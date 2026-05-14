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फर्जी क्लीनिक में गलत इलाज से छात्रा की मौत, जेल में बीमार हुए एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर

उज्जैन में गलत इलाज से छात्रा की मौत का आरोप, पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल जाइंट डायरेक्टर को किया गिरफ्तार.राहुल सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

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जेल में बीमार हुए एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 4:28 PM IST

4 Min Read
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उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं. उनकी लापरवाही से एक 11 वर्षीय छात्रा की बीते शनिवार को निजी क्लीनिक में इलाज के दौरान जान चली गई. हैरानी की बात यह है निजी क्लीनिक बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के चल रहा था. जहां एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर बच्ची का इलाज करने पहुंचा था. हालांकि मामले में पुलिस व प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए क्लीनिक को तत्काल सील कर दिया है. विरोध प्रदर्शन के बाद जांच टीम का भी गठन कर जांच शुरू कर दी. वहीं छात्रा के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

क्या है पूरा मामला?

शनिवार 09 मई को उज्जैन के महीदपुर स्तिथ गांव तिलिया खेड़ी निवासी मेहरबान सिंह की 11 साल की बेटी दीपिका बीमार थी. दीपिका का शहर के मंछामन कॉलोनी में स्तिथ नोबल पॉली क्लीनिक में अपेंडिक्स का इलाज चल रहा था. दीपिका के पिता मेहरबान सिंह उज्जैन में प्रॉपर्टी ब्रोकर के यहां चौकीदार हैं. पिता मेहरबान ने बताया कि "बेटी को नोबल क्लीनिक से सुबह 5 बजे शहर के ही अस्पताल में रेफर किया गया. जहां बिटिया को मृत बता दिया. मुझसे कहा गया कि इलाज के दौरान दीपिका की मौत हो गई है." वहीं शनिवार को मौत की जानकारी मिलते ही परिवार ने हंगामा किया.

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छात्रा की मौत के बाद डॉक्टर गिरफ्तार (ETV Bharat)

हंगामा देख भागे डॉक्टर और स्टाफ

हंगामा देख इलाज करने वाले डॉक्टर, क्लीनिक संचालक व स्टाफ सब भाग गए. मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने क्लीनिक सील कर दिया. परिजन तब भी नहीं माने और शव सड़क पर रख जाम लगा दिया. आश्वासन के बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ और प्रशासन ने जांच दल का गठन किया. जिसमें पता चला निजी क्लीनिक में बच्ची का इलाज स्वास्थ्य विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डीके तिवारी ने किया था. जबकि क्लीनिक राजेश चौहान का है.

जाइंट डायरेक्टर की बिगड़ी तबीयत

मामले में बुधवार देर शाम नीलगंगा थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया और जेल भिजवाने की कार्रवाई की है. अब गुरुवार को सुबह अचानक जेल में आरोपी जॉइंट डायरेक्टर डीके तिवारी की तबीयत बिगड़ी है. जिसका पुलिस निगरानी में इलाज कराया जा रहा है. नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरील ने बताया "मृतक बालिका की मां मंजूबाई डाबी की शिकायत पर क्लीनिक संचालक राजेश चौहान और ऑपेरशन करने वाले डॉक्टर देवेश तिवारी के खिलाफ BNS की धारा 106 (1), 3 (5) का मामला दर्ज किया था.

चार दिन बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है. दोनों की गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर की डिग्री जब्त की गई है, वहीं राजेश चौहान से क्लीनिक संबंधित दस्तावेज और उसकी बीईएमएस डिग्री बरामद कर विवेचना में ली गई है. डॉ. देवेश तिवारी स्वास्थ्य विभाग में एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर हैं. मौत की वजह फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी."

प्राथमिक रिपोर्ट में क्या?

सीएमएचओ अशोक पटेल ने बताया "छात्रा की मौत के बाद 7 डॉक्टरों की पैनल ने पोस्टमार्टम किया था, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है. शार्ट रिपोर्ट में छात्रा का हार्ट और फेफड़े फैल होना सामने आया है, हालांकि छात्रा का बिसरा जांच के लिए सागर फॉरेंसिक लेब भेजा गया है. उसके बाद ही एक्चुअल स्तिथी स्पष्ट की जा सकेगी. रिपोर्ट मिलने पर मामले में आगे की जांच शुरू की जाएगी. छात्रा की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही के जो आरोप लगाये थे और बताया था कि एक माह से पॉली क्लीनिक नोबल में उपचार कराया जा रहा था. शनिवार को ऑपरेशन के लिये बुलाया गया था, उस दौरान तक वह पूरी तरह ठीक थी. सारी बातों की जांच जारी है."

प्रशासन ने की टीम गठित

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा "मामले को गंभीरता से लिया गया है. कुल 5 टीमें गठित की है, जो शहर भर में अलग-अलग जगह अस्पतालों में निजी क्लीनिकों में जाकर जांच करेंगे. जांच में पंजीयन, डॉक्टर की योग्यता, सुविधाओं और संचालन संबंधी दस्तावेज की जांच और लापरवाही पर सीधा FIR की कार्रवाई. ये टीमें अभियान के तौर पर सीएमएचओ के निर्देशन में शहर तक ही नहीं ग्रामीण इलाकों में भी पहुंचेगी."

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