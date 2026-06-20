ETV Bharat / state

उज्जैन में मिला दुनिया का सबसे जहरीला सांप, काटने के बाद नहीं करता घंटो असर अचानक होती है मौत

सर्प विशेषज्ञ और सर्प अनुसंधान संगठन के संचालक डॉ मुकेश इंगले ने बताया, "कॉमन क्रेट का एक नाम बंगरस भी है, यह एलापिडे परिवार और बंगरस जीनस का सदस्य है. यह भारत के “बिग फोर” एशिया के "बिग सिक्स" व दुनिया के विषैले सांपों में गिना जाता है. इसका शरीर चमकीला काला या नीला काला रंग का होता है इसके शरीर पर सफेद हल्की पट्टियां होती है जिसकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है."

सर्प मित्र राहुल मोखरिवाल ने बताया, "शुक्रवार रात 19 जून को सुदामा नगर के एक घर में पहली मंजिल पर रखे गमलों के यहां सांप मिलने की सूचना मिली. तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया तो पाया ये 4 सबसे जहरीले सांपो में से एक करैत सांप है. यह रात के समय एक्टिव होते हैं, जिसे साइलेंट किलर भी कहते हैं. रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर इसे छोड़ दिया. रेस्क्यू करते समय सबसे पहले तो सांप की प्रजाति को पहचानना जरूरी है, उस तरीके से फिर उसका रेस्क्यू करते हैं."

उज्जैन: दुनिया के सबसे विषैले सांपो में गिना जाता कॉमन क्रेट. इसका जहर बेहद खतरनाक है लेकिन इस सांप की भूमिका प्रकृति संतुलन में बेहद अहम मानी जाती है. यह सांप शुक्रवार देर रात उज्जैन के आगर रोड स्थित सुदामा नगर कॉलोनी के एक मकान में पहली मंजिल के यहां रखे गमलों के पास मिला. सर्प मित्र राहुल मोखरिवाल ने इसका सुरक्षित रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया.

कहां पाया जाता है?

सर्प विशेषज्ञ डॉ मुकेश इंगले के अनुसार कॉमन क्रेट भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से पाया जाता है. भारत के कई राज्यों में इसकी मौजूदगी दर्ज है. यह खेतों, झाड़ियों, गांवों के आसपास, चूहों के बिल, लकड़ी, ईंट के ढेर और कभी-कभी घरों के आसपास भी मिल सकता है लेकिन ये बहुत कम दिखाई देता है. उज्जैन में इसका मिलना बहुत दुर्लभ या असंभव घटना नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश इसका प्राकृतिक क्षेत्र है.

शहर के रिहायशी इलाके में मिलना जरूर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यह सांप अक्सर रात में सक्रिय होता है और अकेला नहीं होता एक साथ दो या ग्रुप में ये होते हैं. ऐसे में फर्श पर सोने वालों को बचना चाहिए. फर्श पर सोने के बजाए किसी ऊंचे स्थान पर सोना चाहिए क्योंकि सांप ऊपर चढ़ने में संघर्ष नहीं करते. फर्श पर कोई सोया भी है तो आस पास जाली जरूरी है जिससे ये पास नहीं आता.

जहर कितना खतरनाक है?

डॉ मुकेश इंगले बताते हैं, "इसका जहर मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिक (तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला) होता है. यह नसों और मांसपेशियों के बीच संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया रोक सकता है उन्हें फाड़ता है. खून एक जगह पेट मे एकत्रित होने लगता है, जिससे आंखों की पलकें गिरना, कमजोरी, बोलने या कुछ भी निगलने में परेशानी, शरीर में लकवा, सांस लेने में दिक्कत जैसी स्थिति हो सकती है. ये रात में बाईट करते हैं, साइलेंट किलर की तरह इसके काटने पर जैसे मच्छर ने काटा हो अनुभव होता है और असर 4 घण्टे बाद. जब दर्द लेकर कोई अस्पताल पहुंचता है तो वह पेट दर्द बताता है क्योंकि उन 4 घण्टो में पूरे शरीर का खून पेट में एकत्रित हो जाता है.

पर्यावरण में फायदे

विशेषज्ञ डॉ मुकेश इंग्ले के अनुसार, "यह विषैला है, लेकिन प्रकृति में इसकी बड़ी भूमिका है. चूहों की संख्या नियंत्रित करता है जिससे खेतों के पारिस्थितिकी संतुलन में मदद करता है. खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा है. जिसका मतलब है प्रकृति में जीवों के बीच भोजन के माध्यम से ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचना. यानी कौन किसे खाता है और किससे किसे ऊर्जा मिलती है, इसकी एक क्रमबद्ध व्यवस्था. घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज! कॉमन क्रेट का फायदा यह है कि यह चूहों की संख्या नियंत्रित करता है, जिससे खेतों और पर्यावरण का संतुलन बना रहता है."

क्या ध्यान लोगों को रखना चाहिए ऐसे विषैले सांपों को लेकर?

विशेषज्ञ डॉ मुकेश इंगले के अनुसार, "बारिश का समय आ रहा है जो सांपों के लिए सर्वाधिक अनुकूल मौसम कह सकते हैं हम उसको. दूसरा, सांपों के जो प्राकृतिक आवास हैं उनमें भी उनके बिलों में पानी भर जाता है तो उनके आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है घर में, शहरी इलाकों में. जो हमारे आउटलेट होते हैं पूरे घर का जो पानी बाहर की तरफ डालते हैं, उन आउटलेट्स पर खासकर के बारिश के दिनों के अंदर बारीक जाली लगाएं जिससे कोई भी सांप जैसा जानवर या कोई भी उस तरीके का जीव जो है वो अंदर एंटर न कर पाए. क्योंकि शहरों में जो सांप है वो 90% ड्रेनेज से ही घर में एंटर करते हैं.

अगर वेस्ट मटेरियल घर के आसपास कहीं पड़ा हो, कोई पत्थर का ढेर हो, ईंट का ढेर हो, लकड़ी के ढेरों का ढेर हो उस तरीके का तो उसको साफ सफाई करके रखें. सफाई अगर होगी तो आपको सांप आसानी से दिख जाएगा और सांप को छुपने की अतिरिक्त जगह नहीं मिलेगी. तो यह बारिश के पूर्व यह सावधानी जरूर रखना चाहिए.