरव का क्षण है.

अर्जुन की तैराकी की यात्रा एक दिन में नहीं बनी. उन्होंने बताया कि वह साल 2009 से तैराकी कर रहे हैं. साल 2011 में अंडमान निकोबार में पहली बार हिस्सा लिया. इसके बाद उन्होंने लगातार मेहनत की और कई स्टेट, नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया. साल 2017 में भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रजत पदक जीतना उनके करियर की अहम उपलब्धियों में रहा. साल 2023 मे गोवा में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में टीम स्पर्धा में रजत और कांस्य पदक जीतने का अनुभव भी उनके खाते में है.

अर्जुन सोलंकी ने जीता कांस्य (ETV Bharat)

मां स्टेट लेवल की खिलाड़ी, क्षिप्रा बनी पहली पाठशाला

अर्जुन के लिए तैराकी केवल खेल नहीं, परिवार से मिला संस्कार भी है. उनकी मां ममता सोलंकी राज्य स्तर की तैराक रह चुकी हैं. अर्जुन बताते हैं कि उन्होंने तैराकी का पहला पाठ मां से क्षिप्रा नदी में सीखा. उज्जैन में श्री रामघाट के पास शगुन गार्डन क्षेत्र में रहने वाले अर्जुन का बचपन नदी और तैराकी से जुड़ा रहा. यही शुरुआती सीख आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बन गई.

अर्जुन ने बताया "मेरे पिता स्वर्गीय देवी सिंह सोलंकी शहर के हीरा मिल की चाल में कार्यरत रहे. परिवार में तीन भाई और एक बहन हैं. हमारा टूर एंड ट्रेवल्स का भी काम है." अर्जुन ने बताया कि वह बीए किए हुए हैं और उज्जैन नगर निगम में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं. वे खिलाड़ी के साथ कोच भी हैं. 20 बच्चों को 2017 से ट्रेनिंग दे रहे हैं जो बच्चे नेशनल में भी पार्टिसिपेट कर चुके है और मेडल और सिल्वर मेडल ला चुके हैं. इस प्रतियोगिता में उज्जैन से पांच सदस्यों ने भाग लिया था. दिलीप जोशी, सोमेश शर्मा, सुभाष गुप्ता, अविनाश और अर्जुन सिंह सोलंकी.