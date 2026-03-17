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मोहन यादव ने दिखाया बड़ा दिल, कनाडा से छात्र का शव लाने का खर्च सरकार उठाएगी

उज्जैन के छात्र की कनाडा में संदिग्ध हालात में मौत के बाद उसकी डेडबॉडी लाने की कोशिशें तेज. सरकार भी सक्रिय.

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कनाडा से छात्र का शव लाने का खर्च सरकार उठाएगी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 6:20 PM IST

3 Min Read
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रिपोर्ट : राहुल सिंह राठौर

उज्जैन : कनाडा में उज्जैन के छात्र की संदिग्ध मौत से परिजन आहत हैं. परिजन इस बात को लेकर चिंतित हैं कि मौत की सूचना को 3 दिन होने आए हैं. अभी तक शव लाने को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है. पीड़ित परिवार ने भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार से गुहार लगाई. परिजनों का कहना है "15 से 20 दिन में शव देने की बात कनाडा सरकार द्वारा कही गई है. शव लाने में 40 से 50 लाख का खर्च आएगा."

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)

पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का भरोसा

मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में पीड़ित परिवार से मिले. उन्होंने परिवार को आश्वत किया कि सरकार की ओर से हरसंभव मदद की जाएगी. मुख्यमंत्री ने गुरकीरत मनोचा को छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पीड़ित परिजनों से असामयिक दु:खद मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की. मुख्यमंत्री ने कहा "देश के होनहार छात्र की मृत्यु से उनका हृदय व्यथित है. बाबा श्री महाकाल से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करे."

Mohan Yadav to victim family
मुख्यमंत्री ने गुरकीरत को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी (ETV BHARAT)

शव लाने का खर्च सरकार उठाएगी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा "उज्जैन के बेटे गुरकीरत की घटना-दुर्घटना में मौत की सूचना से मन आहत है. सरकार पीड़ित परिवार के साथ है. भारत सरकार कनाडा सरकार के संपर्क में है. यहां से वहां जाने की बात हो, अंतिम संस्कार की बात हो, परिवार को आश्वस्त किया जाता है कि जो भी खर्च होगा, उसे सरकार वहन करेगी."

क्या है पूरा मामला

Mohan Yadav to victim family
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में पीड़ित परिवार से मिले (ETV BHARAT)

उज्जैन के देवास मार्ग स्थित पार्श्वनाथ सिटी कॉलोनी में मनेचा परिवार रहता है. जिनका बेटा सवा साल पहले मास्टर्स डिग्री के लिए बिजनेस स्टडी की पढ़ाई करने कनाडा गया. वह वहीं जॉब करके सेटल होना चाहता था. युवक का नाम गुरकीरत सिंह था. पीड़ित पिता ने बताया "कनाडा जाने से पहले मेरे साथ फ़ूड बिजनेस में साथ देता था. उसी में उसका इंटरेस्ट भी था. कनाडा में पढ़ाई के साथ वॉलमार्ट में स्टोर मैनेजर के पद पर काम भी कर रहा था. भाई प्रबकिरत ने कहा "भाई का किसी से कोई विवाद नहीं था. उसके कॉलेज में इलेक्शन का माहौल था. खाना खाने के बहाने कुछ लोगों ने बुलाया. साथ वालों के विवाद में उसकी मौत हुई."

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