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कनाडा से गुरकीरत का शव भारत लाने में लगेंगे 40 से 50 लाख, परिजनों ने सरकार से मांगी मदद

उज्जैन के छात्र गुरकीरत की 2 गुटों के विवाद में कनाडा में हत्या का आरोप, शव को भारत लाने में लगेंगे 15 से 20 दिन.

UJJAIN STUDENT MURDERED IN CANADA
कनाडा से गुरकीरत की शव भारत लाने में लगेंगे 40 से 50 लाख (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
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रिपोर्ट: राहुल सिंह राठौड़

उज्जैन: 25 वर्षीय छात्र गुरकीरत सिंह की कनाडा के फोर्ट सेंट जॉन शहर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. ये घटना 14 मार्च को नॉर्दन लाइट कॉलेज के बाहर हुई और 15 मार्च की देर शाम परिजनों को सूचना मिली. परिवार ने कनाडा में अपने इनपुट के आधार पर बेटे की हत्या की आशंका जताई है. वहीं, इस घटना के बाद परिजन ने भारत और कनाडा सरकार से शव को जल्द भारत लाने में मदद की मांग की है.

शव को भारत लाने में लगेंगे 40 से 50 लाख रुपए

मृतक के परिजन उज्जैन में रेंट के घर में रहकर गुजर-बसर कर रहे हैं. वहीं, गुरकीरत सिंह एजुकेशन लोन पर कनाडा पढ़ने गया था. ऐसे में अब परिवार के पास आर्थिक संकट भी है. इसके साथ ही अब गुरकीरत की शव को भारत लाने में करीब 40 से 50 लाख रुपए लगने हैं. जिसके लिए परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहें है. वहीं, कनाडा से पूरे प्रोसेस होने के बाद शव को भारत लाने में भी करीब 15 से 20 दिन का समय लगेगा.

2 गुटों के विवाद में गुरकीरत की हत्या का आरोप (ETV Bharat)

2 गुटों के विवाद में गुरकीरत की हत्या का आरोप

युवक के बड़े भाई प्रबकिरत ने कहा, "गुरकीरत निर्दोष है. वह 2 गुटों के झगड़ो में आ गया और उसे साजिश के तहत मारा गया है. वह एजुकेशन लोन लेकर मास्टर डिग्री पूरी करने कनाडा गया था. वह अपनी पढ़ाई के साथ-साथ जॉब भी करता था. वह बहुत ही मिलनसार था. रोज गुरुद्वारे जाता था. उसका किसी से बैर नहीं थी. लेकिन 2 गुटों के विवाद में बेवजह गुरकीरत को चपेट में ले लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई.

विदेश मंत्री से शव भारत लाने को लेकर सासंद ने की चर्चा

इस मामले को लेकर उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा, "उज्जैन के 25 वर्षीय युवक की कनाडा में मौत की सूचना मिली है. विदेश मंत्री जयशंकर से इस विषय में बात करके कनाडा की कानूनी प्रक्रिया को जल्द पूरी करवाने और जल्द से जल्द शव उनके घर उज्जैन लाने के लिए चर्चा हुई है. इस दुख की घड़ी में मध्य प्रदेश और भारत सरकार परिजन के साथ है."

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