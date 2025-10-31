ETV Bharat / state

कैलकुलेटर को मात दे रही उज्जैन की नियति, मिला इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड

उज्जैन की 5 साल की सुपर टैलेंटेड लड़की को मिला इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब, कैलकुलेटर की तरह चलती हैं उंगलिया, तेज है दिमाक.

UJJAIN SUPER TALENTED GIRL
कैलकुलेटर को मात दे रही उज्जैन की नियति (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 8:23 PM IST

Updated : October 31, 2025 at 8:42 PM IST

रिपोर्ट: राहुल सिंह राठौर

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन की 5 साल की बेटी ने 'One in a million' का इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड से खिताब जीत कर मध्य प्रदेश का नाम गौरवांवित किया है. जिस उम्र में बच्चे ABCD और हिंदी वर्णामाला को सीख आगे बढ़ते हैं, उस उम्र में उज्जैन की बेटी ने 9 डिजिट तक के Addition, Comparison, Dictation, Subtraction, Place Value को सॉल्व कर दिखाया है, या कहें कैलकुलेटर की रफ्तार में 5 साल की बच्ची का दिमाग चलता है.

नियति को मिला इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब (ETV Bharat)

बच्ची के इस टैलेंट को कोई गॉड गिफ्ट कह रहा है, तो कोई उसकी सीखने की ललक का कायल हुआ बैठा है. मासूम बच्ची को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड ने जब One in a million "लाखों में एक" का खिताब दिया, तो साथ ही उसे सुपर टैलेंटेड गर्ल नाम भी दिया है. ETV भारत सुपर टैलेंटेड बच्ची के घर पहुंचा, इस खबर को दिखाने का उद्देश्य हमारा यही है कि मासूम के टैलेंट को दुनिया के सामने लाकर और भी ऐसे टैलेंटेड बच्चों को प्रेरित करना है.

UJJAIN NIYATI SOLVES 9 DIGITS SUM
परिवार के साथ नियति सिंह (ETV Bharat)

कौन है ये सुपर टैलंटेड गर्ल

सुपर टैलेंटेड गर्ल का नाम नियति सिंह है. जिसकी उम्र 5 वर्ष है. वह शहर के सेंट थॉमस स्कूल में कक्षा 2nd की छात्रा है. बच्ची के पिता अक्षय सिंह सोलंकी जो कि एक गवर्नमेंट कांट्रेक्टर है, मां दीपाली सोलंकी प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका है. सुपर टैलेंटेड गर्ल के दादा का नाम जयपाल और दादी का नाम सपना सोलंकी है. नियति की ज्वाइंट फैमिली है, जिसमें चाचा-चाती भी साथ रहते हैं. सुपर टैलेंटेड गर्ल उज्जैन के महानंदा नगर की निवासी है.

नियति की मां दीपाली ने बताया "आमतौर पर जब हम बच्चों की एजुकेशन की शुरूआत करते हैं, तो हमें समझ आने लगता है, उसमें कितनी ललक है. शुरुआत में मेहनत लगती है, लेकिन बाद में समझ आने लगता है. मैं एक टीचर हूं, तो मैंने देखा नियति जब 1st क्लास से 2nd क्लास में आई तो मैथ्स के Addition, comparison, dictation, subtraction, place value को आसनी से समझ रही है. जिसके बाद हमने उसे कोचिंग क्लास भेजने का फैसला लिया.

NIYATI SOLVE ADDITION COMPARISON
सम करती नियति सिंह (ETV Bharat)

मां दीपाली ने बताया कि वह छुट्टियों में अपने इंदौर गई थी, उस दौरान हमने नियति को एक निहारिका मैडम के यहां मैथ्स क्लास के लिए भेजा. जहां 1 महीने उसे पढ़ाया गया. इसके बाद जब मैं उज्जैन आई, तो वो मैडम ने उसे ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ाया. जिसकी सप्ताह में 3 दिन क्लास होती थी."

हाथ से कर लेती कैलकुलेट

दीपाली सिंह ने बताया "इंदौर में जब कोचिंग करके वह वापस घर आती थी, तो हाथ से ही कई अंकों को कैल्क्युलेट कर लेती थी. वह 9 डिजिट तक के नंबर Addition, comparison, dictation, subtraction, place value को सॉल्व करने लगी थी. मैडम निहारिका ने ही हमें कहा आपकी बच्ची काफी टैलेंटेड है. इसे इंटरनेशनल एग्जाम में आप पार्ट दिलवाइए. हमने मैडम के कहे अनुसार इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के एग्जाम में पार्ट दिलवाया. जहां नियति ने One in a million "लाखों में एक" का खिताब हासिल कर सर्टिफिकेट और मेडल प्राप्त कर पूरे परिवार को गौरवांवित किया है."

NIYATI BRAIN WORKS CALCULATOR SPEED
नियति सिंह को मिला इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड (ETV Bharat)

खुशी से पिता की आंखे छलकी

पिता अक्षय सिंह सोलंकी बेटी के टैलेंट पर बात करते हुए खुश हो गए. उन्होंने पूरा क्रेडिट पत्नी दीपाली और बेटी नियति को दिया. अक्षय ने कहा नियति की सीखने की ललक और दीपाली की मेहनत का ये फल है. नियति को जब हम कही लेकर जाते हैं, तो ये रास्ते में गाड़ियों, दुकानों व अन्य जगह के नंबर पढ़ने में इंटरेस्टेड रहती है. मैथ्स के Sum सॉल्व करने में जुटी रहती है. पैन पेंसिल न मिले तो, हाथ से ही करने लगती है. ये सब गॉड गिफ्ट है."

कैसे हुआ ये एग्जाम?

नियति की टीचर निहारिका ने ईटीवी भारत से कॉल पर चर्चा में बताया कि इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड साल भर में एक नोटिफिकेशन जारी करता है, आपके यहां पढ़ने वाले या आपके बच्चों में कोई टैलेंट हो तो उसे हमसे साझा करें. हमने उस नोटिफिकेशन के आधार पर नियति का नाम रजिस्टर्ड किया. जिसमें हमने बताया कि यह 5 साल की बच्ची है, जो 9 डिजिटल तक के नंबर सॉल्व कर सकती है. After Before बता सकती है. छोटे-छोटे मल्टीप्लिकेशन कर लेती है.

Addition,Comparison, Dictation, Subtraction, Place Value को चंद सेंकेड में सॉल्व कर देती है. इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने हमसे इसके प्रूफ मांगे. हमने नियति के मैथ्स सॉल्व करते हुए के अलग-अलग एंगल के वीडियो बनाए, जो कि सब ऑनलाइन टीम वॉच कर रही थी. ऑल इंडिया लेवल पर टीम ने फर्स्ट स्टेप में उसको चुना. इसके बाद इंटरनेशनल वन इन ए मिलियन लाखों में एक के तौर पर चुनकर सुपर टैलेंटेड गर्ल का अवार्ड दिया."

NIYATI INTERNATIONAL BOOK RECORD
सुपर टैलेंटेड गर्ल नियति (ETV Bharat)

12 बच्चों ने और जीते अलग अलग खिताब

निहारिका ने ETV भारत से चर्चा में बताया की मेरी एक बैच में 4 से 5 बच्चे होते हैं. नियति के अलावा पिछले 5 सालों में 12 बच्चों ने अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए है. एक बच्ची है, जिसने 4 साल 1 महीने की उम्र में करोड़ों के नंबर पहचान करने का रिकॉर्ड बनाया है. लगभग 25 करोड़ के नंबर को आइडेंटिफाई किया है. उसका नाम अनायशा है.

NIYATI BRAIN WORKS CALCULATOR SPEED
माता-पिता के साथ नियति (ETV Bharat)

दूसरे बच्चों की तुलना में क्यों नियति सबसे अलग?

टीचर निहारिका ने बताया नियति की तुलना दूसरे बच्चो से करें, तो उसका पूरा ध्यान पढ़ाई में होता है. हम अक्सर देखते हैं बच्चे पढ़ाई के दौरान मस्ती में लग जाते हैं. नियति की खासियत है जब तक उसे कोई सवाल समझ नहीं आता वो पूछती ही रहती है. नियति चंद सेकंड में Sum सॉल्व करती है. किसी में 1 मिनट तो किसी में 30 सेकेंड भी लगता है.

कब मिला ये अवार्ड?

नियति को ये अवार्ड इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड की और से 6 अगस्त 2025 को मिला. जो 3 माह बाद नियति तक पहुंचा है. नियति को मिले अवार्ड में एक सर्टिफिकेट और मेडल है. इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिखा नियति सिंह सोलंकी, उज्जैन, मध्य प्रदेश, भारत की एक 5 साल 6 महीने की बच्ची. इस नन्ही सी बच्ची ने जोड़, तुलना, श्रुतलेख, घटाव और स्थानीय मान के प्रश्नों को सटीक रूप से हल करके असाधारण गणितीय गणना कौशल का प्रदर्शन किया. इस प्रकार, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 6 अगस्त 2025 को उसे "सुपर टैलेंटेड किड" की उपाधि से सम्मानित किया और उसे "लाखों में एक" का दर्जा दिया.

Last Updated : October 31, 2025 at 8:42 PM IST

